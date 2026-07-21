Ciencia

Cómo el cerebro puede mejorar su capacidad de concentración con ejercicios y hábitos

La evidencia científica muestra que la mente responde a la práctica deliberada y a los estímulos variados, permitiendo optimizar el enfoque y la agudeza mental a lo largo del tiempo

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Mujer joven sentada en posición de loto con los ojos cerrados en un parque verde, con un halo de luz azul sobre su frente y árboles de fondo.
La American Psychological Association y la NIH señalan que repetir ejercicios atencionales fortalece las redes neuronales del control ejecutivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de enfocar la mente se puede fortalecer y desarrollar, igual que un músculo, mediante hábitos y ejercicios específicos, según coinciden investigaciones recientes en neurociencia y psicología cognitiva. En un entorno saturado de estímulos digitales, la ciencia sostiene que el entrenamiento de la atención no solo es posible, sino que puede traducirse en mejoras concretas del rendimiento intelectual y la calidad de vida.

Especialistas de la Cleveland Clinic afirman que la habilidad para concentrarse de forma sostenida es un recurso fundamental para la productividad, la creatividad y el bienestar personal.

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El cerebro humano, según subraya la Cleveland Clinic, está preparado para el trabajo profundo, pero enfrenta una batalla constante contra las distracciones del entorno y la tecnología. Estudios clínicos demuestran que la multitarea reduce la eficiencia y provoca fatiga mental, mientras que el enfoque en tareas individuales favorece la memoria y la resolución de problemas. “El cerebro funciona mejor cuando se dedica a una sola actividad por vez; tratar de hacer varias cosas simultáneamente genera pérdida de energía y disminución del rendimiento”, señala el equipo de especialistas de la institución estadounidense.

Estrategias y fundamentos neurocientíficos del enfoque mental

Infografía con título Cómo entrenar la atención según la ciencia, una mano sosteniendo un cerebro con engranajes luminosos y varios íconos ilustrativos.
La meditación mindfulness, el método Pomodoro y los ambientes sin distracciones cuentan con respaldo científico para potenciar la atención - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia respalda el uso de técnicas específicas para potenciar la atención. La meditación mindfulness, la organización de ambientes libres de distracciones y la aplicación de métodos como el Pomodoro han sido validados por la American Psychological Association y la National Institutes of Health (NIH). Estas entidades remarcan que el cerebro responde positivamente ante la repetición de ejercicios atencionales, fortaleciendo las redes neuronales responsables del control ejecutivo y la concentración.

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“El entrenamiento deliberado de la atención incrementa la flexibilidad mental y mejora la capacidad para resistir las distracciones”, afirma la NIH en una de sus publicaciones recientes.

El concepto de neuroplasticidad es central en este proceso. De acuerdo con la NIH, la neuroplasticidad describe la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse ante nuevos desafíos, incluso en la adultez. El aprendizaje de nuevas habilidades, la resolución de problemas y la participación en actividades cognitivas complejas favorecen la consolidación de conexiones neuronales, lo que permite mejorar la atención sostenida y la agudeza mental.

La Cleveland Clinic también enfatiza que factores como el sueño adecuado, una alimentación equilibrada y la actividad física regular son cruciales para optimizar la función cognitiva.

Tecnología, límites y el papel de la práctica deliberada

Primer plano de una persona adulta acostada boca arriba o de lado sobre una colchoneta, con los ojos cerrados, expresión serena y manos entrelazadas sobre el pecho.
Los estudios clínicos indican que la multitarea reduce la eficiencia y la memoria, mientras el foco en una sola tarea mejora la resolución de problemas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia advierte sobre los límites del entrenamiento atencional y el rol de la tecnología. Un análisis publicado en Frontiers in Psychiatry detalla que herramientas digitales como juegos cognitivos o aplicaciones de entrenamiento cerebral pueden aportar mejoras específicas, aunque su efecto suele limitarse a las tareas practicadas y no siempre se traslada a contextos de la vida diaria. El informe destaca que los mayores avances se observan cuando el entrenamiento se realiza en situaciones variadas y con actividades que desafían realmente la mente.

Según Frontiers in Psychiatry, la consistencia y la práctica deliberada son claves para obtener resultados duraderos en el entrenamiento de la atención. El establecimiento de rutinas antes de iniciar tareas importantes, la reducción de exposiciones a notificaciones y la programación de pausas breves durante el trabajo contribuyen a mantener la mente enfocada y a prevenir la fatiga atencional. Tanto la Cleveland Clinic como la NIH coinciden en que la atención, igual que un músculo, puede entrenarse, pero requiere paciencia, variedad de estímulos y un compromiso sostenido en el tiempo.

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