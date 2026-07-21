Una leyenda del fútbol europeo apuntó contra Argentina y aseguró que Inglaterra debió ser finalista del Mundial

Michael Owen hizo un resumen de la cita mundialista (AFP)

La final del Mundial de Fútbol celebrada entre Argentina y España en el MetLife de Nueva Jersey sigue generando debate. El ex delantero y leyenda de la selección inglesa, Michael Owen, aseguró que Argentina tuvo un “pésimo desempeño” en el partido decisivo y manifestó que “debería haber sido Inglaterra” el rival de España. Sus declaraciones, publicadas en una columna para el DailyMail, abrieron un nuevo capítulo en la discusión sobre el rendimiento de la selección albiceleste y el desenlace del torneo más importante del mundo.

Según el análisis de Owen, la actuación de España resultó incuestionable. El exfutbolista valoró la capacidad colectiva del equipo dirigido por Luis de la Fuente y subrayó que, a pesar de no contar con el plantel más estelar, el campeón del mundo fue “con mucha diferencia, el mejor equipo”. Para Owen, la clave estuvo en la ejecución táctica y la solidez: “Todo lo que te enseñan como jugador, lo ejecutan a la perfección, tanto individualmente como en conjunto. El movimiento, el fútbol al primer toque, la valentía para jugar bajo presión, la serenidad con el balón. Fue una auténtica exhibición”.

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En contraste, el campeón inglés fue especialmente crítico con el papel de Argentina en la final. “El pésimo desempeño de Argentina en la final fue un recordatorio frustrante de que debería haber sido Inglaterra”, escribió Owen en DailyMail. “No nos ganaron en la semifinal, nos derrotamos nosotros mismos”. Estas palabras reflejaron el sentir de una parte de la afición inglesa, que esperaba ver a su selección en el último partido del certamen.

El exjugador, que disputó los mundiales de 1998, 2002 y 2006, insistió en que la selección dirigida por Thomas Tuchel tenía argumentos futbolísticos suficientes para llegar a la definición. “Era muy optimista sobre las posibilidades de Inglaterra. Creía que teníamos los jugadores necesarios en ataque para hacer daño a los equipos. Todo lo que vi de nosotros en Norteamérica lo confirmó. Jude Bellingham estuvo sensacional”.

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Owen aseguró que Inglaterra perdió las semifinales por culpa de ellos mismos (Reuters)

Owen analizó el momento en el que, según su visión, Inglaterra perdió la oportunidad de alcanzar la final. “Cuando Inglaterra se puso 1-0 arriba contra Argentina, volvieron a esa mentalidad de supervivencia. Fue un desastre. Fue un desperdicio”, expresó. Aun así, el exatacante consideró que la generación actual puede aspirar a grandes logros: “Nada nos impidió llegar a la final, salvo nuestra propia creencia errónea sobre lo que se necesitaba para ganar ese partido”.

En su columna, también dedicó elogios al mediocampista Rodri, elegido mejor jugador del campeonato. El inglés destacó su liderazgo y polivalencia: “Siempre busca el balón, incluso en espacios reducidos, y tiene la calidad para marcar el ritmo del partido. Además, no es solo un mediocampista defensivo. España confía en él para que se incorpore al ataque, participe en las jugadas de ataque y juegue más arriba cuando el partido lo requiera”.

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El análisis publicado por DailyMail no solo apuntó al desempeño de las selecciones, sino también al desarrollo del torneo y a la gestión arbitral. Owen defendió el uso del VAR como elemento indispensable para garantizar el juego limpio y advirtió sobre el riesgo de su ausencia: “Sin el VAR, Argentina sería incontrolable. Imaginen las artimañas que Argentina emplearía si creyera que podría salirse con la suya. Ya de por sí traspasan constantemente los límites. Sería un auténtico caos y los tramposos buscarían aprovecharse de la situación”.

El exfutbolista inglés también expresó su malestar por los retrasos y pausas durante la final, señalando a la FIFA: “El retraso en el inicio de la final fue inaceptable y refleja muchas de mis quejas sobre los cambios que la FIFA ha introducido en la Copa del Mundo. El fútbol debe ser lo primero. Todo lo demás debe girar en torno al partido, no al revés”.

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Por último, celebró la aparición de nuevas selecciones en el torneo, aunque cuestionó la utilidad de la fase de grupos ante la expansión del campeonato. “Me encantó ver a nuevas naciones en el escenario más importante. Países como Cabo Verde han cautivado la imaginación y han dado nuevos héroes. Esos jugadores regresarán a casa como leyendas”, señaló, aunque advirtió sobre las dificultades de comparar registros históricos en una Copa del Mundo ampliada.