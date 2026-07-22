América Latina

Éxodo en Cuba: más de 245.000 personas emigraron de la isla en 2025 en medio de apagones y escasez de productos básicos

El crecimiento natural demográfico es de -7,1 por cada 1.000 habitantes, lo que indica que hay más defunciones que nacimientos en la isla

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Unas personas cruzan una calle mientras se restablece la red eléctrica nacional de Cuba tras su colapso, que supuso el tercer apagón importante en nueve días, en La Habana, Cuba, el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)
Unas personas cruzan una calle mientras se restablece la red eléctrica nacional de Cuba tras su colapso, que supuso el tercer apagón importante en nueve días, en La Habana, Cuba, el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

Cuba perdió 245.264 habitantes en 2025 debido a la migración, según el último balance demográfico de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), que sitúa la población total de la isla en 9.434.593 personas. El saldo migratorio negativo representa el 2,5% de la población total y refleja un éxodo sin precedentes, reconocido por la ONEI en informes previos.

El país suma nueve años consecutivos de pérdida de población, con la migración como principal causa, impulsada por la crisis económica, apagones prolongados, escasez de productos básicos, alta inflación y contracción del PIB. En 2017, Cuba tenía 11.239.224 habitantes, lo que supone una caída acumulada del 16% en ocho años, aunque estimaciones independientes elevan esa cifra hasta el 24%.

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Las provincias con mayor número de migrantes en 2025 fueron La Habana (57.433), Santiago de Cuba (21.763), Holguín (17.861) y Matanzas (17.486). El crecimiento natural demográfico es de -7,1 por cada 1.000 habitantes, lo que indica que hay más defunciones que nacimientos.

Tras el cierre del flujo migratorio hacia Estados Unidos, los emigrantes cubanos optaron por otros destinos como Brasil, México, Guayana y Uruguay. España se mantiene como el principal destino fuera del continente americano. Según estimaciones oficiales, más de tres millones de cubanos viven en el extranjero, de los cuales la mitad mantiene residencia en el país, mientras que 1,1 millón no posee residencia efectiva en la isla.

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Un hombre suelda un coche antiguo, en La Habana, Cuba. 17 de junio de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)
Un hombre suelda un coche antiguo, en La Habana, Cuba. 17 de junio de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

En paralelo, se suman los trágicos asesinatos que conmueven a la isla en medio de la crisis humanitaria que viven desde hace meses. Las activistas de la ONG independiente Alas Tensas (AT) confirmaron el lunes pasado dos nuevos feminicidios, lo que elevó a 7 los casos registrados en julio y a 41 el total de feminicidios reportados en lo que va de año.

Una de las víctimas es Kirenia López Mendoza, de 43 años, hallada muerta el 18 de julio en su domicilio en el barrio Pueblo Nuevo de Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Según el informe, López, madre de un hijo adolescente, había denunciado episodios de maltrato por parte de su pareja ante la policía. AT precisó que “el crimen pudo ser cometido por varios hombres, incluido su pareja, por lo que se espera por mayor información para definir el tipo de feminicidio”.

El otro caso es el de Merlin Noay, de 17 años, quien murió en un hospital tras ser agredida a principios de julio por un hombre de 64 años, ex padrastro y, según el Observatorio de Género de AT (OGAT), con quien mantenía otro vínculo en tiempos recientes. OGAT calificó el hecho como “feminicidio familiar e infantil” y señaló que se necesita mayor información.

Las activistas indicaron que los presuntos agresores de ambos casos se encuentran bajo custodia judicial. Además, señalaron que investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género en 2025, así como otros 12 posibles feminicidios y cuatro intentos en 2026.

Un coche clásico circula por una calle antes de que se restableciera la red eléctrica nacional de Cuba tras su colapso, que supuso el tercer apagón importante en nueve días, en La Habana, Cuba, el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)
Un coche clásico circula por una calle antes de que se restableciera la red eléctrica nacional de Cuba tras su colapso, que supuso el tercer apagón importante en nueve días, en La Habana, Cuba, el 15 de julio de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

AT manifestó preocupación por el aumento de crímenes machistas en la isla durante la primera mitad de este año. Entre mayo y junio, su registro sumó 17 feminicidios, y en siete de esos casos los victimarios tenían antecedentes de violencia. En un informe de abril, la organización atribuyó la vulnerabilidad de mujeres y niñas a la crisis económica y energética.

La plataforma reiteró su pedido al gobierno cubano para que publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas. Según un recuento reciente, AT contabilizó 350 feminicidios en Cuba desde 2019 hasta junio de 2026, en conjunto con la plataforma YoSiTeCreo en Cuba.

(Con información de EFE)

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