Estados Unidos

Toy Story 5 supera los USD 950 millones en taquilla y queda muy cerca de romper otro récord histórico

La producción de Disney y Pixar mantiene un sólido desempeño gracias al impulso del público fuera del mercado estadounidense, que aporta el 55,1% de los ingresos

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Toy Story 5 superó los 950 millones de dólares de recaudación global cinco semanas después de su estreno de Disney y Pixar. (Disney/Pixar via AP)
Toy Story 5 superó los 950 millones de dólares de recaudación global cinco semanas después de su estreno de Disney y Pixar. (Disney/Pixar via AP)

La quinta entrega de la saga animada Toy Story, producida por Walt Disney Studios Motion Pictures y Pixar Animation Studios, superó los 950 millones de dólares de recaudación global cinco semanas después de su estreno, según datos actualizados el 21 de julio de 2026. El desempeño taquillero refuerza la posición comercial de la franquicia y afecta a la industria internacional del entretenimiento, así como a los estudios productores y a los mercados donde la serie mantiene fuerte presencia.

De acuerdo con datos de Box Office Mojo y con información publicada por medios como Collider y ScreenRant, Toy Story 5 alcanzó un acumulado de 429,8 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos, mientras que el mercado internacional aportó 527,6 millones, lo que representa el 55,1% del total global. El estreno se realizó el 17 de junio de 2026 en regiones de Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y África y tuvo su lanzamiento posterior en Estados Unidos y otros territorios clave. El debut doméstico, con una apertura de 159,7 millones de dólares, estableció el mejor registro de la franquicia y el más alto del año para una película de animación, según cifras de ScreenRant.

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La saga Toy Story, que tuvo su primera entrega en 1995, se mantiene como una de las más relevantes en el mercado global de animación. En 2019, Toy Story 4 cerró su recorrido con 1.073 millones de dólares en recaudación, mientras que la nueva entrega se aproxima a ese umbral a menos de dos meses de su lanzamiento, en un contexto de competencia con otros estrenos de alto perfil. Según Collider, Toy Story 5 es el tercer título en cruzar la barrera de los 950 millones de dólares en lo que va de 2026, detrás de The Super Mario Galaxy Movie y Michael.

¿Cuánto recaudó Toy Story 5 en su estreno?

Toy Story 5 registró un debut de 159,7 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, la cifra más alta para una película de la franquicia, según datos de Box Office Mojo y ScreenRant. Esta cifra superó los 120 millones logrados por Toy Story 4 en 2019 y marcó el mayor lanzamiento de animación del año. En Japón, el filme debutó el 3 de julio y obtuvo el mayor registro para una película de animación extranjera, con ingresos de 4.844 millones de yenes (unos 30,1 millones de dólares) en su primer día, de acuerdo con el sitio oficial de Disney Japón.

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El rendimiento internacional fue clave para el éxito global. En mercados como Reino Unido, España, México, Corea del Sur y China, Toy Story 5 encabezó las listas de recaudación en las primeras semanas. El acumulado internacional de 527,6 millones de dólares consolidó la posición de la película como una de las más exitosas de 2026.

Tres figuras de personajes de dibujos animados, Jessie, Buzz Lightyear y Woody, se encuentran rodeados de juguetes en un estante
La taquilla de Toy Story 5 sumó 429,8 millones de dólares en Estados Unidos y 527,6 millones en el mercado internacional, que aportó el 55,1% del total. (Disney Pixar)

¿Cuál es la trama de Toy Story 5 y quiénes forman parte del elenco?

La trama de Toy Story 5 gira en torno al impacto de la tecnología y la llegada de juguetes electrónicos que ponen en cuestión el papel de los personajes tradicionales. Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo enfrentan la amenaza de dispositivos que transforman la dinámica del juego infantil, una problemática que refleja cambios en las preferencias y hábitos de los niños, según las sinopsis oficiales de Disney y Pixar Animation Studios.

El elenco incluye a Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie, quienes retoman sus papeles. La película suma a Conan O’Brien como Smarty Pants y a Greta Lee como Lilly Board. La dirección estuvo a cargo de Andrew Stanton, con Kendra Harris como codirectora y Lindsey Collins en la producción ejecutiva, según lo informado por atmovies.com.tw y los comunicados oficiales de Disney.

