Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética, Malón y figura emblemática del heavy metal argentino

El músico habló con La Viola en TN pocos días antes de su muerte (Video: La Viola/ TN)

El heavy metal argentino perdió este lunes 20 de julio a uno de sus músicos más influyentes. Claudio “Pato Strunz” Zurita, exbaterista de Hermética, que murió a los 59 años. La triste noticia la confirmó Malón, banda de la que también fue parte. La noticia se extendió rápidamente por la escena metalera nacional e internacional, con mensajes de despedida de bandas, productoras y colegas que lo habían acompañado a lo largo de más de tres décadas de carrera.

Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada, Pato Strunz dio sus primeros pasos en la música durante la década del ochenta, cuando integró la banda Heinkel junto al guitarrista Nicolás Takara. Ese grupo tuvo una vida breve pero alcanzó a participar de una presentación en vivo en el programa televisivo Neo Sonido, emitido por el canal estatal ATC, tras ganar un concurso de bandas en 1988. Cuando Takara se fue a trabajar a Japón, los demás integrantes formaron más tarde Jeriko, mientras Strunz continuó su propio camino.

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Murió Claudio “Pato Strunz” Zurita, histórico baterista de Hermética y Malón, a los 59 años

El punto de inflexión llegó en 1991. Hermética ensayaba en la sala de ensayo que Strunz tenía en La Tablada, y cuando Tony Scotto fue desvinculado del grupo, la elección del reemplazo fue casi inmediata. Pato se incorporó pocas semanas antes de la grabación del disco Ácido Argentino y desde entonces la formación quedó consolidada en lo que sería su alineación más recordada. Con esa base rítmica, Hermética grabó también Víctimas del Vaciamiento y se convirtió en una de las bandas más convocantes del metal nacional, con presentaciones que agotaron el Estadio Obras Sanitarias en reiteradas oportunidades y una participación en el festival Monsters of Rock, donde compartió cartel con Black Sabbath, Slayer y Kiss.

Tras la disolución de Hermética a finales de 1994, Strunz no se alejó de sus compañeros. En 1995 fundó Malón junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, formación que dio continuidad al legado del thrash metal sudamericano con álbumes como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia. La banda se separó en 1998, se reunió brevemente con un vocalista alternativo ante la negativa de O’Connor, y volvió a su formación original en 2011, cuando lanzaron el CD+DVD El regreso más esperado y continuaron con nuevos materiales hasta que, el 3 de marzo de 2021, Malón anunció a través de sus redes que Strunz dejaba de ser parte del grupo.

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Tras la disolución de Hermética, Pato Strunz fundó Malón en 1995 junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado

Entre un proyecto y otro, Strunz también dejó su marca fuera de los escenarios. Fundó y administró La Cueva, una sala de ensayo que se convirtió en un espacio de referencia para decenas de bandas del rock argentino. Ese rol de impulsor de la escena emergente fue tan recordado por sus colegas como su trabajo detrás de la batería.

En 1998, el año de la separación de Malón, fundó Simbiosis, un proyecto de nu metal que fue adelantado para su época dentro del metal local y que se disolvió en 2002. A partir de entonces, Strunz atravesó distintas etapas y formaciones hasta que, a finales de 2022, conformó el trío Íthaca junto al guitarrista Guillermo “Chino” Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente. Con esa banda asumió por primera vez un rol protagónico en la composición de letras y editó el álbum El peso que no pesa en 2024.

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Tras la disolución de Hermética, Pato Strunz fundó Malón en 1995 junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado

En los últimos meses, el músico había retomado una actividad intensa con el espectáculo “Hermética x Pato Strunz” (HXPS), una propuesta que lo devolvió a los escenarios del circuito porteño y del Gran Buenos Aires para reencontrarse con distintas generaciones del metal pesado. La causa de su muerte no fue confirmada al momento del cierre de esta nota, aunque sus seguidores afirmaron en los comentarios de diferentes publicaciones que podría tratarse de un infarto.

Las despedidas en redes llegaron desde distintos frentes. La cuenta oficial de Malón publicó una foto del grupo en sus primeros años con el mensaje: “Q.E.P.D PATO STRUNZ. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje”. La publicación reunió más de 5.000 “me gusta” en menos de una hora. O’Connor, por su parte, compartió una imagen junto a Strunz con la frase “Buen viaje Compañero”.

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