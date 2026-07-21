Estados Unidos

“La Odisea” recauda USD 264,1 millones en su estreno y logra el mayor debut mundial de Christopher Nolan

El largometraje se ubicó entre los tres lanzamientos más exitosos de 2026 y aún podría incrementar sus cifras con su llegada a importantes mercados asiáticos

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Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan
La Odisea, de Christopher Nolan, logró el mayor debut global de su carrera con 264,1 millones de dólares en su primer fin de semana. (Captura de video)

El filme “La Odisea”, dirigido por Christopher Nolan, alcanzó el mayor debut global de la carrera del cineasta con 264,1 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana, según datos oficiales publicados el domingo 19 de julio de 2026. El estreno, que involucra a múltiples mercados y afecta a la industria cinematográfica internacional, marca un momento relevante para los estudios de Hollywood y la exhibición mundial.

De acuerdo con estimaciones difundidas por la consultora Rentrak y medios como USA Today y Variety, el largometraje —basado en la épica clásica de Homero— logró 124,5 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que los ingresos internacionales ascendieron a 139,6 millones de dólares. El análisis de Box Office Mojo y reportes adicionales de Rotten Tomatoes y IGN confirman que la cifra representa el mayor estreno mundial registrado por Nolan, superando el debut de “The Dark Knight Rises” en 2012.

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La adaptación cinematográfica se estrenó en 73 mercados internacionales, incluyendo Reino Unido, Francia, Italia, México, Brasil, Alemania e India, además de contar con una estrategia especial de exhibición en salas IMAX y 70mm. El filme aún no se ha presentado en China, Corea del Sur ni Japón, territorios tradicionalmente relevantes en la recaudación internacional, lo que podría modificar los montos reportados en las próximas semanas, según la cobertura de Variety.

¿Cuánto recaudó La Odisea en su estreno mundial?

Según los datos oficiales, La Odisea se ubicó como el mayor estreno global de la carrera de Christopher Nolan al alcanzar 264,1 millones de dólares en su primer fin de semana. De esa cifra, 124,5 millones corresponden a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, mientras que 139,6 millones provienen de mercados internacionales, según USA Today y Box Office Mojo. El resultado supera los 249 millones logrados por “The Dark Knight Rises” y los 180 millones de “Oppenheimer” en sus respectivos estrenos. Este desempeño convierte al filme en el tercer mejor debut mundial del año, solo superado por “The Super Mario Galaxy Movie” con 372,5 millones y “Toy Story 5” con 312 millones, de acuerdo con datos de Koimoi y Rotten Tomatoes.

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La taquilla de La Odisea sumó 124,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 139,6 millones en mercados internacionales. (Universal Pictures)

¿En qué países tuvo sus mayores ingresos de taquilla?

El análisis de los mercados muestra que Reino Unido lideró con 17,4 millones de dólares, seguido por Francia con 13,7 millones e Italia con 11,5 millones. En México, la recaudación fue de 7 millones, en Brasil de 4,8 millones, en Alemania de 8,1 millones y en India de 7,2 millones. En todos estos países, el estreno de “La Odisea” se ubicó entre los mayores de la filmografía de Nolan, superando en varios casos las cifras alcanzadas por “Oppenheimer”, “Dunkerque” y “Tenet”. De acuerdo con Variety, en el Reino Unido, la película logró la segunda mejor apertura de la carrera de Nolan en ese territorio, mientras que en Francia e Italia se establecieron récords tanto para el director como para la distribuidora Universal Pictures. En India, los 7,2 millones superaron el rendimiento histórico de otras producciones hollywoodenses en su primer fin de semana.

¿Por qué es relevante el estreno de La Odisea para el cine de Christopher Nolan?

El desempeño de La Odisea representa un nuevo hito para Christopher Nolan, quien ha consolidado su posición como uno de los directores contemporáneos de mayor convocatoria en la industria internacional. Según cifras recogidas por Box Office Mojo, el filme superó en su primer fin de semana la recaudación de títulos previos del cineasta y se convierte en la mayor apertura global para una película dirigida por él. Este resultado también refuerza la tendencia de los estudios de apostar por estrenos globales y lanzamientos simultáneos en múltiples mercados, una estrategia que busca maximizar ingresos y reducir el impacto de la piratería, según análisis de IGN.

¿Qué papel jugaron los formatos IMAX y 70mm en el éxito de la película?

La distribuidora Universal Pictures y la compañía IMAX reportaron que “La Odisea” recaudó 51,8 millones de dólares en pantallas de gran formato, lo que representa alrededor del 20% del total global. Según declaraciones recogidas por Variety, la película registró el mayor estreno histórico de IMAX en mercados comparables, superando incluso a “Avengers: Endgame” en varios territorios. De ese monto, 29,6 millones corresponden a América del Norte y 22,2 millones a mercados internacionales. La producción se exhibió en 441 sitios IMAX fuera de Norteamérica y en 444 auditorios en Estados Unidos y Canadá. Además, la cinta alcanzó el mayor debut en 70mm en varios países europeos, entre ellos Francia, Italia y Alemania, según datos de Rotten Tomatoes.

