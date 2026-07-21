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“¡Es culpa de ustedes!”: la furia por radio de Pierre Gasly con su ingeniero de Alpine en el GP de Bélgica de F1

El francés disparó la bronca por la mala parada en los boxes que lo condicionó para el resto de la carrera en Spa-Francorchamps

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La bronca de Pierre Gasly por la estrategia de Alpine en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Pierre Gasly protagonizó un tenso intercambio por radio con su ingeniero de carrera Josh Peckett después de que Alpine ejecutara una parada en boxes lenta en la vuelta 14 del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, que dejó al piloto francés atrapado en tráfico y sin posibilidades reales de pelear por los puntos.

Gasly salió de los boxes detrás de un auto de Racing Bulls, lo que arruinó el undercut (N. de R: hacer la parada antes que su rival) que el equipo intentaba ejecutar para ganar posiciones. La reacción del piloto de 30 años fue inmediata y sin filtros: “¡¿Qué carajo fue eso?! ¡Poniéndome en tráfico, es muy mala amigo!“, lanzó por radio.

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Peckett intentó calmar la situación e instó a Gasly a concentrarse en la vuelta de salida. La respuesta del normando fue más encendida aún: “¡No me puedo calmar, amigo, es culpa de ustedes! ¡Concéntrense en ponerme en las condiciones de pista adecuadas!“. El ingeniero respondió con un escueto “sí, amigo, cabeza abajo, concéntrate”, y Gasly cerró el intercambio con: “Sí, déjenme a mí ahora”, señal de que prefería enfocarse en la carrera antes que seguir discutiendo.

Pierre Gasly y Josh Peckett (@Alpine F1 Team)
Pierre Gasly y Josh Peckett (@Alpine F1 Team)

El daño, a esa altura, ya estaba hecho. La parada lenta no solo neutralizó el undercut sobre Racing Bulls, sino que comprometió toda la segunda mitad de la carrera del piloto francés. Gasly logró mantenerse en pelea durante varios tramos, pero en la vuelta 31 su compañero de equipo, Franco Colapinto lo superó junto a Liam Lawson (Racing Bulls) con una maniobra sobre la recta de Kemmel. El argentino cruzó la meta en el décimo lugar y se llevó el último punto disponible; Gasly terminó undécimo, a menos de un segundo de su compañero, sin sumar unidades para el campeonato.

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La carrera en Bélgica la ganó Kimi Antonelli con Mercedes, que se afirmó en la cima del campeonato. Lo escoltaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull Racing). Fue el sexto triunfo de la temporada para del italiano de 19 años.

Tras bajar del auto, Gasly reconoció que la parada había sido determinante, aunque extendió su análisis más allá del incidente puntual. “Probamos el undercut para superar a Racing Bulls, pero nuestra parada fue relativamente lenta; esto hizo que tuviera que completar la vuelta de salida a boxes entre tráfico, lo que afectó a nuestras posibilidades de éxito”, dijo el piloto en declaraciones publicadas por Alpine.

El galo amplió su análisis y planteó el alerta de cara al corto plazo: “Hoy las cosas no salieron a mi favor, pero lo importante es que no somos lo suficientemente rápidos. Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) estaban demasiado lejos; esta ha sido una tendencia en las últimas semanas que debemos revertir pronto". Fue un fin de semana complicado para Gasly ya que en la segunda práctica libre destrozó su Alpine A526 por un accidente.

Peckett comenzó a trabajar con Gasly tras haberlo hecho con Esteban Ocon y brevemente con Jack Doohan. Del otro lado del garaje, Stuart Barlow -quien también pasó por el box de Doohan- el ingeniero de carrera de Colapinto. La dinámica entre ambos pilotos del equipo se volvió más tensa a partir de este resultado: el argentino sumó el punto que el francés no pudo conseguir, y lo hizo adelantándolo en pista.

Alpine acumula así un nuevo fin de semana con señales de alarma. El próximo fin de semana continuará la acción con el Gran Premio de Hungría de F1 y será el último evento antes del receso por el verano boreal. El equipo francés deberá revisar sus procedimientos en los boxes y encontrar la velocidad que, por ahora, le escapa frente a sus rivales directos.

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