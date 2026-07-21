Ciencia

Una técnica experimental detecta cambios invisibles en el colágeno de la piel: cómo funciona

Un equipo encabezado por la Universidad de Hiroshima combinó imagen óptica avanzada y espectroscopia para analizar la organización del tejido humano. El enfoque, aún en etapa piloto, busca evaluar su integridad antes de que aparezcan alteraciones evidentes

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Ilustración de una mujer con lupa en la mejilla, mostrando una sección de la dermis con capas, fibras de colágeno, células y el texto Dermis Microscopy.
La Universidad de Hiroshima presentó una técnica experimental para detectar cambios tempranos en el colágeno de la piel antes de que aparezcan arrugas o pérdida de firmeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque frente al espejo la piel parezca igual, por dentro puede estar ocurriendo otra historia. Antes de que aparezcan arrugas, pérdida de firmeza u otras señales evidentes, el tejido empieza a modificarse en un nivel microscópico que las técnicas habituales no siempre registran.

En ese plano, un equipo internacional encabezado por la Universidad de Hiroshima presentó un método para detectar de forma temprana cambios en el colágeno humano al medir no solo las fibras, sino también su organización.

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El grupo concluyó que la organización molecular y la quiralidad supramolecular —una forma de describir el orden con el que se acomodan sus componentes en distintas escalas— se deterioran antes de que las fibras visibles se adelgacen o se fragmenten, según el Instituto Internacional para la Sostenibilidad con Materia Metaquiral Anudada (SKCM2) y el artículo publicado en ACS Nano.

El estudio estuvo encabezado por Ali Haider, investigador en formación de la Universidad de Hiroshima, y Katsuya Inoue, profesor de SKCM2.

Infografía con ilustraciones de capas de piel, un microscopio, hebras de ADN, fibras de colágeno y símbolos de factores externos.
El estudio indicó que la organización molecular y la quiralidad supramolecular del colágeno se deterioran antes de que las fibras visibles se adelgacen o se fragmenten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia en el colágeno antes de que el daño sea visible

“El mensaje clave de este artículo es que el colágeno no debe verse solo como una red de fibras visibles, sino como un material jerárquico cuya función depende de la organización en múltiples escalas de longitud”, afirmó Inoue en declaraciones recogidas por SKCM2.

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Esa idea ayuda a entender por qué el deterioro inicial puede pasar inadvertido. Según el artículo de ACS Nano, los métodos tradicionales suelen detectar el adelgazamiento de las fibras o la pérdida de conectividad, pero esos signos aparecen en etapas más tardías de la remodelación del tejido.

Haider lo explicó con una comparación: “Una forma de entender nuestros hallazgos es que los métodos de imagen convencionales pueden mostrar los ‘ladrillos’ de una estructura de colágeno, pero pueden pasar por alto cambios sutiles en la forma en que esos ladrillos están organizados”, señalo en el comunicado. En términos simples, el estudio propone mirar no solo “cuánto colágeno hay” o si la red se ve continua, sino también si mantiene su orden interno.

Primer plano de una mujer joven con piel luminosa y sin imperfecciones, con manos sobre sus mejillas. Fondo gris claro con sombras verticales.
La investigación planteó que el colágeno de la piel debe analizarse como un material jerárquico cuya función depende de su organización en múltiples escalas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también indica que factores intrínsecos y externos, como la radiación ultravioleta, la glicación no enzimática (cuando los azúcares se unen al colágeno sin ayuda de enzimas), el estrés oxidativo y cambios en la hidratación, remodelan la red dérmica a lo largo de la vida adulta.

Las técnicas que permitieron detectar el deterioro temprano

Para medir ese cambio, el equipo combinó varias técnicas sobre una misma sección de tejido. Según SKCM2, integró imagen óptica avanzada con espectroscopia quiroóptica, entre ellas dicroísmo circular por radiación sincrotrón en ultravioleta de vacío y dicroísmo circular vibracional multidimensional con láser de cascada cuántica.

El artículo de ACS Nano añadió que también usaron generación de segundo armónico para cuantificar alineación, continuidad y estructura de la red de colágeno. Ese flujo de trabajo permitió evaluar en una misma muestra la densidad del material, su orientación y la coherencia de su organización quiral supramolecular.

Las muestras fueron secciones congeladas de dermis abdominal humana de 30 micrómetros de espesor. El estudio analizó tres donantes adultos, identificados como S1, S2 y S3, y comparó dos niveles de estructura del colágeno: el orden quiral a escala molecular (cómo se organizan sus componentes en el nivel más pequeño) y la organización fibrilar a escala mesoscópica (cómo se acomodan las fibras cuando ya pueden observarse como una red).

Una especialista sonriente en bata blanca muestra un modelo 3D de la estructura de la piel en una tablet a una paciente. Hay productos de cuidado en la mesa.
Los métodos tradicionales suelen registrar cambios tardíos del tejido, mientras este enfoque busca identificar alteraciones invisibles en el orden interno del colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el artículo, los resultados mostraron una separación clara entre masa de colágeno y orden estructural. Las muestras conservaron contenido y cobertura del material incluso cuando su coherencia quiral supramolecular ya se había degradado.

El equipo también miró cómo estaban “apuntando” las fibras y qué tan fuerte era la señal que usaron para observarlas. Según el artículo, en S1 las fibras se veían más repartidas y parejas, mientras que en S3 aparecían más “tiradas” hacia una dirección y con señales de que la red empezaba a romperse en partes.

Además, contaron cuántas veces las fibras se cruzaban entre sí, como una forma de medir qué tan entramada estaba la red. De acuerdo con el estudio, ese número subió de S1 a S2 y se mantuvo alto en S3. Para los autores, el patrón sugiere una secuencia: primero cambia el “orden interno” del colágeno y recién después se vuelven evidentes las alteraciones en las fibras.

Alcance del hallazgo y sus posibles aplicaciones

La investigación subrayó que no se trata de una herramienta clínica lista para usar ni de un estudio poblacional del envejecimiento. El artículo define el trabajo como un estudio piloto y una prueba de concepto, con un donante por estado estructural y solo muestras de dermis abdominal.

Un dermatólogo vestido de blanco examina el antebrazo de una paciente con una lupa iluminada en una consulta médica, con un póster de fondo.
Los resultados mostraron que la masa de colágeno puede mantenerse aunque la coherencia quiral supramolecular de la piel ya esté degradada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese alcance limitado obliga a leer los resultados como un marco experimental exploratorio. El trabajo también señala que harán falta cohortes más amplias y diversas para comprobar hasta qué punto esta relación se repite en otras etapas de remodelación del colágeno dérmico.

Aun así, SKCM2 sostiene que el enfoque puede aportar información para intervenciones médicas, cicatrización y diseño de biomateriales. Según el instituto, la meta es evaluar la integridad del tejido antes de una ruptura macroscópica irreversible.

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