Crimen y Justicia

Tras varias denuncias, montaron un operativo en un barrio de Córdoba y desarticularon un búnker de drogas

La FPA llevó a cabo una serie de allanamientos en la zona oeste del centro provincial que contó con la asistencia de canes detectores

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El operativo policial se llevó a cabo en la calle Funes al 100 (Google Maps)
El operativo policial se llevó a cabo en la calle Funes al 100 (Google Maps)

Los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) allanaron una vivienda en el barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba y secuestraron dosis de cocaína y marihuana destinadas al narcomenudeo.

El procedimiento, llevado a cabo en la calle Domingo Funes al 100, fue ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en la zona, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal provincial.

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Durante el registro del inmueble, ubicado al oeste del centro de la ciudad, los investigadores de la FPA recorrieron el lugar de manera manual y con la asistencia de canes detectores especializados, herramienta que permitió localizar las sustancias ocultas en el interior de la vivienda. Las drogas halladas fueron puestas a disposición de la Justicia para su remisión a sede judicial y posterior peritaje.

El operativo forma parte de las acciones que la FPA lleva adelante en respuesta a denuncias de vecinos del barrio en donde se encuentra el histórico Observatorio Astronómico de Córdoba. Las sustancias secuestradas quedan a disposición de la Fiscalía interviniente para el avance de la causa.

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En el procedimiento actuó la PFA (Foto: mpfcordoba)
En el procedimiento actuó la PFA (Foto: mpfcordoba)

A fines de junio, un operativo en un asentamiento cerca de la zona donde las autoridades actuaron en las últimas horas terminó con la detención de seis personas a través del accionar de la misma fuerza.

La FPA desarticuló una banda dedicada al narcomenudeo en el barrio Primero de Mayo. Entre los detenidos había un menor de 16 años que intentó escapar al ver llegar a los efectivos. El operativo fue coordinado por las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Tercer Turno de la provincia, el 25 de junio, a partir de una serie de denuncias anónimas recibidas de manera telefónica.

Los allanamientos se concentraron en dos inmuebles ubicados en la Manzana 9 del barrio, ambos a pocos metros de las canchas de fútbol de Villa Las Tablitas y del Polideportivo IPV, espacios frecuentados por jóvenes de la zona. El registro de los domicilios arrojó el secuestro de 1.891 dosis de marihuana, 302 dosis de cocaína y cuatro balanzas digitales, además de otros elementos vinculados a la causa.

Uno de los episodios más tensos del operativo se produjo cuando el adolescente intentó fugarse al advertir la presencia policial. Tras una breve persecución, fue interceptado y, durante la requisa, los agentes le encontraron varias dosis de cocaína, un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador metálico, trece cartuchos y la motocicleta en la que circulaba. El joven quedó imputado por tenencia de arma de fuego, además de los cargos vinculados al narcomenudeo. El resto de los detenidos fue trasladado a sede judicial y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Apenas unos días antes, los agentes habían desarmado otra banda en la localidad de San Francisco, también en la provincia de Córdoba. En ese caso, los allanamientos se realizaron en tres domicilios y permitieron secuestrar 223 dosis de cocaína, 24 de marihuana y $354.700 en efectivo. Las investigaciones determinaron que la organización operaba bajo una estructura familiar: los dos hombres detenidos eran primos y la mujer arrestada tenía vínculo de parentesco con otro de los investigados. Además, se constató la participación de una menor de edad en maniobras de narcomenudeo, lo que llevó a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco a imputar a los tres adultos por comercialización de estupefacientes agravada por la utilización de un menor. La Justicia ordenó la remisión de todas las evidencias para profundizar la investigación.

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