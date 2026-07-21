El emotivo mensaje de Julián Álvarez tras regresar del Mundial: “Todos soñábamos con llevar la Copa a casa”

Julián Álvarez publicó un mensaje en sus redes (Reuters)

El delantero de la Selección Argentina, Julián Álvarez, utilizó su cuenta oficial de Instagram para emitir sus primeras declaraciones públicas tras alcanzar el subcampeonato del Mundial 2026. A través de un emotivo posteo, la Araña agradeció el profundo e incondicional respaldo de la hinchada tras la dura derrota ante España en la gran final de la Copa del Mundo. Este mensaje de desahogo coincide con el momento más crítico y tenso de su carrera a nivel de clubes, marcado por su deseo explícito de ser transferido de manera inmediata al FC Barcelona.

“Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final. Todos soñábamos con llevar la copa a casa, pero más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca”, reconoció el ex jugador del Manchester City en una publicación que incluyó una serie de imágenes de la cita internacional.

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“Porque ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define. Nosotros vamos a levantarnos, aprender y seguir. Porque pase lo que pase, somos así. No entendemos la vida de otra manera: siempre para adelante, luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto”, sentenció.

A pesar de haber arrastrado serias complicaciones físicas que condicionaron su preparación en las semanas previas al torneo, Álvarez completó una participación sumamente activa bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni. Las estadísticas oficiales consolidan su rol protagónico dentro del plantel albiceleste, habiendo disputado un total de ocho partidos, cinco de ellos saliendo como titular y tres ingresando desde el banco de suplentes. El atacante acumuló 1.069 minutos en cancha y aportó un gol clave para el camino de la Selección.

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El posteo de Julián Álvarez en sus redes (@juliaanalvarez)

Su máximo hito en el certamen ocurrió durante los cuartos de final frente a Suiza. El delantero sacó un agónico e inolvidable derechazo al ángulo a los 112 minutos de la prórroga que no solo valió la clasificación a las semifinales, sino que además figura oficialmente en el sitio de la FIFA como uno de los mejores goles de las fases decisivas de la competencia. Además de su cuota goleadora, resultó fundamental en la presión defensiva, iniciando con una recuperación ante Mohamed Salah la jugada del tercer gol contra Egipto en octavos.

En lo que respecta a su futuro, el delantero cordobés se encuentra en una feroz batalla contractual en el fútbol de España. El entorno de Julián Álvarez estaría profundamente molesto y dolido con la actual dirigencia del Atlético de Madrid. La relación entre las partes está completamente rota y es calificada como “irreconciliable” debido a que el club madrileño emitió comunicados públicos sobre el futuro del jugador apenas dos días antes de que disputara la final del Mundial, un gesto que fue percibido como una total falta de respeto hacia su concentración y profesionalismo.

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Durante la cita mundialista, el propio futbolista manifestó públicamente que busca una salida del equipo del Cholo Simeone para “cumplir un sueño”, y distintas versiones de prensa ya indican que el jugador evalúa seriamente declararse en rebeldía y no presentarse a entrenar para forzar el traspaso. El FC Barcelona, atento a la situación, ya presentó una oferta formal que asciende a los 100 millones de euros fijos más variables, y el presidente Joan Laporta habría fijado internamente el próximo 31 de julio como la fecha límite definitiva para lograr destrabar la compleja negociación.

Sin embargo, la postura del Atlético de Madrid se mantiene firme y sumamente hostil. El consejero delegado de la institución, Miguel Ángel Gil Marín, tildó las exigencias del entorno del jugador como “infinitas” y rechazó tajantemente cualquier propuesta económica, asegurando que no lo dejarán ir ni por ofertas de 100, 150 o 200 millones de euros, remitiéndose estrictamente a su cláusula de rescisión fijada en 500 millones.

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