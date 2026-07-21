La romántica foto de la China Suárez con Mauro Icardi: “Amo la familia que estamos formando”

La China Suárez y Mauro Icardi

Eugenia “China” Suárez publicó una foto junto a Mauro Icardi con un abrazo y un corazón rojo en su cuenta de Instagram. La publicación se leyó como un gesto de respaldo al futbolista, luego del robo en la residencia de Lago di Como que compartía con Wanda Nara y de la preocupación por la presencia de sus hijas al momento del asalto El gesto trascendió lo privado y se volvió símbolo de contención y amor en medio de la adversidad.

La actriz eligió una imagen para acompañar el momento: un abrazo, un corazón rojo. Sin necesidad de palabras, esa postal se leyó como un mensaje de respaldo en tiempos turbulentos. En el entorno del futbolista, la muestra de afecto adquirió mayor significado por el contexto que atraviesan ambos, con Icardi afrontando no solo el robo, sino también la incertidumbre sobre su futuro profesional y las tensiones familiares que persisten.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió en la residencia italiana, donde estaban las hijas de Icardi con sus hermanos, fruto de la relación de Wanda Nara con Maxi López. Según relató, fue ella quien se comunicó primero con el rosarino para advertirle sobre la presencia policial y la irrupción en la vivienda. “Pidió hablar él con el custodio”, confirmó Nara, describiendo la reacción inmediata de Icardi al enterarse de lo sucedido por las cámaras de seguridad.

La China Suárez describió su relación con Mauro Icardi y la familia que proyectan: “La felicidad es que tu novio sea tu mejor amigo”

La pareja acababa de regresar de unas vacaciones en Miami y, ya en Argentina, la noticia los sorprendió. La China Suárez, lejos de los flashes y las declaraciones públicas, optó por gestos sutiles, pero elocuentes, con una foto publicada en su cuenta de Instagram y replicada por Icardi. “La felicidad es que tu novio sea tu mejor amigo. Compartir momentos simples. Un ramen un lunes cualquiera. Una charla mirando las estrellas. Reírnos como dos nenes de cualquier pavada. Abrazarnos fuerte en lo bueno y lo malo. Amo la familia que estamos formando”, expresó la actriz, dejando en claro el valor que le otorgan a la cotidianeidad y al acompañamiento mutuo.

PUBLICIDAD

Mientras la situación legal entre Icardi y Wanda Nara sigue sin resolverse, la pareja encontró en los gestos diarios una forma de sobrellevar el conflicto. La China compartió una postal sencilla: ambos sentados frente a un plato de fideos instantáneos, la luz cálida iluminando la escena, los cubiertos de madera apoyados en el borde del recipiente y el brazo tatuado de Icardi acompañando la imagen.

China Suárez expresó su apoyo a Mauro Icardi en redes sociales con una imagen de abrazo y un corazón rojo

La actriz subrayó la importancia de “compartir momentos simples”, eligiendo destacar la complicidad y la risa incluso en situaciones difíciles. No hubo menciones directas al robo ni declaraciones grandilocuentes, sino un énfasis en la fortaleza de la pareja y la familia que están construyendo. La intimidad de lo cotidiano, sugirió, es el verdadero sostén ante las crisis externas y las noticias que sacuden el día a día.

PUBLICIDAD

A pesar de los rumores y la expectativa mediática, Icardi optó por no hacer declaraciones públicas tras el robo. Tampoco se refirió oficialmente a su salida del Galatasaray, decisión que añadió incertidumbre a su presente deportivo, ya que se encuentra sin contrato desde el 1° de julio pasado. Versiones periodísticas señalan que descartó ofertas desde Arabia para evitar futuros problemas legales y priorizar la estabilidad de sus hijos, teniendo en cuenta la compleja situación internacional en la región.

Mauro Icardi evitó declaraciones públicas tras el robo y tampoco habló oficialmente sobre su salida del Galatasaray

La disputa legal con Wanda Nara, centrada en el régimen alimentario y los viajes internacionales, sigue sin una solución definitiva. La reciente parada de Nara en París, aparentemente no comunicada, fue otro motivo de disenso en el vínculo parental.

PUBLICIDAD

En este contexto, la ausencia de respuestas públicas por parte de Icardi refuerza la idea de que elige proteger en este caso su vida privada. La China Suárez, en cambio, utilizó su espacio digital para transmitir esperanza y gratitud por la familia que están formando, sin dejar de lado el tono amoroso y el reconocimiento al compañero en la adversidad.