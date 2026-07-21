Crimen brutal en Loma Hermosa: motochorros asesinaron a tiros a un policía que intentó resistirse a un robo

Motochorros asesinaron a tiros a un cabo de la PFA en Loma Hermosa

Carlos Alberto Gerez, un cabo de la Policía Federal, fue brutalmente asesinado este lunes por la noche por dos motochorros que le robaron la moto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes podrían ser un gran aporte para que los investigadores puedan determinar la identidad y la posible ruta de escape de los sospechosos.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo, en Loma Hermosa, y el timer de la cámara de vigilancia que captó el hecho muestra que eran las 20:20 cuando Gerez sufrió el ataque fatal.

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La grabación da cuenta de que Gerez, de 36 años y quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la PFA, perteneciente a la Superintendencia de Comunicaciones, circulaba a bordo de su moto cuando dos motochorros, ambos con los cascos puestos, se le pusieron a la par y le exigieron que descendiera de su rodado.

El momento del ataque.

A modo de advertencia, uno de los delincuentes disparó un tiro al aire, bajó del asiento del acompañante y se abalanzó sobre la víctima.

En un principio, Gerez no parecía resistirse al robo: al ver que los asaltantes estaban armados, bajó de inmediato de su moto, empezó a caminar hacia atrás para alejarse de la escena y colocó las manos en alto.

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A pesar de ello, uno de los motochorros persiguió a Gerez para que también entregara sus pertenencias personales.

Gerez intentó resistirse al robo y trató de extraer su arma reglamentaria.

En ese momento, la víctima intentó extraer su arma reglamentaria de entre sus ropas y esa acción provocó la violenta reacción de uno de los ladrones. Sin mediar palabras, efectuó dos disparos contra Gerez, que cayó tendido sobre el asfalto y murió minutos después.

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Con Gerez abatido, el tirador se subió a su moto, descartó el bolso que le había sustraído en medio de los forcejeos y huyó junto a su cómplice en dirección a Ruta 8.

Al recibir el llamado al 911, efectivos de la Comisaría 5a de Tres de Febrero se presentó en el lugar del hecho y constató que Gerez se encontraba inmóvil. Luego, personal del SAME verificó que la víctima no tenía signos vitales.

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Uno de los asaltantes disparó dos veces contra Gerez y se dio a la fuga junto a su cómplice.

Micaela, una vecina de la zona, contó este martes que escuchó los disparos desde su casa, ubicada a la vuelta del lugar del hecho, y por salió a la calle para ver lo que pasaba.

“Cuando salí a la calle me encontré con el policía ya fallecido. Empezaron a acercarse vecinos, llegaron los patrulleros y ahí nos fuimos enterando lo sucedido”, explicó en diálogo con el canal de noticias TN.

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Consultada por cómo se vive en su barrio, la vecina fue tajante: “Se vive así todos los días. Todos los días te enterás de una noticia así y vivimos con esta inseguridad. Yo salgo con el perro y me vuelvo a mi casa”.

Inicialmente, la investigación quedó en manos del fiscal Fabricio Iovine, de la UFI N° 1 del Departamento Judicial San Martín, aunque fuentes judiciales consultadas por este medio confirmaron que la causa luego pasó a la órbita de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que los delincuentes serían menores de edad.

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Fuentes judiciales precisaron a este medio que el informe preliminar de la autopsia indica que uno de los disparos impactó en el cráneo de Gerez, quien sufrió una lesión cerebral y murió en el acto.