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Ambientes laborales que marcan el futuro: así se construyen Los Mejores Lugares para Trabajar(™) en México

El análisis de Great Place to Work® México permite identificar tendencias, sectores dinámicos y las claves del crecimiento empresarial a través de la gestión del talento.

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Un grupo diverso de jóvenes de la Generación Z trabaja en una oficina moderna y luminosa, con laptops, monitores y auriculares, y una presentación en una pizarra.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El impulso a la gestión de talento y la construcción de ambientes laborales positivos se ha convertido en uno de los motores más reconocibles del desarrollo empresarial en México. La retención de talento especializado define hoy por hoy la capacidad de innovación y crecimiento de cualquier empresa, por lo que diversos sectores productivos han apostado por fortalecer sus culturas internas, priorizando el bienestar, la inclusión y el desarrollo profesional de sus equipos.

En los últimos años, la transformación de modelos de trabajo, la digitalización y la demanda de mayor equidad han colocado a la experiencia del colaborador en el centro de la estrategia corporativa.

La revelación de los listados sectoriales de Los Mejores Lugares para Trabajar™ elaborada por Great Place to Work® México representa un hito para la agenda de recursos humanos y liderazgo empresarial. Este reconocimiento, que destaca las culturas organizacionales más sólidas y los ambientes laborales de mayor confianza, contribuye de manera directa al posicionamiento y crecimiento de las empresas mexicanas.

El análisis sectorial permite identificar las mejores prácticas en manufactura, servicios financieros, tecnología, hospitalidad, transporte y otros ámbitos estratégicos, generando referentes para quienes buscan impulsar la competitividad a través de la gestión del talento.

Sectores líderes y tendencias que marcan la agenda del trabajo en México

El análisis realizado por Great Place to Work® México permite identificar los sectores que, año tras año, logran transformar sus prácticas laborales en verdaderas ventajas competitivas. Al reconocer a las organizaciones que impulsan la innovación y el bienestar,se contribuye a visibilizar tendencias y mejores prácticas que definen el rumbo de la gestión de talento en el país.

Operarios en una planta farmacéutica inspeccionan blísteres de pastillas en una línea de producción con cinta transportadora, maquinaria y cajas "Hecho en El Salvador".
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de biotecnología y farmacéutica se caracteriza por una alta especialización y un enfoque en innovación y cumplimiento regulatorio.Según datos de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta industria representa el 1,9% del PIB manufacturero nacional y ha mantenido un crecimiento promedio anual superior al 4% en los últimos cinco años. La cultura organizacional en este sector destaca por su capacidad de adaptación al cambio (88%), retención de talento (92%) y una percepción de equidad e inclusión que supera el 97% en dimensiones críticas como orientación sexual y raza.

En comercio minorista, la juventud y diversidad de la fuerza laboral plantea el reto de construir culturas de reconocimiento y pertenencia frente a la alta rotación. Las empresas destacadas sobresalen por ofrecer espacios seguros y equipos enfocados en la experiencia del cliente. El impacto en el empleo es significativo, con más de 8,5 millones de empleos formales directos y un crecimiento anual cercano al 4,5%, de acuerdo con el INEGI.

La hospitalidad y el turismo representan alrededor del 15,1% del PIB nacional - según datos del INEGI y la Secretaría de Turismo - con cerca de cinco millones de empleos y una infraestructura hotelera que continúa modernizándose. El sector ha mostrado ventajas en adaptación, recomendación y sentido de pertenencia, siendo el orgullo de equipo y la calidad del servicio los factores que más distinguen a las organizaciones líderes.

La industria manufacturera mantiene su posición como motor económico, potenciando la colaboración y la innovación tecnológica gracias al nearshoring y la digitalización de procesos. Las organizaciones líderes priorizan la capacitación, la seguridad y la estabilidad laboral. Según la Secretaría de Economía y el INEGI, la inversión extranjera directa en manufactura superó los 35.000 millones de dólares entre 2020 y 2025.

Los servicios financieros y de seguros se distinguen por una alta especialización profesional y una cultura de innovación acelerada. Con más de 1,25 millones de empleos y una representación del 4,8% del PIB, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el INEGI, las organizaciones líderes destacan en agilidad (88%), excelencia en el servicio (88%) y equidad (96%). La digitalización y la ética profesional son ejes centrales para la competitividad en este segmento.

Mujer con gafas y hombre en oficina bancaria; la mujer señala con un bolígrafo monitor con 'TEA Tasa de Interés Anual' y gráficos de porcentajes, un portátil y portapapeles.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, la alta cualificación del talento (68% con estudios universitarios o de posgrado, según el INEGI) impulsa la productividad y la innovación. El sector mantiene un crecimiento superior al promedio nacional y muestra fortalezas en inclusión (96%), seguridad (94%) y sentido de pertenencia (89%), factores clave para la atracción y retención de perfiles estratégicos.

Finalmente, el sector de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones refleja el mayor dinamismo, con un crecimiento anual superior al 7% y una intensa competencia por talento especializado.Este sector, según el INEGI y la Secretaría de Economía, representa el 3,8% del PIB nacional y genera más de 1,1 millones de empleos formales directos El 85% de las personas considera que se adaptan con rapidez a los cambios, mientras que la percepción de equidad, seguridad y reconocimiento institucional alcanza niveles sobresalientes, consolidando a este sector como referente en transformación digital y bienestar laboral.

El sector de construcción e infraestructura aporta el 8,5% del PIB nacional y más de 3,8 millones de empleos directos, de acuerdo con el INEGI. Entre 2021 y 2025, mostró un crecimiento promedio anual superior al 6,2%, beneficiándose especialmente del proceso de nearshoring y la llegada de más de 12.500 millones de dólares en inversión extranjera, según la Secretaría de Economía. Las organizaciones mejor posicionadas destacan por su capacidad de adaptación, seguridad en obra y equidad, aunque enfrentan desafíos como la alta rotación de talento operativo y la presión por fortalecer el reconocimiento y las condiciones laborales en un entorno de alta demanda.

Varias mujeres y un hombre con cascos y chalecos reflectantes revisan planos en una obra de construcción urbana con grúas, excavadora y edificios sin terminar.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nacional, la tendencia apunta hacia organizaciones que buscan no solo resultados de negocio, sino también convertirse en lugares donde las personas puedan crecer y sentirse orgullosas de pertenecer.

En este mes de junio, la revelación de los listados por sectores se convierte en una oportunidad para inspirar nuevas prácticas y fortalecer el compromiso con entornos laborales que generan valor sostenible para personas y organizaciones.

La publicación del listado sectorial de Los Mejores Lugares para Trabajar™ representa una referencia clave para quienes valoran la excelencia en gestión de talento y cultura organizacional. En la página oficial de Great Place to Work® México es posible consultar los listados de las ediciones anteriores, así como los correspondientes al 2026 revelados hasta el momento.

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