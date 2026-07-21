Rosario: policías se hicieron pasar por repartidores antes de un partido del Mundial y desbarataron una banda narco

Así fue el operativo en el que policías se hicieron pasar por repartidores y desbarataron una banda narco en Rosario

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Provincia de Santa Fe se hicieron pasar por repartidores antes de un partido del Mundial de fútbol y desbarataron una banda narco en el barrio Fisherton de la ciudad de Rosario.

Mediante un operativo encubierto en el que los efectivos fingieron ser trabajadores de una aplicación de delivery, aprovecharon el aumento del tránsito de motocicletas de reparto habitual en el horario del juego para dar el golpe a la organización. Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, detuvieron a tres hombres luego de allanar el domicilio desde el cual vendían la droga.

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Los policías, disfrazados y movilizándose en motos con cajas de delivery, lograron ingresar al pasillo donde funcionaba el punto de venta y simularon la entrega de un pedido. Una vez cerca de la vivienda, irrumpieron de sorpresa y evitaron que los sospechosos escaparan o descartaran la droga.

Los tres detenidos

La investigación había comenzado el año pasado y ya había derivado en otros allanamientos. Sin embargo, con el correr de los meses, los investigadores detectaron que uno de los sospechosos había retomado la venta de droga. A partir de nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, confirmaron que el lugar volvía a funcionar y solicitaron una nueva orden de allanamiento.

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Durante el allanamiento, Kenzo, el perro K9 de la Sección Canes, detectó más estupefacientes ocultos en un hueco de una pared de ladrillos del pasillo. En la requisa personal a uno de los detenidos, se encontraron varios envoltorios de cocaína en los bolsillos y una riñonera con dinero, presuntamente utilizada en la venta de drogas.

En total detuvieron a tres hombres

También se secuestró un cartón con anotaciones de interés para la investigación, dinero y varios teléfonos celulares. Al identificar a los ocupantes, los investigadores comprobaron además que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Entre Ríos.

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Los policías se hicieron pasar por repartidores

Como resultado del operativo, fueron detenidos tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron 44 envoltorios de cocaína, más de $700.000, dólares, tres teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.

“El procedimiento contó con la colaboración de la Sección Canes de la PDI y de un grupo de irrupción de la Unidad Regional II. Como resultado del operativo fueron trasladados Ángel B. de 63 años, Juan F. de 46 y Gustavo A. de 54″, comunicó oficialmente el gobierno de la provincia de Santa Fe.

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Los efectivos y el can que participaron del operativo

Por disposición de la fiscal interviniente, los tres hombres fueron trasladados a sede de la Policía de Investigaciones, mientras que la totalidad de los elementos secuestrados quedó a disposición de la causa.

“Se secuestraron 44 envoltorios de cocaína con un peso total de 17,64 gramos; $ 721.600 en efectivo y 13 dólares estadounidenses; tres teléfonos celulares; un cartón con anotaciones de interés para la causa y una bolsa con vestigios de material estupefaciente”, agregó el comunicado oficial.

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