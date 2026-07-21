“Hoy nos toca volver con el corazón roto”: el sentido mensaje de Nicolás Otamendi tras perder la final del Mundo ante España

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Nicolas Otamendi reacts REUTERS/Agustin Marcarian

La llegada de la selección argentina al país, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, generó una jornada de emociones intensas tanto para los futbolistas como para sus seguidores. En este contexto, Nicolás Otamendi utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que reflejó el sentir del grupo y de millones de hinchas: el defensor expresó el dolor por no haber alcanzado el título, pero también el orgullo por el camino recorrido.

El regreso del plantel albiceleste se produjo en la tarde del lunes en el aeropuerto de Ezeiza, donde una multitud desafió el frío y la lluvia para recibir a los subcampeones del mundo. En este marco, el flamante refuerzo de River Plate publicó un extenso mensaje en su cuenta de la red social, acompañado de tres imágenes. En la primera fotografía, se lo ve observando a la hinchada argentina que no dejó de alentar pese al resultado adverso. Las otras dos imágenes muestran al plantel completo mirando a los fanáticos, una postal que resume el vínculo entre equipo y tribuna. El defensor eligió palabras de gratitud y reconocimiento.

PUBLICIDAD

El mensaje de Nicolás Otamendi tras perder la final del Mundial 2026 ante España (@nicolasotamendi30)

“No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho”, escribió Otamendi en el inicio de su comunicado. El jugador subrayó que detrás de los 50 días de concentración existieron sacrificios, abrazos, lágrimas e ilusiones. “Pero si hay algo que me llevo para siempre es el orgullo de haber compartido este camino con un grupo de personas extraordinarias, que nunca dejó de creer, que luchó hasta el último segundo y que defendió estos colores con el corazón”, añadió el zaguero.

La derrota por 1-0 ante España en el estadio MetLife de Nueva Jersey puso fin al sueño argentino de lograr el bicampeonato mundial. El gol de Ferran Torres al inicio del segundo tiempo suplementario selló el destino del partido.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Otamendi dedicó un párrafo especial a sus compañeros: “Gracias a mis compañeros por cada batalla. Y por nunca bajar los brazos”. El defensor también se refirió al apoyo de su familia, describiéndolos como su “lugar seguro” en los momentos de alegría y de tristeza. “Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas”, afirmó.

Nicolas Otamendi mostró el recibimiento al plantel argentino

El agradecimiento de Otamendi se extendió a los hinchas. “Gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo”, expresó el jugador de River Plate, destacando el acompañamiento incondicional que recibió la selección durante el torneo y, especialmente, en el regreso al país. El propio futbolista compartió en sus historias videos del recibimiento en Ezeiza, mostrando el aliento de la multitud y agradeciendo el apoyo recibido.

PUBLICIDAD

La jornada en Ezeiza incluyó una caravana encabezada por el micro descapotable de la selección, que recorrió la autopista Riccheri hasta el predio de la AFA. Allí, el plantel fue recibido por familiares y directivos, en un ambiente dominado por la emoción y la nostalgia.

El mensaje de Otamendi condensó el sentir del vestuario argentino: “Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida. Y esta, la defendimos hasta el último aliento. Siempre Argentina”. La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios de apoyo, reflejando la conexión entre el plantel y la comunidad futbolera del país.

PUBLICIDAD

La derrota en la final del Mundial 2026 marcó un cierre de ciclo para varios referentes de la selección. Mientras algunos jugadores optaron por permanecer en el extranjero o tomarse un tiempo antes de regresar, otros, como Otamendi, eligieron el contacto directo con la gente. El defensor, con pasado en Benfica y figura clave en la zaga nacional, fue uno de los más ovacionados durante la recepción en Ezeiza.

Otamendi, de 38, fue una figura clave durante el ciclo de Lionel Scaloni, al ganar dos Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), la Finalissima ante Italia y el Mundial de Qatar 2022. Antes, bajo otras conducciones técnicas, fue subcampeón de las Copas América de Chile 2015 y la Centenario en Estados Unidos. Además llegó a los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

PUBLICIDAD