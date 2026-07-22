Detuvieron a un menor acusado de participar en el crimen de un joven por un presunto ajuste de cuentas en La Plata

Se trata del quinto implicado en el crimen de Gustavo Adrián Areco (Gentileza: 0221)

A dos meses del crimen de Gustavo Adrián Areco, un joven de 28 años que murió tras ser baleado en La Plata, la Policía Bonaerense detuvo al último prófugo sospechado de estar involucrado en el caso que se investigaría como un presunto ajuste de cuentas. Se trata de un menor de 16 años, identificado como J. E. B., quien se convirtió en el quinto detenido por el hecho.

El arresto del sospechoso fue producto de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Villa Ponsati. Según trascendió, el domicilio correspondería a J. A. F., otro de los hombres acusados de haber participado en la supuesta venganza por el robo de una moto.

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El procedimiento fue realizado por los efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Decimosexta, con aval de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15. Además, la orden incluyó el traslado inmediato del detenido para su primera audiencia judicial.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, a lo largo de estos meses, la investigación había avanzado con la captura de otros cuatro involucrados. Estos fueron identificados como T. B., de 22 años, T. Z., de 18 años, E. J. L. y J. A. F. De esta manera, la causa ya cuenta con un total de cinco imputados por el homicidio.

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Se trata de la última persona que era buscada por la UFI N° 15 (Gentileza: 0221)

Previo a que el menor prófugo de la Justicia fuera localizado, el pasado 1 de julio, las autoridades habían logrado detener al joven de 22 años. El operativo también estuvo a cargo del personal de la comisaría Decimosexta, que concretó la detención bajo orden del Juzgado de Garantías N°2 de La Plata.

En esa oportunidad, la captura se logró tras una serie de diligencias que permitieron identificar y vincular al sospechoso con el homicidio. Esto se logró gracias a que la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 había impulsado desde el inicio diversas medidas para individualizar a los autores.

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Mientras que en una primera etapa fueron detenidos dos sospechosos, en junio se logró la localización y arresto de un tercer imputado. Finalmente, las detenciones de los últimos dos individuos que eran buscados por las autoridades representaron un avance concreto en la causa.

La pesquisa se inició luego de la muerte de Gustavo Adrián Areco, quien recibió dos disparos en el pecho el 18 de mayo, mientras se encontraba en el patio de su vivienda en 122 y 613, situada en Villa Alba. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, este murió poco después de ser ingresado a la guardia.

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Gustavo Areco fue atacado a balazos en una vivienda de la calle 122 y 613, en Villa Alba el pasado el 18 de mayo (0221)

La principal hipótesis sostiene que, horas antes del ataque, Areco habría participado junto a otro joven en el robo de una motocicleta a un adolescente de 17 años. El asalto ocurrido en la intersección de 603 y 117 quedó registrado por las cámaras de seguridad y, según la investigación, el grupo de los acusados habría buscado vengarse y recuperar el vehículo.

De acuerdo con la secuencia recreada por la Fiscalía, un grupo de personas se dirigió al domicilio de Areco y le disparó a la altura del tórax. Tras haber concretado el ataque, los autores retiraron una moto Zanella bordó de la casa y se dieron a la fuga.

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En la escena del crimen se secuestraron vainas calibre 9 milímetros y se realizaron peritajes para reconstruir la secuencia de los hechos. Asimismo, explicaron que por medio del análisis de las evidencias se buscaría definir con precisión las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

A partir de ese momento, la Policía Bonaerense realizó varios allanamientos. Durante estos procedimientos, se logró incautar la motocicleta robada, un arma presuntamente utilizada en el crimen, teléfonos celulares, vainas servidas y dos vehículos —un Chevrolet Vectra gris y un Chevrolet Corsa II—, que sospechan que habrían sido utilizados por los agresores.

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Pese a las detenciones, el caso sigue abierto y en análisis por parte de los investigadores, que todavía revisan los elementos secuestrados, como grabaciones y teléfonos. Según explicaron, el objetivo es reconstruir cómo se planificó y ejecutó el crimen, así como el grado de intervención de cada involucrado.