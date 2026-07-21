Economía

Oficializan el ingreso al RIGI de un proyecto de Pampa Energía en Vaca Muerta con una inversión de USD 4.500 millones

Rincón de Aranda generará USD 17.000 millones de exportaciones a lo largo de 30 años. El ministerio de Economía formalizó la aprobación del Comité Evaluador, según el Boletín Oficial

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Pampa Energía

A través de la Resolución 1025/26 publicada hoy en el Boletín Oficial, el ministerio de Economía oficializó la aprobación dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Rincón de Aranda, un desarrollo de hidrocarburos a cargo de Pampa Energía con una inversión de USD 4.500 millones. La empresa espera con este plan exportar USD 17.000 millones mediante la producción de 305 millones de barriles de petróleo a lo largo de 30 años de explotación.

La aprobación otorgada por el Comité Evaluador de Proyectos, según la Resolución, tiene por objeto: “i) la explotación de nuevos pozos hidrocarburíferos en el área Rincón de Aranda; (ii) el desarrollo, operación y/o prestación del servicio de tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transporte del petróleo, gas natural y agua extraídos por Pampa Energía S.A.; y en (iii) la exportación y/o comercialización de los hidrocarburos y sus derivados obtenidos de la explotación de los nuevos pozos a desarrollarse en el área”.

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La medida había sido adelantada por el ministro de Economía Luis Caputo el pasado 30 de junio y hoy fue formalizada con la resolución. “Las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área. Con la aprobación de Rincón de Aranda, el RIGI ya tiene 20 proyectos aprobados por un monto acumulado de 46.000 millones de dólares, y otros 21 en estudio”, señaló entonces Caputo en la red social X.

Rincón de Aranda es un yacimiento de 240 kilómetros cuadrados, ubicado en la ventana de crudo de Vaca Muerta. REUTERS/Tomas Cuesta NO RESALES. NO ARCHIVES
Rincón de Aranda es un yacimiento de 240 kilómetros cuadrados, ubicado en la ventana de crudo de Vaca Muerta. REUTERS/Tomas Cuesta NO RESALES. NO ARCHIVES

Rincón de Aranda es un yacimiento de 240 kilómetros cuadrados, ubicado en la ventana de crudo de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén. Pertenece en su totalidad a Pampa Energía, que actualmente produce a través de él 27.000 barriles por día, con meta de 28.000 a lo largo de este año y un plateau de 45.000 barriles diarios en 2027.

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En marzo pasado, Pampa Energía había presentado formalmente la solicitud de adhesión al RIGI para el desarrollo de nuevos pozos y la construcción de infraestructura asociada. Según explicaron en la empresa, la inversión prevista para los dos primeros años de explotación del proyecto asciende a 1.500 millones de dólares. A partir de 2027, se estima que generará exportaciones por más de 1.200 millones de dólares por año.

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, destacó: “La aprobación del RIGI para Rincón de Aranda es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones”. Desde la empresa agregaron que buscarán “desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción”.

Pampa Energía

Las operaciones en Rincón de Aranda comenzaron hace más de un año y representan un eje relevante en el plan de la compañía. “Rincón de Aranda representa actualmente la mayor inversión de desarrollo en un único proyecto en la historia de Pampa. Durante 2026, vamos a invertir USD 770 millones, acumulando más de USS 1.500 millones hasta alcanzar un plateau de producción de 45 mil barriles diarios”, afirmó Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, a comienzos de mayo.

Para el procesamiento y transporte de toda la producción, está prevista una Planta Central de Tratamiento (CPF) con capacidad para 45.000 barriles diarios, cuya puesta en marcha será en 2027, en coincidencia con el inicio de operaciones del Oleoducto Vaca Muerta Sur.

infografia

El área de Rincón de Aranda pasó a formar parte del portafolio de la compañía en 2023, luego de un intercambio de activos con la petrolera francesa Total Energies. Desde entonces, Pampa lo posicionó como el principal motor de su crecimiento en el negocio petrolero.

Los 45.000 barriles diarios a los que aspiran alcanzar en 2027 son considerados una meseta de producción. Para sostener ese crecimiento, la compañía prevé mantener un alto nivel de actividad en el campo. Actualmente el desarrollo cuenta con diez pads en operación y durante este año la empresa planea perforar nuevos pozos y completar decenas de etapas adicionales para expandir la producción.

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