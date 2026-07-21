Empresas salvadoreñas refuerzan su defensa digital para evitar el phishing

Un profesional de negocios trabaja en su computadora portátil en una oficina moderna, mientras íconos digitales de ciberseguridad y advertencias de 'phishing' aparecen sobre su pantalla. En el fondo, una silueta oscura de un ciberdelincuente sugiere el peligro latente de los ciberataques en el entorno laboral digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno digital en El Salvador experimenta un cambio luego de que la empresa ESET anunciara el lanzamiento de su programa de formación para compañías locales. ESET Cybersecurity Awareness Training, presentado recientemente, representa una nueva oferta de capacitación en la preparación de los equipos empresariales para enfrentar amenazas informáticas.

El objetivo central es elevar el nivel de conocimiento sobre ciberseguridad, un reto que, según la compañía, sigue siendo una de las preocupaciones entre los líderes corporativos por el impacto directo que tiene en la prevención de brechas y la protección de la reputación organizacional.

Según explicó Michal Jankech, vicepresidente de ESET para grandes empresas, pymes y proveedores de servicios gestionados, la capacitación va más allá de cumplir requisitos regulatorios: “Hemos creado ESET Cybersecurity Awareness Training, que no se limita a marcar una casilla de cumplimiento, sino que cambia el comportamiento de los colaboradores a través de participación, gamificación y ciberseguridad líderes en el sector”, afirmó el ejecutivo.

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La empresa subraya que la propuesta de valor del programa reside en la participación activa y en la adaptación a los desafíos actuales. La iniciativa ofrece a las empresas salvadoreñas una plataforma en línea donde los empleados pueden acceder a cursos autogestionados en cualquier momento, con la posibilidad de repetir módulos según sus necesidades.

El programa incluye simuladores de phishing ilimitados que permiten poner a prueba a los equipos con escenarios y ajustar los contenidos en función de los resultados obtenidos. Esta metodología fomenta una cultura de alerta y refuerza la capacidad de respuesta ante intentos de fraude digital, un punto para las operaciones corporativas modernas.

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Un usuario trabaja en una computadora portátil mientras diferentes alertas de ciberseguridad, como advertencias de vulnerabilidad, malware y cautela, aparecen en pantalla. La imagen resalta los desafíos actuales en la protección de datos y la importancia de la seguridad informática en un entorno digital cada vez más riesgoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas e integración para las empresas

Entre las ventajas del programa para las empresas salvadoreñas destacan la integración con sistemas tecnológicos ya existentes en las compañías, gracias a una API completa y compatibilidad con plataformas como LMS, SSO, CRM y HRIS. Además, los administradores de tecnologías de la información pueden acceder a un panel de control para monitorear el avance de los empleados, agruparlos según áreas de riesgo y organizar campañas de formación personalizadas.

Este enfoque responde a la necesidad de adaptar las estrategias educativas a los diferentes perfiles dentro de las organizaciones. El programa de ESET también se enfoca en el trabajo remoto, promoviendo buenas prácticas tanto en oficinas tradicionales como en entornos fuera de la empresa. Entre sus funciones, incluye certificaciones profesionales para los empleados, quienes pueden obtener reconocimientos digitales que refuerzan su credibilidad en redes como LinkedIn.

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Además, los recordatorios automáticos y el sistema de informes facilitan la continuidad y el compromiso de los participantes, elementos para que la educación en ciberseguridad se mantenga vigente y dinámica.

Pishing son correos maliciosos con información falsa. (foto: Segurilatam)

El alcance de la estrategia de ESET

La propuesta se inscribe dentro de una estrategia de prevención que busca reducir la superficie de ataque y simplificar la gestión de la seguridad digital. ESET recalca que la formación aborda la mayoría de los vectores de ataque vinculados al factor humano, una de las principales puertas de entrada para los ciberdelincuentes.

El compromiso de la compañía incluye la combinación de inteligencia artificial y experiencia humana para anticipar amenazas conocidas y nuevas, asegurando así la operación ininterrumpida de empresas, infraestructuras críticas e individuos.

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Las organizaciones interesadas pueden encontrar más información sobre el programa en el sitio oficial de ESET (enlace) y acceder a recursos adicionales en la plataforma informativa WeLiveSecurity o en el podcast Conexión Segura.