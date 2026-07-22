Fentanilo Mortal: uno de los detenidos fue beneficiado con prisión domiciliaria por graves problemas de salud

Javier Martín Tchukran, uno de los cuatro presos del caso fentanilo contaminado fue beneficiado con prisión domiciliaria por problemas de salud

Después de 331 días de detención, Javier Martín Tchukran, director general de Laboratorios Ramallo SA y director de manufactura de HLB Pharma Group SA, obtuvo la prisión domiciliaria por razones de salud, según el dictamen del Cuerpo Médico Forense del Centro de Asistencia Judicial Federal, incorporado a la causa que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por la elaboración y distribución de fentanilo contaminado asociado a la muerte de al menos 173 pacientes.

El informe médico, firmado digitalmente el 17 de julio por el médico Miguel Bernardo Zappia, determinó que Tchukran —de 46 años, nacido el 30 de octubre de 1979— “padece un asma grave casi fatal de mal control de síntomas”, lo que lo convierte en “un paciente de alto riesgo que requiere un ambiente libre de humo, humedad y ácaros, con temperatura templada”. El profesional también advirtió que el tratamiento actual es insuficiente y que el paciente debería ser evaluado para recibir fármacos biológicos.

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El Cuerpo Médico Forense, a demanda de la defensa del detenido, a cargo de Gastón Marano, realizó dos estudios el 17 de julio de 2026. La oximetría de pulso arrojó una saturación de oxígeno del 97% en reposo, dentro de los parámetros normales. La espirometría computada y la curva flujo-volumen, en cambio, mostraron una obstrucción severa: volumen espiratorio forzado en el primer segundo apenas “alcanzó el 33% del predicho para su edad y talla —165 centímetros, 77 kilogramos, índice de masa corporal de 28,3—“.

En el centro Javier Martín Tchukran, frente a él está sentado Ariel García y su hermano Daniel los observa parado. En esa reunión se organizó el berrodo de pruebas

Las conclusiones del médico Zappia son taxativas: “El detenido Javier Martín Tchukran presenta un examen neumológico con alteraciones clínicas y funcionales debido a mal control de síntomas. Dado los antecedentes referidos y constatados en historia clínica, entiendo que el actor padece de asma grave casi fatal, por lo cual debe estar en un ambiente libre de humo, libre de humedad, sin ácaros y con ambiente templado. Cabe aclarar que es un paciente de alto riesgo, dada la gravedad de la patología que padece. Entiendo que el tratamiento actual es insuficiente y debería ser evaluado para ser tratado con fármacos biológicos.”

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Tchukran fue detenido el 20 de agosto de 2025, en el operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional que también culminó con el arresto de Ariel Fernando García Furfaro, propietario del conglomerado farmacéutico integrado por HLB Pharma, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL. El juez Kreplak lo procesó con prisión preventiva junto a otras 12 personas bajo los cargos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

El dictamen fiscal de la fiscal María Laura Roteta lo describía como “ingeniero químico”, aunque en su declaración indagatoria Tchukran se presentó como técnico químico recibido en la ORT. Su posición en el organigrama era transversal: dirigía la manufactura de HLB Pharma —la empresa que comercializaba el fentanilo— y a la vez conducía operativamente Laboratorios Ramallo, la planta ubicada en la ciudad bonaerense de Ramallo donde se elaboraron físicamente los lotes contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

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En su indagatoria ante Kreplak, Tchukran intentó desvincularse del rol ejecutivo que le atribuía la acusación. Sostuvo que no era empleado de HLB sino consultor externo: “En primer lugar, yo ingresé en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor, no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB, que está en San Isidro, hacia el Laboratorio que está en Ramallo”, declaró.

