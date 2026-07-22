Corea del Sur capturó un buque acusado de violar las sanciones de la ONU contra el régimen norcoreano

El puerto de Pyeongtaek, Corea del Sur, el 31 de julio de 2025 (REUTERS/Kim Hong-Ji/Foto de archivo)

Las autoridades de Corea del Sur interceptaron y capturaron en marzo un buque acusado de violar las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU impuestas a Corea del Norte, según informó la agencia Yonhap citando a un funcionario del Ministerio de Exteriores surcoreano. El carguero, conocido como Prada y también como Sophia, fue capturado dos meses antes de ser acusado formalmente por Corea del Sur, Estados Unidos y la Unión Europea de infringir las restricciones que prohíben a Pyongyang exportar carbón e hierro.

El funcionario indicó que Corea del Sur realizó una investigación sobre el navío y determinó que efectivamente violó las sanciones establecidas para frenar el desarrollo del programa nuclear norcoreano. “La investigación confirmó las infracciones y el buque fue incautado como medida de seguimiento en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”, declaró la fuente. El buque fue trasladado al puerto de Pyeongtaek, ubicado a unos 60 kilómetros al sur de Seúl.

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El comercio marítimo de carbón y minerales de Corea del Norte se intensificó a pesar de las sanciones internacionales, según denunció la ONG surcoreana Alianza Ciudadana Defensora de los Derechos Humanos en Corea del Norte (NKHR). El incremento coincide con un acercamiento reciente de Pyongyang a China y Rusia y con la apuesta del dictador norcoreano Kim Jong-un por modernizar las minas del país.

De acuerdo con el informe ‘Sailing Sanctions’, las detecciones de buques de gran tamaño en los cinco principales puertos norcoreanos aumentaron de 783 en 2019 a 3.756 en 2025. Más de 3.000 de esos movimientos correspondieron al puerto de Nampo, la mayor terminal norcoreana de petróleo y carbón y principal puerta marítima del país, según el reporte elaborado junto al centro de investigación británico Data Desk.

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La organización advirtió que muchas de las embarcaciones de 80 metros o más, capaces de transportar carbón y otras mercancías de gran volumen, navegan ahora bajo bandera china, en contraste con la práctica anterior de usar pabellones de países distintos al del propietario.

La botadura de un nuevo destructor naval en el puerto de Nampo, en el oeste de Corea del Norte, el 25 de abril de 2025 (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

Además de la tensión peninsular entre Seúl y Pyongyang, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, India, Australia y Japón, integrantes del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), reafirmaron este miércoles en Manila su compromiso con la “paz y estabilidad” en el Indopacífico, en un contexto de creciente influencia regional de China.

“Estamos unidos en nuestra convicción de que la paz y la estabilidad en el dominio marítimo del Indopacífico sustentan la seguridad y la prosperidad de la región”, señalaron en un comunicado conjunto tras la reunión celebrada en la capital filipina, paralela al encuentro anual de ministros de Exteriores de la ASEAN.

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La cita coincide con un aumento de la tensión en el mar de China Meridional, donde la soberanía es disputada por Beijing, varios países del Sudeste Asiático y Taiwán. Esta semana se registró un incidente entre guardacostas chinos y marines filipinos en un atolón reclamado por ambas partes.

El Quad advirtió sobre el riesgo de que estas aguas se conviertan en escenario de un potencial conflicto indirecto entre China y Estados Unidos, que mantiene un pacto de defensa mutua con Filipinas. Los cancilleres del Quad subrayaron su compromiso de cooperar con los países de la ASEAN en materia de seguridad marítima, prosperidad y seguridad económica, tecnologías críticas y emergentes, y asistencia humanitaria y respuesta a emergencias.

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Una rueda de prensa tras una reunión ministerial del Quad, el martes 26 de mayo de 2026 (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS)

La alianza, creada en 2007, busca fortalecer la región frente a la influencia de China e incrementó su cooperación en seguridad marítima, cadenas de suministro y minerales críticos, sectores donde el procesamiento global está dominado por Beijing. En la red social X, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, resaltó que los miembros del Quad “comparten la visión de un Indopacífico libre y abierto, basado en el Estado de derecho, la soberanía y la integridad territorial”, y anunció que la alianza celebrará una nueva reunión antes de fin de año.

(Con información de EFE)