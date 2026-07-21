Crimen y Justicia

Rosario: policías se hicieron pasar por repartidores antes de un partido del Mundial y desbarataron una banda narco

Los efectivos allanaron un domicilio donde se comercializaba droga y detuvieron a tres hombres. El video del operativo

Guardar
Google icon
Así fue el operativo en el que policías se hicieron pasar por repartidores y desbarataron una banda narco en Rosario

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Provincia de Santa Fe se hicieron pasar por repartidores antes de un partido del Mundial de fútbol y desbarataron una banda narco en el barrio Fisherton de la ciudad de Rosario.

Mediante un operativo encubierto en el que los efectivos fingieron ser trabajadores de una aplicación de delivery, aprovecharon el aumento del tránsito de motocicletas de reparto habitual en el horario del juego para dar el golpe a la organización. Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, detuvieron a tres hombres luego de allanar el domicilio desde el cual vendían la droga.

PUBLICIDAD

Los policías, disfrazados y movilizándose en motos con cajas de delivery, lograron ingresar al pasillo donde funcionaba el punto de venta y simularon la entrega de un pedido. Una vez cerca de la vivienda, irrumpieron de sorpresa y evitaron que los sospechosos escaparan o descartaran la droga.

Cuatro hombres de espaldas, tres con ropa casual y uno con chaleco negro que dice PDI. Están frente a una pared blanca con inscripciones
Los tres detenidos

La investigación había comenzado el año pasado y ya había derivado en otros allanamientos. Sin embargo, con el correr de los meses, los investigadores detectaron que uno de los sospechosos había retomado la venta de droga. A partir de nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, confirmaron que el lugar volvía a funcionar y solicitaron una nueva orden de allanamiento.

PUBLICIDAD

Durante el allanamiento, Kenzo, el perro K9 de la Sección Canes, detectó más estupefacientes ocultos en un hueco de una pared de ladrillos del pasillo. En la requisa personal a uno de los detenidos, se encontraron varios envoltorios de cocaína en los bolsillos y una riñonera con dinero, presuntamente utilizada en la venta de drogas.

Policías se hicieron pasar por repartidores y desbarataron una banda narco en Rosario capturas
En total detuvieron a tres hombres

También se secuestró un cartón con anotaciones de interés para la investigación, dinero y varios teléfonos celulares. Al identificar a los ocupantes, los investigadores comprobaron además que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Entre Ríos.

Policías se hicieron pasar por repartidores y desbarataron una banda narco en Rosario capturas
Los policías se hicieron pasar por repartidores

Como resultado del operativo, fueron detenidos tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron 44 envoltorios de cocaína, más de $700.000, dólares, tres teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.

“El procedimiento contó con la colaboración de la Sección Canes de la PDI y de un grupo de irrupción de la Unidad Regional II. Como resultado del operativo fueron trasladados Ángel B. de 63 años, Juan F. de 46 y Gustavo A. de 54″, comunicó oficialmente el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Tres personas con uniforme táctico oscuro, máscaras y cascos en un pasaje. Una persona lleva camiseta con el logo 'PDI Canes Detectores' y un perro negro con correa
Los efectivos y el can que participaron del operativo

Por disposición de la fiscal interviniente, los tres hombres fueron trasladados a sede de la Policía de Investigaciones, mientras que la totalidad de los elementos secuestrados quedó a disposición de la causa.

“Se secuestraron 44 envoltorios de cocaína con un peso total de 17,64 gramos; $ 721.600 en efectivo y 13 dólares estadounidenses; tres teléfonos celulares; un cartón con anotaciones de interés para la causa y una bolsa con vestigios de material estupefaciente”, agregó el comunicado oficial.

Temas Relacionados

Rosarionarcooperativodeliveryúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crimen brutal en Loma Hermosa: motochorros asesinaron a tiros a un policía que intentó resistirse a un robo

Cristian Alberto Gerez fue abordado por dos delincuentes mientras circulaba a bordo de su moto. Imágenes sensibles

Crimen brutal en Loma Hermosa: motochorros asesinaron a tiros a un policía que intentó resistirse a un robo

Delincuentes a los 50: el nuevo boom de los “ladrones veteranos”

Una serie de casos de alto perfil y nuevas estadísticas evidencia el reciente auge de hampones de edad avanzada y con largos prontuarios que regresan al delito

Delincuentes a los 50: el nuevo boom de los “ladrones veteranos”

Horror en Catamarca: mataron a puñaladas a una mujer de 61 años y detuvieron a su hijo

Se trata de Norma Varela Tula. El acusado tiene 22 años y según denunció una familiar, el sospechoso tenía antecedentes de violencia familiar. Qué reveló la autopsia

Horror en Catamarca: mataron a puñaladas a una mujer de 61 años y detuvieron a su hijo

Imputaron y encarcelaron a un hombre por intentar matar con un martillo a su ex cuñado en Rosario

Ocurrió en la zona oeste de la ciudad. La víctima, de 44 años, sufrió un grave traumatismo de cráneo y está internada en estado crítico

Imputaron y encarcelaron a un hombre por intentar matar con un martillo a su ex cuñado en Rosario

La familia del policía asesinado en Fuerte Apache lo despidió con un desgarrador mensaje: “No te tenías que ir”

La pareja del agente de la bonaerense, Alan Molina, descargó su dolor en redes sociales. La víctima falleció de dos disparos durante un recorrido el fin de semana

La familia del policía asesinado en Fuerte Apache lo despidió con un desgarrador mensaje: “No te tenías que ir”

DEPORTES

Lionel Scaloni volvió a hablar sobre su futuro en la selección argentina tras la final del Mundial ante España

Lionel Scaloni volvió a hablar sobre su futuro en la selección argentina tras la final del Mundial ante España

Qué dicen las teorías conspirativas que se viralizaron tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para disputar un GP de Hungría clave para su futuro en la F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El embajador de España en Argentina pidió que se juegue la Finalíssima: “Por qué no hacer una gran despedida a Lionel Messi con ese partido”

Una leyenda del fútbol europeo apuntó contra Argentina y aseguró que Inglaterra debió ser finalista del Mundial

TELESHOW

Nora Colosimo habló por primera vez del robo en la casa de Wanda Nara en Milán: “Ingresaron 4 hombres encapuchados”

Nora Colosimo habló por primera vez del robo en la casa de Wanda Nara en Milán: “Ingresaron 4 hombres encapuchados”

El video viral de Flavio Mendoza en el Obelisco junto a su hijo: “Tenemos que apoyar a Argentina”

La profunda reflexión de Mario Pergolini tras la final del Mundial: “¿Y si nos quedáramos así?”

La romántica foto de la China Suárez con Mauro Icardi: “Amo la familia que estamos formando”

Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética, Malón y figura emblemática del heavy metal argentino

INFOBAE AMÉRICA

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana proyecta un crecimiento de 4% hacia 2027 y alerta por el año preelectoral

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana proyecta un crecimiento de 4% hacia 2027 y alerta por el año preelectoral

Trágico hallazgo: Encuentran sin vida en su apartamento a la virreina de Miss Universo Tegucigalpa, Honduras

Universidad de Costa Rica recibe Galardón Protector de la Niñez por su aporte al fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido

Uruguay registró un aumento de los homicidios: crecieron 6,6% y tres de cada cuatro fueron con armas de fuego

Bajo el lema “Raíces unidas, futuros enlazados”, Panamá acoge el Congreso Manglares de América