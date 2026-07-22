Flávio Bolsonaro cuestionó las urnas electrónicas de Brasil de cara a las elecciones presidenciales

El candidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro (EFE/ Isaac Fontana)

El senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro cuestionó el sistema electoral de Brasil durante un encuentro reservado con representantes diplomáticos de más de 40 países y organizaciones internacionales. Según medios locales, el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, afirmó que las urnas brasileñas tienen el mismo origen que las de la empresa venezolana Smartmatic y citó un informe de la CIA sobre vulnerabilidades electorales en Venezuela.

“Hace unos días, por casualidad, el gobierno estadounidense denunció sospechas de fraude en el proceso electoral electrónico, especialmente en Venezuela”, declaró Flávio y agregó: “No voy a entrar en más detalles, pero solo quiero dejar constancia de que muchas de estas máquinas que se utilizan en las elecciones brasileñas son de la misma empresa”. Aunque aclaró que no estaba “cuestionando el sistema de votación brasileño”, pidió a la comunidad internacional que envíe “la mayor cantidad posible de observadores” a los comicios presidenciales de octubre.

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El Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintió desde 2020 este tipo de acusaciones, al precisar que Smartmatic nunca suministró urnas ni software para las elecciones en Brasil, sino que se limitó a capacitar a profesionales que brindaron apoyo técnico y operativo. El TSE ratificó que todo el sistema y su programación son desarrollados y gestionados exclusivamente por la Justicia Electoral, de manera encriptada.

La reunión se produjo bajo el antecedente de lo ocurrido en 2022, cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro convocó a embajadores extranjeros en el Palacio de la Alvorada y puso en duda la seguridad del voto electrónico. Ese episodio derivó en una condena judicial: en junio de 2023, el TSE declaró a Jair Bolsonaro inelegible hasta 2030 por abuso de poder político y uso indebido de los medios públicos.

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Durante el encuentro, Flávio Bolsonaro mencionó ese episodio y sostuvo que su padre solo manifestaba su preocupación por la transparencia y seguridad del sistema electoral brasileño para que los embajadores transmitieran esa inquietud a sus países.

El juez del Tribunal Superior Electoral Luiz Fux interviene en una sesión de la corte, en Brasilia, Brasil, el 9 de junio de 2017 (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)

Por otra parte, el lunes, el Partido Liberal (PL), la formación que respalda a Flávio Bolsonaro, presentó una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por la supuesta existencia de una red dedicada a crear perfiles falsos en redes sociales. Según el equipo de prensa del PL, la red empleó decenas de cuentas ficticias para difundir contenido falso y contratar publicidad política irregular, mediante un esquema que habría movilizado cerca de tres millones de reales (USD 588.235) de origen desconocido.

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De acuerdo con el comunicado divulgado por el equipo de Bolsonaro, el entramado desactivaba las páginas utilizadas en campañas y luego las reemplazaba por otras similares, con el objetivo de dificultar el rastreo de los responsables y financiadores. Un conteo realizado por el partido identificó “más de 50 páginas con más de 4.600 anuncios pagados con fondos de origen desconocido, que alcanzaron casi 250 millones de visualizaciones”.

El coordinador de la precampaña de Flávio Bolsonaro y líder de la oposición en el Senado, Rogério Marinho, afirmó que las investigaciones preliminares apuntan a una estructura mayor, con cerca de 20.000 perfiles falsos y un volumen de recursos que podría superar los veinte millones de reales (unos 3,9 millones de dólares).

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“La investigación apenas certificó menos del 20 % de ese universo”, aseguró Marinho tras reunirse con el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, a quien solicitó una medida cautelar para preservar pruebas durante el receso judicial. “Queremos identificar no solo a quienes promueven esto, sino también a quienes lo financian”, agregó.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro reacciona en una rueda de prensa, en Washington (EFE/ Octavio Guzmán/Archivo)

La denuncia, firmada por la abogada Maria Claudia Bucchianeri, integrante del equipo jurídico de la campaña de Flávio Bolsonaro, sostiene que existen indicios de una “organización criminal digital” dedicada a crear “perfiles fantasma” para impulsar propaganda política de forma irregular. Según la investigación, las cuentas presentaban patrones en común, como fechas de creación próximas, números telefónicos con el mismo código de área, sitios web en una misma plataforma, dominios similares y descripciones genéricas para dificultar la identificación automática del contenido político.

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El PL también detectó anuncios pagados en moneda extranjera, como dólares estadounidenses y pesos colombianos, y estimó que el esquema movilizó más de 588.000 dólares en publicidad. El partido solicitó al TSE autorización para rastrear el flujo de recursos y así identificar a los patrocinadores, administradores y responsables de la infraestructura técnica de la red.

(Con información de EFE)