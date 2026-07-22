Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 22 de julio de 2026

El cronograma oficial habilita la acreditación de haberes y prestaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones según la terminación del documento en todo el país

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Fachadas ANSES
El calendario oficial de ANSES establece la fecha de cobro según la terminación del DNI y el tipo de beneficio

El calendario oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece para hoy, miércoles 22 de julio de 2026, el pago de haberes y asignaciones a distintos beneficiarios en el país. Las liquidaciones de este mes reflejan el último ajuste por movilidad y la continuidad de bonos extraordinarios, lo que impacta directamente en los ingresos de millones de personas.

Quiénes cobran hoy, 22 de julio de 2026

Fachadas ANSES
La jornada incluye pagos a beneficiarios de distintas prestaciones según la terminación del documento, conforme al calendario de ANSES

La ANSES informó que el pago correspondiente a este miércoles se organiza según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que perciben el haber mínimo y cuyo DNI termina en 9 reciben hoy la acreditación de sus haberes. El haber mínimo se ubica en $411.989,33. A ese monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, elevando el total a $481.989,33. El pago se realiza en la cuenta bancaria declarada por cada titular, siguiendo el calendario escalonado dispuesto para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad en los puntos de cobro.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 9 también acceden hoy al cobro de la prestación, junto con la acreditación de la Tarjeta Alimentar. Para julio, la AUH se paga con un monto de $148.049 por hijo, mientras que para los casos de discapacidad el valor asciende a $482.062. Estos montos reflejan el ajuste por movilidad vigente.

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Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cobran hoy si su documento termina en 9. El monto para el primer rango de ingresos familiares fue fijado en $74.033 para este mes.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

La Asignación Universal por Embarazo sigue el mismo cronograma de pagos por terminación de DNI. Las titulares con documentos terminados en 9 reciben hoy el depósito, en un monto equivalente al de la AUH.

Pensiones No Contributivas y otras asignaciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se pagan a lo largo del mes, mientras que las asignaciones familiares de este grupo se extienden desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto. Las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio, y la Asignación por Maternidad mantienen su ventana de acreditación vigente hasta el 11 de agosto, sin distinción por terminación de DNI.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

Los haberes mínimos y máximos de jubilados y pensionados reflejan el último ajuste por movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los haberes mínimos y máximos de jubilados y pensionados reflejan el último ajuste por movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante julio de 2026, las jubilaciones y pensiones presentan un aumento del 2,15%, conforme a la fórmula de movilidad fijada oficialmente. El haber mínimo es de $411.989,33, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso neto mínimo a $481.989,33.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $399.591,46, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzan los $358.392,53, ambos con bono extraordinario incluido. Quienes perciben el haber máximo reciben en julio $2.770.941,09.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales también se actualizan este mes. Los montos oficiales son los siguientes:

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Las asignaciones familiares y universales incorporan la actualización mensual prevista por la ley de movilidad
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 por hijo.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): monto equivalente al de la AUH.
  • Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción, matrimonio): habilitadas desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI.
  • Asignación por Maternidad: acreditación del 14 de julio al 11 de agosto sin distinción de documento.

La ANSES recordó que todos los importes de asignaciones incorporan el incremento dispuesto por la movilidad oficial, con el objetivo de acompañar la evolución de la inflación y garantizar que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones mantengan el poder adquisitivo de sus ingresos.

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