América Latina

Paraguay pidió al Mercosur garantizar una “participación equitativa” en las cuotas de exportación hacia la UE

El presidente, Santiago Peña, sostuvo que no brindó el voto para sellar el acuerdo el pasado 17 de enero para que “el bloque ganara” y su país “se quedara mirando”

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó a sus socios del Mercosur mayor flexibilidad para garantizar una “participación equitativa” en las cuotas de exportación hacia la Unión Europea (UE). El acuerdo comercial entre ambos bloques está vigente de forma transitoria desde mayo.

“Cada contenedor que sale del Paraguay carga con cientos de kilómetros y un sobrecosto que ningún otro país paga. Esa simetría tiene que ser reconocida en el reparto de las cuotas”, afirmó Peña, quien recordó que Paraguay y Bolivia son los únicos países sin litoral de América del Sur.

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Durante la inauguración de la Expo Paraguay 2026, el evento ganadero, industrial y comercial más importante del país, el mandatario subrayó que la equidad en los cupos de exportación “es todo lo que el Paraguay pide y todo lo que el Paraguay exige”.

“Me dijeron que la posición paraguaya es inflexible. Flexibilidad la tuvimos nosotros cuando pusimos el hombro para cerrar el acuerdo (con la UE) después de 25 años. La que pedimos ahora es la flexibilidad de ellos”, agregó, en alusión a Argentina, Brasil y Uruguay, los socios plenos del Mercosur.

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Fotografía que muestra de izquierda a derecha, en primera fila, al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, durante la LXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado del Mercosur en Luque, Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)
Fotografía que muestra de izquierda a derecha, en primera fila, al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, durante la LXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado del Mercosur en Luque, Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)

Para Peña, “una participación equitativa no es un antojo ni un privilegio” ni “mucho menos un capricho”, sino “un derecho”.

En ese contexto, sostuvo que no brindó el voto paraguayo para sellar el acuerdo con la UE el pasado 17 de enero para que “el bloque ganara” y su país “se quedara mirando”.

El 30 de junio, durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, en la que Asunción transfirió la presidencia rotatoria a Montevideo, Peña reiteró este reclamo ante sus pares de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi; y Bolivia, Rodrigo Paz, cuyo país está en proceso de adhesión plena.

El acuerdo entre el Mercosur y la UE creó una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y casi una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

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