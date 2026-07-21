Mundo

Kuwait denunció ataques iraníes a centrales eléctricas y desalinizadoras por cuarto día

Las autoridades kuwaitíes han pedido a la población que consuma menos energía para poder mantener el suministro eléctrico las 24 horas del día

Guardar
Google icon
Irán lanza nuevos ataques contra Kuwait
Irán lanza nuevos ataques contra Kuwait

Kuwait denunció este martes que Irán atacó por cuarto día consecutivo varias centrales eléctricas y plantas desalinizadoras en el país del golfo Pérsico, provocando incendios en sus instalaciones, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables kuwaití aseguró en un comunicado que “varias centrales eléctricas y plantas de desalinizadoras fueron atacadas durante la noche de ayer”, unos ataques “que se producen por cuarto día consecutivo”, lo que provocaron “incendios en varias de sus instalaciones”, sin precisar dónde.

PUBLICIDAD

El departamento indicó que los “equipos de emergencia del ministerio, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos y las autoridades de seguridad, respondieron de inmediato a los incidentes y lograron controlar y extinguir los incendios”.

Asimismo, añadió que “se ha evaluado la magnitud de los daños y los equipos están trabajando en la implementación de planes para reparar los daños y rehabilitar las instalaciones”.

PUBLICIDAD

La nota explicó que algunas unidades generadoras “han sido desconectadas de acuerdo con los procedimientos operativos preventivos establecidos, para garantizar la seguridad de los equipos y la estabilidad de los sistemas de electricidad y agua”.

Este es el cuarto ataque consecutivo contra la infraestructura energética de Kuwait, un pequeño país del golfo Pérsico que depende por completo de las importaciones de agua potable y usa sus plantas desalinizadoras para el suministro de las casas de los residentes.

Irán hasta el momento no ha reivindicado este último ataque.

No obstante, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EE.UU. en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní.

Heridos son trasladados al hospital de campaña Al Kuwait tras un ataque aéreo (Jan Yunis, sur de la Franja). EFE/
Heridos son trasladados al hospital de campaña Al Kuwait tras un ataque aéreo (Jan Yunis, sur de la Franja). EFE/

“Ante las continuas y atroces agresiones iraníes contra el Estado de Kuwait, varias centrales eléctricas y plantas desalinizadoras fueron objeto de ataques por cuarto día consecutivo, lo que provocó incendios en varias instalaciones”, declaró el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables en un comunicado el día X.

Así, ha recalcado que sus equipos de emergencia “respondieron inmediatamente a los incidentes y pudieron controlar y extinguir los incendios”, antes de apuntar que las autoridades están analizando los daños en las zonas, al tiempo que han iniciado ya las labores de reparación y rehabilitación de esta instalaciones.

La cartera ha reconocido que, sin embargo, “varias unidades generadoras han sido desconectadas de acuerdo con los procedimientos operativos de precaución establecidos y para garantizar la seguridad de los equipos y la estabilidad de los sistemas de electricidad y agua”, sin detalles sobre la extensión de las afectaciones.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en las últimas horas varios ataques contra Kuwait y ha afirmado que el principal objetivo han sido sistemas de radares estadounidenses en el país, que ya denunció la semana pasada bombardeos contra una planta de desalinización en su territorio.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)

Temas Relacionados

KuwaitIrán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Al menos 10 muertos al colapsar un túnel en construcción en el noreste de India

Las autoridades del país han señalado este martes que todos ellos son trabajadores que se vieron atrapados después de que el deslave bloqueara la entrada del túnel

Al menos 10 muertos al colapsar un túnel en construcción en el noreste de India

Trump descarta la vía diplomática para abrir el estrecho de Ormuz y profundiza su ofensiva militar contra Irán

El régimen chiíta replica con ataques aéreos contra los aliados árabes de Estados Unidos en Medio Oriente, mientras que Qatar y Pakistán tratan de encarrilar las negociaciones de paz entre Washington y Teherán

Trump descarta la vía diplomática para abrir el estrecho de Ormuz y profundiza su ofensiva militar contra Irán

Un buque petrolero con destino Ucrania fue atacado por un drone naval en el mar Negro

La nave Gas Lisbon, con bandera de Liberia, se dirigía al puerto fluvial de Reni cuando sufrió un impacto nocturno a 20 millas de la costa rumana y se incendió

Un buque petrolero con destino Ucrania fue atacado por un drone naval en el mar Negro

El presidente del Líbano se reúne con Donald Trump en Washington para abordar el desarme del grupo terrorista Hezbollah

El encuentro ocurre un día después de que EEUU anunciara el inicio de la implementación de un acuerdo que otorga al ejército libanés el control sobre “zonas piloto” en el sur del pais, áreas ubicadas principalmente fuera de los territorios que Israel ocupó después de que el grupo terrorista involucrara al país en la guerra de Medio Oriente en marzo

El presidente del Líbano se reúne con Donald Trump en Washington para abordar el desarme del grupo terrorista Hezbollah

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU emitió una advertencia mundial para los estadounidenses por las tensiones en Medio Oriente

El Departamento de Estado indicó que los ciudadanos que se encuentren en la región “deberían extremar las precauciones y la vigilancia, y estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódEEUU emitió una advertencia mundial para los estadounidenses por las tensiones en Medio Orienteicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en los viajes”

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU emitió una advertencia mundial para los estadounidenses por las tensiones en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ni cúrcuma ni canela: la especia que usan los mexicanos y que puede desinflamar el vientre y mejorar la digestión

Ni cúrcuma ni canela: la especia que usan los mexicanos y que puede desinflamar el vientre y mejorar la digestión

Tom Holland y Zendaya desatan la locura en México durante el fan event de Spider-Man: Brand New Day

Corte de luz en Lima y Callao este 22 de julio: revisa los distritos y horarios de suspensión

Medinaceli, uno de los mejores pueblos de Soria para ver el eclipse solar del 12 de agosto: con el único arco romano de triple arcada de toda la península ibérica y más de 2000 años de historia

Tips Jurídicos: ¿un fumador puede pedir indemnización a una tabacalera?

INFOBAE AMÉRICA

Un informe del Departamento de Estado reveló cómo la revolución cubana sigue operando contra Estados Unidos

Un informe del Departamento de Estado reveló cómo la revolución cubana sigue operando contra Estados Unidos

Critican a Christopher Nolan por convertir a Odiseo en un “héroe culpable”

Toy Story 5 supera los USD 950 millones en taquilla y queda muy cerca de romper otro récord histórico

El Supremo de Brasil archivó la causa por espionaje ilegal contra Jair Bolsonaro

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana proyecta un crecimiento de 4% hacia 2027 y alerta por el año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde recuerda el caos mediático que vivió junto a Harry Styles tras ‘Don’t Worry Darling’: “Era ingenua sobre la trituradora de basura que podía ser Internet”

Olivia Wilde recuerda el caos mediático que vivió junto a Harry Styles tras ‘Don’t Worry Darling’: “Era ingenua sobre la trituradora de basura que podía ser Internet”

Toy Story 5 supera los USD 950 millones en taquilla y queda muy cerca de romper otro récord histórico

El duro camino de Sharon Stone para dejar la marihuana y los fármacos: “Estuve enferma como un perro”

“La Odisea” recauda USD 264,1 millones en su estreno y logra el mayor debut mundial de Christopher Nolan

He-Man busca su revancha: Amos del Universo desembarca en Prime Video