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Samuel L. Jackson llamó a Argentina “el país más racista del mundo”: la contundente respuesta que le dejó Bárbara Lombardo

La actriz salió al cruce del posteo que el protagonista compartió tras la final del Mundial y le dejó un mensaje que se volvió de los más apoyados

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Samuel L. Jackson reposteó en Instagram una imagen que calificó a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo” tras la final del Mundial 2026
Samuel L. Jackson reposteó en Instagram una imagen que calificó a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo” tras la final del Mundial 2026

La noche del domingo 19 de julio, horas después de que Argentina perdiera la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España, el actor Samuel L. Jackson reposteó en sus historias de Instagram una imagen que calificaba al país sudamericano como “uno de los más racistas del mundo, si no el más racista”. La publicación, que acumuló miles de interacciones, desencadenó una ola de respuestas de argentinos en sus redes, entre las que se destacó la de la actriz Bárbara Lombardo.

El contenido que compartió el famoso actor de Hollywood con éxitos como Pulp Fiction y la saga de Star Wars, de 77 años, provenía originalmente de una cuenta de redes llamada SEC Black Alumni Network y mostraba al personaje de Stephen —que el propio actor interpreta en Django Unchained, la película de Quentin Tarantino— con la camiseta de la Selección Argentina. El texto era directo: “Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. Y agregaba: “Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como me pareces a mí”.

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La publicación sobre Argentina y el racismo surgió de la SEC Black Alumni Network y usó al personaje Stephen de Django Unchained con la camiseta de la selección argentina
La publicación sobre Argentina y el racismo surgió de la SEC Black Alumni Network y usó al personaje Stephen de Django Unchained con la camiseta de la selección argentina

La elección del personaje no fue casual. Stephen encarna en el film al esclavo doméstico que colabora con sus opresores, arquetipo del llamado “Uncle Tom” en la cultura popular estadounidense. El término, que tiene su origen en la novela Uncle Tom’s Cabin de Harriet Beecher Stowe, publicada en 1852, se usa para describir a una persona negra que actúa de forma servil hacia la comunidad blanca. Al colocar ese personaje con la camiseta albiceleste, la imagen equiparaba a quienes apoyaron al equipo argentino con dicho arquetipo.

Fue en la sección de comentarios de una publicación reciente de Jackson —una foto suya en la cancha durante el Mundial— donde la actriz Bárbara Lombardo dejó su respuesta, escrita en inglés y con tono firme, que se sumó a los cientos de comentarios que consideraron, por lo menos, injustas sus palabras.

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“Mr. Jackson, no sé qué experiencias lo llevaron a creer que Argentina es ‘uno de los países más racistas del mundo’, pero lamento, sinceramente, si alguien de mi país alguna vez lo hizo sentir discriminado”, escribió la intérprete conocida por sus papeles en Envidiosa y El puntero. “Imagino que nunca visitó Argentina, porque si lo hubiera hecho, creo que habría conocido gente cálida, amable y acogedora. Estamos lejos de ser perfectos y, como toda nación, tenemos problemas que enfrentar, pero es injusto definir a todo un país por las acciones de unos pocos. Espero que algún día tenga la oportunidad de conocer la Argentina real antes de emitir un juicio tan amplio sobre su gente”, completó.

Bárbara Lombardo respondió a Samuel L. Jackson en inglés y cuestionó que definiera a la Argentina como un país racista por las acciones de unos pocos
Bárbara Lombardo respondió a Samuel L. Jackson en inglés y cuestionó que definiera a la Argentina como un país racista por las acciones de unos pocos

El comentario de Lombardo reunió más de 1.100 “me gusta” y generó 48 respuestas, lo que lo convirtió en uno de los más destacados del hilo. Otros usuarios argentinos también reaccionaron en el mismo espacio. Carli Jiménez, hijo de La Mona Jiménez, escribió: “You should say sorry to Argentina people” “Deberías pedirle disculpas al pueblo argentino”—, un mensaje que también reunió adhesiones. Javier Fabracci, periodista de TN, también le dejó su comentario al actor: “¡Qué vergüenza! Obviamente no sabes nada de Argentina, así que trata de aprender algo al menos, no solo desplazando TikTok, antes de hablar”.

El historial público de Jackson en la denuncia del racismo es extenso. En 2023, durante la promoción de la serie de Marvel Secret Invasion, el actor calificó a Donald Trump de “redneck” racista en declaraciones a Rolling Stone. “Cuando crecí en la segregación, sabía qué personas blancas no querían saber nada de mí y cómo se sentían hacia mí. Cuando veo a Trump, veo a los mismos rednecks que vi cuando era niño, que me llamaban con insultos raciales y trataban de mantenerme en mi lugar”, afirmó entonces. Jackson fue nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en Pulp Fiction (1994) y su carrera abarca más de 100 películas a lo largo de 54 años.

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