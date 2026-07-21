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El video viral de Flavio Mendoza en el Obelisco junto a su hijo: “Tenemos que apoyar a Argentina”

El artista participó de la convocatoria espontánea de los hinchas junto a Dionisio, fanático de Lionel Messi

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Flavio Mendoza junto con su hijo Dionisio en el Obelisco

La jornada en que la selección argentina cayó ante España en la final del Mundial, el Obelisco volvió a ser epicentro de emociones. Entre las banderas argentinas y los cánticos, el gesto de Flavio Mendoza junto a su hijo Dionisio sobresalió como un testimonio de resiliencia y apoyo incondicional.

Lejos de la resignación, el productor optó por convertir la tristeza en compañía. “Lo traje al Obelisco porque dije: por más que no ganemos, tenemos que apoyar a la selección, apoyar a Argentina. Y por eso es que estamos acá... es parte de esto, es un juego”, expresó frente a las cámaras, con la multitud de fondo. Su mensaje desafió el clima de desilusión que se respiraba tras el resultado adverso.

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El desenlace del partido había dejado a Dionisio sumido en la amargura. Su padre relató que la derrota impactó de lleno en el ánimo del niño, al punto de hacerlo dudar sobre la conveniencia de sumarse a los festejos. Sin embargo, eligió transformar ese dolor en una oportunidad para enseñar una lección vital sobre el deporte y la vida. “Él estaba tan amargado que dije ‘no, tengo que venir al Obelisco a festejar’, porque de eso se trata”, sostuvo, entre el bullicio de los presentes.

El resultado final no impidió que Flavio defendiera la importancia de celebrar y acompañar a la selección en cualquier circunstancia. “Por más que no ganemos, tenemos que apoyar a la selección, apoyar a Argentina”, insistió. Para él, el verdadero sentido del fútbol reside en el respaldo constante y el reconocimiento al esfuerzo, sin depender del marcador.

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Subidas: Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Festejos Caballito y Obelisco
El Obelisco fue el peicentro de los festejos tras el final del Mundial

La reacción de Dionisio fue la de muchos niños y adultos esa noche: sufrimiento, lágrimas y decepción. Mendoza reconoció que el dolor de su hijo lo afectó profundamente, pero consideró que ese sentimiento podía canalizarse en algo positivo. “Él sufrió muchísimo y me hace sufrir a mí. Hicieron de todo. Es un equipo maravilloso, nos dio muchísima alegría y creo que de eso se trata, ¿no? El juego es así”, afirmó.

El acompañamiento al equipo, según destacó, trasciende el resultado deportivo. La derrota, lejos de ser un motivo para la desmovilización, se transformó en una ocasión para fortalecer el lazo entre hinchas, reforzar valores y transmitir a las nuevas generaciones la idea de que perder también forma parte de la experiencia colectiva.

La imagen de padre e hijo en el Obelisco, envueltos en la bandera argentina, sintetizó esa resiliencia. El mensaje quedó claro: el fútbol es un juego donde la pasión y el apoyo no dependen exclusivamente de la victoria. Las calles se poblaron de hinchas, familias y grupos de amigos que, como Flavio y Dionisio, eligieron estar presentes para respaldar a los jugadores y compartir el momento.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Festejos obelisco
La derota no impidió que la gente salga a las calles a agradecer al equipo

El ambiente, no sólo en el Obelisco, claro está, sino en cada rincón del país, fue festivo y emotivo. Banderas, cánticos y fuegos artificiales acompañaron la noche del domingo, pese al clima adverso. Mientras tanto, en el monumento erigido en la 9 de Julio podía leerse, entre otras frases e imágenes la palabra “Scaloneta”, en referencia al apodo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La presencia de figuras públicas como Mendoza potenció la visibilidad del mensaje: el apoyo a la selección es incondicional.

A través de estos gestos, la derrota se transformó en un hecho secundario frente al valor de la unión y la identidad compartida. El festejo, lejos de ser privativo de los ganadores, se volvió un acto colectivo de agradecimiento y esperanza.

Los festejos dejaron imágenes y frases que resuenan más allá del resultado. Flavio Mendoza, al transformar la tristeza en enseñanza y el dolor en celebración, sintetizó el sentimiento de millones de argentinos que eligieron estar presentes, apoyar y agradecer a la selección nacional por el esfuerzo y la alegría compartida.

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