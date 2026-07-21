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“Las finales no se regalan”: Cuti Romero habló después de perder ante España en el Mundial y pidió perdón a los hinchas argentinos

Con una lesión que lo sacó antes del final del segundo tiempo y la medalla de plata al cuello, el cordobés escribió en redes y prometió que la selección argentina volverá a pelear por lo más alto

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Romero posteó una foto junto a Lisandro Martínez ambos frente a la tribuna, en uno de los momentos más duros para la selección argentina
Romero posteó una foto junto a Lisandro Martínez ambos frente a la tribuna, en uno de los momentos más duros para la selección argentina

La selección argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España en el tiempo extra y no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022. Pese a que ningún jugador tomó la palabra al salir del MetLife Stadium, el plantel volcó sus reacciones en las redes sociales durante las horas siguientes. Entre todos los mensajes, el de Cristian “Cuti” Romero fue uno de los que más resonó.

“Y esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros”, arrancó el defensor en su cuenta de Instagram. El texto, lejos de ser un comunicado de prensa, tuvo la textura de algo escrito desde adentro: sin eufemismos, sin fórmulas. “Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio”, continuó.

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Lo que siguió fue una reivindicación de la entrega del grupo. “Dejamos la vida”, escribió el cordobés, antes de agregar que, pese al resultado, el equipo nunca dejó de representar a la Argentina “con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece”. La frase que eligió para marcar ese límite fue directa: “Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece”.

El contexto del partido le da peso a esas palabras. El defensor no pudo terminar la final: una lesión lo obligó a salir del campo antes del final del segundo tiempo, con Facundo Medina como reemplazante. La baja del zaguero titular se sumó a la de Lisandro Martínez, quien también debió abandonar el partido en el primer tiempo tras una falta de Rodrigo De Paul que derivó en una infracción sobre Mikel Oyarzabal. Con ambos centrales titulares afuera y Enzo Fernández expulsado por doble amarilla en el tiempo reglamentario, Argentina afrontó el alargue con 10 jugadores y la zaga rehecha. Ferrán Torres anotó a los 105 minutos el único gol del partido para consagrar a España como nuevo campeón del mundo.

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Cuti Romero, con los ojos húmedos, de frente a la hinchada argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026 (REUTERS/Dylan Martinez)
Cuti Romero, con los ojos húmedos, de frente a la hinchada argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026 (REUTERS/Dylan Martinez)

Pese a ese cuadro, Romero no buscó excusas en su mensaje. Pidió perdón a los hinchas —“Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles”— y les dejó en claro que el equipo jugó pensando en ellos: “Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días”.

Las cinco fotos que eligió para acompañar el texto construyen una secuencia que recorre la noche entera. La primera, de frente a la tribuna con la medalla de plata y los ojos húmedos. La segunda, la misma escena pero tomada de espaldas, junto a Lisandro Martínez. La tercera, de la entrada en calor previa al partido. La cuarta, la retirada del campo junto a sus compañeros tras el pitazo final. La quinta, el momento de la premiación, con los jugadores españoles haciéndole el pasillo al plantel argentino.

La selección argentina llegó a la final como vigente campeona del mundo, con el título de Qatar 2022 todavía fresco, y buscó revalidarlo en territorio norteamericano. No pudo. Pero Cuti dejó asentado que eso no cierra el ciclo: “Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años, en lo más alto”.

La frase con la que cerró su publicación fue la que le dio título a este momento: “Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas”. Y agregó que el grupo seguirá peleando, “unido, con la misma ilusión de siempre”.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Segundo tiempo
El defensor argentino no pudo terminar el partido, una lesión lo sacó del campo antes del final del segundo tiempo con Facundo Medina como reemplazante (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

El Cuti no fue el único del plantel en tomar la palabra en redes. Rodrigo De Paul publicó un texto en el que apuntó contra las “conspiraciones infundadas” que, según el mediocampista, rodearon al equipo a lo largo del certamen. “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro”, escribió De Paul, quien fue reemplazado a los 70 minutos de la final.

Lionel Messi, por su parte, también se expresó en Instagram con sus primeras palabras públicas tras la derrota. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria”, escribió el capitán, quien acompañó el texto con una fotografía con la frente en alto. Messi fue uno de los jugadores que no regresó al país junto al grueso de la delegación.

Los futbolistas que sí volvieron a Buenos Aires tuvieron un gesto hacia la multitud que los esperó en Ezeiza: pese al clima desfavorable, optaron por subirse al micro descapotable para que la gente pudiera verlos. Gerónimo Rulli, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Messi, De Paul y Giuliano Simeone no formaron parte de ese regreso.

Romero cerró su posteo con una frase que funcionó como promesa colectiva: “Porque así es Argentina. Siempre juntos”.

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