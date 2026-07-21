El ejercicio que recomiendan los expertos para fortalecer el corazón después de los 50

Expertos y organismos como el American College of Sports Medicine destacan que el trabajo de resistencia mejora la funcionalidad y la independencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar la barrera de los 50 años suele marcar un cambio en la percepción del bienestar personal. Dolores articulares, menor energía y la aparición de problemas como la diabetes tipo dos o el colesterol alto se vuelven más frecuentes en esta etapa, según explicó el entrenador español Álvaro Puche en declaraciones al medio francés Purepeople. Aunque el envejecimiento es un proceso natural, distintos expertos y organismos internacionales destacan que una vida activa permite retrasar y reducir los efectos físicos asociados al paso del tiempo.

En este contexto, la actividad física ocupa un lugar central, aunque no todas las rutinas tienen el mismo impacto. Subir escaleras o nadar pueden aportar beneficios, pero entrenadores experimentados coinciden en que el fortalecimiento muscular representa el ejercicio esencial para cuidar el corazón y conservar la musculatura a partir de esta edad.

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El American College of Sports Medicine, citado por la Universidad de Harvard, respalda esta recomendación; su informe indica que el ejercicio de resistencia mejora la fuerza, la funcionalidad y la independencia en la vejez, además de contribuir al mantenimiento de la salud ósea y metabólica, factores decisivos para quienes superan los 50 años.

Por qué el entrenamiento de fuerza cobra importancia a partir de los 50

Una infografía ilustra los beneficios y claves del fortalecimiento muscular para personas mayores de 50 años, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano experimenta una disminución progresiva de la musculatura con el paso de los años, fenómeno conocido como sarcopenia. Esta pérdida no solo compromete la fuerza física, sino que también afecta la movilidad, el equilibrio y la capacidad de realizar actividades cotidianas. Además, una menor cantidad de tejido muscular suele coincidir con un metabolismo más lento, lo que favorece la acumulación de grasa y eleva el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas.

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Según explicó el especialista, el músculo “no solo sirve para mover el cuerpo, también funciona como un órgano endocrino capaz de liberar sustancias que intervienen en procesos metabólicos e inflamatorios”. Diversos organismos científicos respaldan esta afirmación al vincular una adecuada salud muscular con mejor control de la glucosa, menor inflamación y mayor protección frente a enfermedades crónicas.

Caminar o nadar no siempre basta para preservar la salud integral

La pérdida de músculo acelera el metabolismo lento y eleva el riesgo de diabetes tipo dos y colesterol alto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar a diario o nadar son hábitos recomendados para favorecer la salud cardiovascular y mantener el peso bajo control. Sin embargo, el entrenador subraya que esas actividades, aunque valiosas, no aportan el estímulo necesario para conservar la masa muscular ni la densidad mineral ósea cuando el paso de los años avanza.

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El fortalecimiento muscular, ya sea con pesas, máquinas, bandas elásticas o el peso corporal, genera una sobrecarga que obliga a músculos y huesos a adaptarse, reforzando así la estructura corporal. Este tipo de rutina también reduce la probabilidad de caídas y fracturas, complicaciones habituales en personas mayores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana y mantengan una cantidad suficiente de ejercicio aeróbico. Estas directrices, recogidas en documentos oficiales, insisten en la importancia de combinar ambas modalidades para lograr una protección completa frente a las enfermedades asociadas al envejecimiento.

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Cómo iniciar una rutina de fuerza después de los 50

Los especialistas señalan que no hace falta pasar horas en el gimnasio: con dos o tres entrenamientos semanales bien estructurados se mejoran la potencia y la funcionalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los argumentos más frecuentes para evitar la actividad física es la falta de tiempo. Sin embargo, los especialistas aclaran que no resulta indispensable pasar largas horas en un gimnasio para obtener resultados. Dos o tres sesiones semanales, bien estructuradas y adaptadas al nivel de cada persona, suelen ser suficientes para notar mejoras en la fuerza y la funcionalidad.

Las rutinas pueden enfocarse en grandes grupos musculares mediante movimientos como sentadillas, remos o levantamientos funcionales. La clave se encuentra en aumentar la intensidad de manera progresiva y cuidar la técnica para evitar lesiones. En el caso de personas con patologías previas o que llevan tiempo sin practicar ejercicio, los expertos aconsejan consultar primero con un profesional sanitario.

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De acuerdo con los especialistas, avanzar en la edad requiere estímulos específicos para conservar la musculatura y la fortaleza ósea. Mantener una buena condición física después de los 50 no depende únicamente del ejercicio cardiovascular, sino también de preservar la fuerza necesaria para afrontar las actividades cotidianas con autonomía.