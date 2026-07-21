Kuwait denunció ataques iraníes a centrales eléctricas y desalinizadoras por cuarto día

Irán lanza nuevos ataques contra Kuwait

Kuwait denunció este martes que Irán atacó por cuarto día consecutivo varias centrales eléctricas y plantas desalinizadoras en el país del golfo Pérsico, provocando incendios en sus instalaciones, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables kuwaití aseguró en un comunicado que “varias centrales eléctricas y plantas de desalinizadoras fueron atacadas durante la noche de ayer”, unos ataques “que se producen por cuarto día consecutivo”, lo que provocaron “incendios en varias de sus instalaciones”, sin precisar dónde.

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El departamento indicó que los “equipos de emergencia del ministerio, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos y las autoridades de seguridad, respondieron de inmediato a los incidentes y lograron controlar y extinguir los incendios”.

Asimismo, añadió que “se ha evaluado la magnitud de los daños y los equipos están trabajando en la implementación de planes para reparar los daños y rehabilitar las instalaciones”.

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La nota explicó que algunas unidades generadoras “han sido desconectadas de acuerdo con los procedimientos operativos preventivos establecidos, para garantizar la seguridad de los equipos y la estabilidad de los sistemas de electricidad y agua”.

Este es el cuarto ataque consecutivo contra la infraestructura energética de Kuwait, un pequeño país del golfo Pérsico que depende por completo de las importaciones de agua potable y usa sus plantas desalinizadoras para el suministro de las casas de los residentes.

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Irán hasta el momento no ha reivindicado este último ataque.

No obstante, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EE.UU. en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní.

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Heridos son trasladados al hospital de campaña Al Kuwait tras un ataque aéreo (Jan Yunis, sur de la Franja). EFE/

“Ante las continuas y atroces agresiones iraníes contra el Estado de Kuwait, varias centrales eléctricas y plantas desalinizadoras fueron objeto de ataques por cuarto día consecutivo, lo que provocó incendios en varias instalaciones”, declaró el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables en un comunicado el día X.

Así, ha recalcado que sus equipos de emergencia “respondieron inmediatamente a los incidentes y pudieron controlar y extinguir los incendios”, antes de apuntar que las autoridades están analizando los daños en las zonas, al tiempo que han iniciado ya las labores de reparación y rehabilitación de esta instalaciones.

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La cartera ha reconocido que, sin embargo, “varias unidades generadoras han sido desconectadas de acuerdo con los procedimientos operativos de precaución establecidos y para garantizar la seguridad de los equipos y la estabilidad de los sistemas de electricidad y agua”, sin detalles sobre la extensión de las afectaciones.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en las últimas horas varios ataques contra Kuwait y ha afirmado que el principal objetivo han sido sistemas de radares estadounidenses en el país, que ya denunció la semana pasada bombardeos contra una planta de desalinización en su territorio.

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Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)