La producción incluyó también un tema original compuesto por Taylor Swift, titulado “I Knew It, I Knew You”, que fue integrado a la banda sonora y promovido en plataformas digitales. Esta estrategia musical acompañó el lanzamiento global y reforzó la difusión de la película, de acuerdo con el sitio oficial de Disney Japón.

¿Cómo fue la recepción crítica de Toy Story 5?

La recepción crítica de Toy Story 5 ha sido favorable. La película obtuvo una calificación de 92% en el sitio Rotten Tomatoes en la evaluación de la crítica especializada, mientras que la audiencia asignó un 95%, ambos registros superiores a los alcanzados por entregas previas de la saga, según reportó Collider.

Autoridades de Pixar Animation Studios y Walt Disney Studios destacaron el desempeño de la película a través de comunicados institucionales, donde agradecieron el respaldo del público y subrayaron el rol de la innovación tecnológica y narrativa en el éxito alcanzado.

Toy Story 5
Toy Story 5 logró una apertura de 159,7 millones de dólares en Estados Unidos y marcó el mejor estreno de la franquicia y de la animación en 2026. (Disney Pixar)

¿Qué récords rompió Toy Story 5 en la taquilla internacional?

Toy Story 5 rompió el récord de apertura en taquilla para la franquicia y se ubicó como uno de los tres títulos con mayor recaudación de 2026, solo detrás de The Super Mario Galaxy Movie y Michael, de acuerdo con ScreenRant. La cifra de 950 millones de dólares supera la barrera de los 900 millones solo cinco semanas después del estreno, un ritmo de recaudación que iguala o supera a otras producciones de gran presupuesto de la temporada.

En mercados como Japón, Toy Story 5 consiguió el mejor registro de apertura para una película animada extranjera y se mantuvo en el primer lugar de recaudación durante las primeras semanas, según Disney Japón. En Estados Unidos, la película fue el mejor estreno animado del año y la más exitosa de la saga en términos de recaudación inicial.

¿Cuáles son las proyecciones para Toy Story 5 y la franquicia?

Las estimaciones proyectan que Toy Story 5 podría superar los 1.100 millones de dólares al finalizar su recorrido en cines, lo que la convertiría en la tercera película más exitosa de Pixar Animation Studios en términos de recaudación, solo por detrás de Incredibles 2 (1.243 millones) e Inside Out 2 (1.699 millones).

Toy Story 5 es el sexto título de la franquicia, incluyendo el spin-off Lightyear de 2022. El comportamiento de la audiencia y el ritmo de los lanzamientos internacionales serán determinantes para definir el alcance final del filme y su lugar entre los grandes éxitos de la animación.

Tiro al Blanco hablará por primera vez en "Toy Story 5"
La trama de Toy Story 5 aborda el impacto de la tecnología y de los juguetes electrónicos sobre Woody, Buzz, Jessie y el juego infantil. (Pixar)

¿Qué impacto tiene Toy Story 5 en la industria del cine y el entretenimiento?

El resultado comercial de Toy Story 5 tiene implicancias directas para los estudios responsables, las cadenas de exhibición y el sector de licencias y merchandising vinculado a la marca. El éxito de la película refuerza la posición de Disney y Pixar en la industria internacional del entretenimiento, donde las franquicias de animación familiar mantienen alta demanda y capacidad de convocatoria.

La estrategia de estrenos simultáneos en mercados clave y la incorporación de figuras reconocidas en el elenco y la banda sonora fueron factores destacados por los analistas para explicar el desempeño de la película, según Collider. El liderazgo de Toy Story 5 en la taquilla anima a los estudios a profundizar en desarrollos similares y a mantener la apuesta por productos orientados a públicos familiares.

¿Qué se puede esperar tras el éxito de Toy Story 5?

A la luz de los resultados, se anticipa que Disney y Pixar Animation Studios evalúen nuevas formas de expansión para la franquicia, tanto en la producción de secuelas como en la diversificación de productos derivados y contenidos asociados. El impacto del filme también podría traducirse en nuevas alianzas comerciales, lanzamientos en plataformas digitales y renovadas estrategias de marketing y merchandising.

El comportamiento de la audiencia y la evolución de la recaudación en mercados internacionales definirán el alcance final de Toy Story 5. El desempeño observado hasta la quinta semana confirma el atractivo sostenido de la franquicia y la vigencia de los personajes en el imaginario cultural global.

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