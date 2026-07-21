Critican a Christopher Nolan por convertir a Odiseo en un “héroe culpable”

El director y los protagonistas hablan de 'La Odisea'

El estreno de La Odisea, de Christopher Nolan impulsó un efecto inmediato en el negocio editorial: la traducción al inglés de Emily Wilson publicada en 2017 trepó al top cinco de Amazon.com, al frente de una ola de títulos afines que se movieron por el arrastre comercial de la película. En paralelo, el film abrió con más de USD 260 millones globales en su fin de semana de debut.

Wilson también quedó conectada al lanzamiento por una mención creativa: Nolan citó su traducción, en particular el arranque “Háblame de un hombre complicado”, como inspiración. Esa validación, sumada al salto de visibilidad del poema de Homero, convivió con una reacción crítica de la propia traductora ante el resultado final en pantalla.

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La distancia entre recepción popular y lectura académica tomó forma en una pregunta central: cuánto debe inclinarse el equilibrio hacia Nolan y cuánto hacia Homero. Wilson planteó que el director buscó “meterlo todo” y dejó afuera temas que consideró esenciales para el poema.

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La Odisea llegó como uno de los estrenos más esperados del año. El elenco incluyó a Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco. Los reseñistas destacaron actuaciones, empuje narrativo, escala y el hecho de que la película se rodó íntegramente en película IMAX.

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La película disparó ventas y reactivó traducciones

Para Wilson, el incremento de interés fue un beneficio real: más gente volvió a La Odisea a partir del estreno. “Quiero celebrar el hecho de que mucha más gente sea consciente de La Odisea y haya vuelto al poema”, dijo a la agencia.

Wilson criticó la omisión de dioses como Zeus y Poseidón, así como la representación diluida de Penélope y el tono sentimental en escenas clave.

Esa reactivación no se limitó a su edición. El autor Gareth Hinds también registró un aumento en ventas de su adaptación en novela gráfica de La Odisea por el mismo impulso que generó la película.

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Odiseo, el punto de fricción: del embaucador al héroe “atormentado”

Wilson y el traductor Daniel Mendelsohn declararon admiración por el estilo cinematográfico y la ambición de Nolan, aunque ambos especularon que el deseo de hacer una película “de Christopher Nolan” empujó decisiones que evaluaron como desafortunadas.

Mendelsohn, autor, crítico y traductor, publicó su valoración el viernes en The New York Review of Books, donde es editor general. Allí cuestionó el centro dramático del protagonista: reprochó que el director entregara un Odiseo “sin astucia, sin humor, sin encanto taimado”, y lo acercara al tipo de figura marcada por la culpa que atraviesa títulos anteriores del realizador como Oppenheimer y Memento.

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El estreno de La Odisea de Christopher Nolan impulsó las ventas de la traducción al inglés de Emily Wilson, que llegó al top cinco de Amazon.com tras el lanzamiento.

“Este Odiseo atormentado, cargado de culpa, despojado de humor e ingenio, de seducción y astucia, es un hermano del amnésico angustiado de ‘Memento’, de Batman, de Oppenheimer, hombres atormentados por pasados con los que lidian de distintas maneras”, escribió Mendelsohn, cuya traducción de La Odisea se publicó en 2025. “Nolan simplemente ha rehecho al héroe de Homero a su propia imagen”.

En un punto específico de casting, Mendelsohn sostuvo una posición distinta: ya había defendido la decisión de elegir a Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya, porque la consideró una vía para “provocar, desafiar e incomodar la manera en que pensamos sobre la belleza y la identidad”.

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Hinds coincidió con esa lectura del cambio de perfil del héroe. Señaló que el personaje, descrito originalmente como un “astuto embaucador y elocuente orador”, pasó a ser un “hombre común que parece honorable, salvo en situaciones puntuales que luego siguen atormentándolo”. Para el autor, la película planteó hasta qué punto puede modificarse al protagonista antes de que la historia cambie por completo. “Es uno de los muchos aspectos interesantes que Nolan nos deja para reflexionar”, afirmó, aunque reconoció el mérito del director por haber creado una “película poderosa”.

Dioses fuera de cuadro, Penélope diluida y un tono “sentimental”

Wilson, profesora de estudios clásicos en la Universidad de Pensilvania, dijo que no quiso quedar como una experta “esnob” y quisquillosa frente a desviaciones del texto original. Aun así, enumeró objeciones: desde la ausencia en pantalla de Zeus y Poseidón hasta lo que definió como un mensaje “incoherente” que condenó tanto la guerra como la cobardía física.

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El papel diluido de Penélope y la ausencia de dioses como Zeus y Poseidón fueron señalados por Wilson como elementos que debilitaron el relato clásico en la película.

También cuestionó el tratamiento de Penélope. Según Wilson, el papel quedó tan diluido que puso en riesgo “cualquier posibilidad de creer en este matrimonio”. Y apuntó a un tipo de emoción que consideró ajena al texto: dijo que partes de la película, en particular las escenas con el perro de Odiseo, Argos, “apelaban a la sentimentalidad moderna”. “Todo el mundo cae rendido ante un perro”, comentó.

Un portavoz de Nolan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Wilson declinó ponerle una nota o clasificación a la película, pero sostuvo que la recomendaría a otros si la ven en una sala. “Fue divertido estar allí con mis hijos. No sentí que fuera un suplicio involucrarme con ella”, expresó. “Si pueden verla en una pantalla grande, deberían ir sin falta”.

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Fuente: AP