La Odisea
El estreno de La Odisea superó los debuts mundiales de The Dark Knight Rises y Oppenheimer en la filmografía de Christopher Nolan. (Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

¿Cómo afecta el estreno a la industria del cine?

El resultado obtenido por La Odisea en su primer fin de semana ofrece un impulso relevante para la industria cinematográfica y para la carrera de Christopher Nolan. El desempeño logrado en múltiples mercados y el récord alcanzado en formatos especializados podrían influir en la estrategia de próximos estrenos de los principales estudios internacionales. Según Rotten Tomatoes y Variety, el estreno simultáneo en 73 países muestra la apuesta de los grandes estudios por estrategias globales coordinadas, mientras que el rendimiento en formatos especiales como IMAX y 70mm refuerza la importancia de la experiencia en sala en una industria marcada por el crecimiento del streaming.

¿Qué dijeron Universal Pictures e IMAX sobre el lanzamiento de la película?

La presidenta de distribución de Universal Pictures, Veronika Kwan Vandenberg, señaló en un comunicado recogido por Variety: “Con ‘La Odisea’, tuvimos la oportunidad de unir a los espectadores de todo el mundo en torno a una historia que ha resonado durante siglos. La pasión, visión y voz cinematográfica de Christopher Nolan continúan generando anticipación y asistencia a nivel global”. Por su parte, el CEO de IMAX, Rich Gelfond, destacó en declaraciones también recopiladas por Variety: “La Odisea es parte de un grupo selecto de superproducciones que aprovechan completamente nuestra plataforma. Nuestra experiencia indica que el impacto que tendrá en nuestro negocio podría ser aún mayor de lo que anticipamos”.

¿Qué estrenos quedan pendientes para La Odisea en mercados clave?

Aunque los datos iniciales posicionan a “La Odisea” entre los estrenos más exitosos del año, el filme aún no se ha lanzado en mercados clave como China, Japón y Corea del Sur. Según Rotten Tomatoes y Variety, la recaudación podría incrementarse una vez que la película llegue a esas regiones, donde las superproducciones de Hollywood suelen tener un desempeño significativo. El seguimiento de la taquilla en los mercados que aún no han recibido la película será clave para determinar el alcance final del fenómeno, de acuerdo con especialistas consultados por USA Today.

La Odisea
La Odisea se estrenó en 73 mercados internacionales con una estrategia de exhibición en salas IMAX y 70mm. (Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

¿Cómo fue el desempeño de “La Odisea” en Estados Unidos?

En el mercado estadounidense, La Odisea logró una recaudación de 124,5 millones de dólares durante su primer fin de semana, según cifras oficiales publicadas por USA Today y recogidas por Box Office Mojo. Este monto representa el mejor estreno para una película dirigida por Christopher Nolan en Estados Unidos y el mayor debut de 2026 para una producción de acción real, de acuerdo con la información difundida por Rotten Tomatoes. El filme superó ampliamente las expectativas iniciales de la industria, que estimaban una recaudación entre 90 y 100 millones de dólares. El resultado en Estados Unidos también desplazó a “The Dark Knight Rises” como el mayor estreno doméstico de la filmografía del director, consolidando la tendencia de crecimiento para los lanzamientos de gran presupuesto y formato IMAX. El desempeño en salas premium representó cerca de un 24% de la taquilla total nacional, según datos de la distribuidora Universal Pictures.

¿Cómo se compara La Odisea con otros grandes estrenos de 2026?

La Odisea se posiciona como el tercer mejor debut mundial del año, solo superado por “The Super Mario Galaxy Movie” con 372,5 millones y “Toy Story 5” con 312 millones, de acuerdo con datos de Koimoi y Rotten Tomatoes. Además, se convierte en el cuarto mayor debut global para una película clasificada R, solo por debajo de títulos como “Deadpool & Wolverine”. Según Box Office Mojo, este rendimiento coloca a la película como punto de referencia para futuras superproducciones, tanto por la magnitud de su lanzamiento como por la respuesta del público en todos los continentes.

¿Qué impacto se espera a futuro tras el éxito?

El resultado obtenido por La Odisea en su primer fin de semana ofrece un impulso relevante para la industria cinematográfica y para la carrera de Christopher Nolan. El desempeño logrado en múltiples mercados y el récord alcanzado en formatos especializados podrían influir en la estrategia de próximos estrenos de los principales estudios internacionales. El seguimiento de la taquilla en los mercados que aún no han recibido la película será clave para determinar el alcance final del fenómeno, según especialistas consultados por Variety y USA Today.

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