Chats de los empleados de Laboratorios Ramallo. Expresan inquietud por insumos bajo el sol y presuntas irregularidades en el funcionamiento de la planta de elaboración

La prueba más contundente en su contra provino de las cámaras de seguridad instaladas en su propio departamento, en el piso 6° de la Avenida Caseros al 2400, en la Ciudad de Buenos Aires. Los días 17 y 18 de mayo de 2025 —cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal—, Tchukran recibió en ese domicilio a Ariel García y a su hermano Diego García para diseñar una estrategia de ocultamiento de pruebas. Las imágenes, redirigidas automáticamente a su celular a través de una aplicación, fueron halladas en el allanamiento ordenado por el juez y reproducidas por los peritos informáticos. Los imputados no alcanzaron a borrarlas.

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“Además de los mails, hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios (…) todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información”, se escucha decir a Tchukran en las grabaciones, incorporadas como prueba central del expediente. En otro tramo del video, el técnico químico simula estar orinando y agrega: “La HLB olvídate. Lo mismo que yo esté meando aquí. No se ve nada”, en referencia al borrado de las cámaras de seguridad de la empresa.

Ernesto Kreplak, el juez federal de La Plata a cargo de la causa por el fentanilo contaminado

Las grabaciones también registraron la orden de Ariel García de someter ampollas de fentanilo a la autoclave —a 121°C y 2,1 kg/cm²— para destruir evidencias biológicas. En uno de los videos se ve a Tchukran trasladar una caja de cartón con ampollas desde el depósito del laboratorio. “Llevate esto, boludo”, le dijo García, y Tchukran asintió. La instrucción fue precisa: “Que las tenga la vieja ahí y que ponga autoclavada”, en referencia a Adriana Iudica, responsable de microbiología. Tchukran respondió: “Y que cultive las dos”.

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En esa misma reunión, el ahora beneficiado con domiciliaria también reveló el nivel de conocimiento que tenía sobre las bacterias. Le dijo a García que la Ralstonia pickettii no le generaba mayor preocupación porque “la matas con un antibiótico choto”, pero advirtió que la otra bacteria —presumiblemente la Klebsiella pneumoniae— era multirresistente y que, aun con múltiples antibióticos, “existe incertidumbre respecto de la recuperación del individuo”.

Los 13 imputados en la causa a cargo de Ernesto Kreplak (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento los hermanos García y José Antonio Maiorano permanecen detenidos en el penal federal de Marcos Paz. La madre de ambos, Nélida Furfaro y la Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo al momento de su elaboración, están en prisión domiciliaria.

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La declaración indagatoria de Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo, lo colocó además en el centro de otro episodio clave. Según Darchuk, en una reunión de mayo de 2025 en las instalaciones de la planta, Iudica reconoció ante los presentes que la muestra del fentanilo elaborado el 18 de diciembre de 2024 “me dio positivo”, y que luego “me olvidé” de reportarlo. La reacción de Tchukran, según el mismo relato, fue inmediata: “empezaron los gritos, Diego también empezó a las puteadas. Nosotros nos quedamos mudos. Le dijimos ‘¿cómo no dijiste a nadie?’”.

Su firma también aparece en documentación del lote 30366 de fentanilo —producido el 12 de julio de 2021 y vinculado a un desvío al mercado ilegal—, junto a la del jefe de producción Darchuk, según consta en el expediente.

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La ruta del fentanilo contaminado según la reconstrucción que realizó la fiscalía

Los registros del expediente también ubican a Tchukran entre los asistentes a la reunión del 14 de enero de 2025 en las oficinas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), donde representantes de HLB Pharma se reunieron con la titular del organismo, Agustina Bisio, y la entonces directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó. El encuentro, realizado 13 días antes de que se elaborara el lote de fentanilo contaminado, tenía como objetivo discutir las deficiencias detectadas en una inspección de noviembre de 2024 en Laboratorios Ramallo. Tchukran asistió junto a Ariel García y Diego García.

El juez Kreplak señaló en las 401 fojas del procesamiento que las grabaciones del departamento de Tchukran demuestran “no solo la voluntad expresa de entorpecer la acción judicial sino también el alcance del dominio de Ariel García, desde la producción hasta la manipulación final de las pruebas comprometedoras”.

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