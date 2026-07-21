Sociedad

Ola polar: frío, lluvia y un fuerte temporal de nieve azota varias regiones cordilleranas del país

Se registraron impactantes nevadas en las provincias de Catamarca, Salta, San Juan y Mendoza. Mineros varados, temperaturas bajo cero récord y vehículos semitapados por el manto blanco

Guardar
Google icon

En Tres Quebradas, en la cordillera del Fiambalá, provincia de Catamarca, un grupo de mineros se encuentra varado en un campamento debido al fuerte temporal de nieve que azota la región

Un intenso temporal de nieve se expande por varias provincias del país, sobre todo en el frente cordillerano, acompañados de fuertes lluvias y un brusco descenso de la temperatura debido a una cruda ola polar que azota la región oeste del país.

Uno de los casos más extremos es el vivido en un campamento minero en Catamarca, a 4.500 metros de altura, en donde varios operarios permanecen varados por la tormenta. Es en Tres Quebradas, en la cordillera de Fiambalá, donde el termómetro marcó -27 °C, según informó En Boca de Todos HD.

PUBLICIDAD

Las imágenes enviadas desde el yacimiento muestran camionetas cubiertas por nieve y acumulaciones superiores a un metro. En varios tramos la visibilidad es prácticamente nula, lo que impide circular y obliga al personal a permanecer dentro del campamento hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

En esa zona de operaciones mineras, los trabajadores esperan poder retomar tareas y abandonar el lugar de manera segura. Por su parte, el Paso Internacional San Francisco permanece cerrado e intransitable por el mismo fenómeno, que se extendió sobre la alta cordillera catamarqueña.

PUBLICIDAD

Fuertes nevadas en la región cordillerana capturas
Extremo: ráfagas de viento de 170 km/h y una temperatura de -27°C se registraron en el campamento minero en la región cordillerana catamarqueña

El medio local El Ancasti informó que el grupo de mineros quedó atascado por la nieve en un sector de difícil tránsito durante más de 36 horas y que dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María partieron para asistirlos y evaluar una evacuación.

La Asociación Obrera Minera Argentina de Catamarca presentó denuncias ante el Ministerio de Minería. El secretario general del gremio en la provincia, Gustavo Molina, advirtió: “De acuerdo con la información que pudimos recabar, se habría autorizado la circulación de vehículos en condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve, desconociendo lo establecido por el Protocolo de Invierno. Si eso se confirma, estamos frente a una situación de extrema gravedad”.

El registro de la nevada en la zona de Las Leñas

El dirigente confirmó que el gremio pidió una investigación interna a la minera, la identificación de los responsables y el apartamiento preventivo de quienes estuvieron a cargo del Departamento de Seguridad Vial hasta que se esclarezcan los hechos. También reclamó que no se habiliten traslados de personal, contratistas, insumos o equipos mientras no estén garantizadas las condiciones de circulación y el cumplimiento estricto del Operativo de Invierno.

Alertas y acumulación de nieve en San Juan, Salta y Mendoza

La situación también afecta a San Juan, donde el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta naranja por nevadas intensas y persistentes para la cordillera de los departamentos Calingasta e Iglesia, de acuerdo con Diario de Cuyo. El organismo prevé acumulaciones de entre 50 y 150 cm durante todo el período de vigencia del aviso, con valores que podrían superarse en algunos sectores.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, una combinación que favorece el viento blanco y reduce de forma marcada la visibilidad en rutas de montaña. Para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda sigue vigente un alerta amarilla.

Una de las nevadas que se registraron en la provincia de San Juan

En esas áreas se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 20 y 50 centímetros en sectores de alta montaña. En las zonas más bajas de la precordillera se pronostican entre cinco y 20 centímetros, con precipitaciones que pueden presentarse como lluvia y nieve o lluvia, según la altura y la temperatura.

La recomendación oficial es evitar desplazamientos hacia la cordillera mientras persistan las nevadas, consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular solo con vehículos equipados para nieve. Protección Civil de San Juan también informó alerta amarilla para la madrugada, la mañana y la tarde de este martes en la precordillera provincial.

En localidades como Barreal, perteneciente a Calingasta, varios vecinos informaron a Diario La Provincia SJ que nieva desde hace tres días consecutivos y que el peso acumulado provocó daños en viviendas, con techos que no resistieron y filtraciones en el interior de las casas.

El temporal también tiró ramas, árboles y postes de luz. El medio sanjuanino informó que las complicaciones alcanzan a los servicios y mantienen en alerta a los habitantes de la zona.

La gran acumulación de nieve en la zona de Los Puquios (Puente del Inca), en la provincia de Mendoza

Por recomendación de la Dirección de Protección Civil y ante la alerta meteorológica vigente, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares este 21 de julio en todo el departamento. La medida abarca todos los turnos, niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

Según el SMN, podrían caer entre 30 y 50 centímetros por jornada en el nivel amarillo, mientras que el nivel naranja advierte acumulaciones superiores durante la vigencia del fenómeno.

En la Puna salteña, organismos que monitorean el estado de los caminos advirtieron este lunes que la nieve acumulada y las fuertes ráfagas con viento blanco reducen la visibilidad y generan complicaciones para transitar. La recomendación fue bajar la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal vial.

La zona del Departamento de Defensa Civil en Mendoza (SMN)

En Mendoza, durante el fin de semana se acumuló más de un metro y medio de nieve en sectores de la cordillera bajo alertas naranja y amarilla. Los avisos seguirán vigentes hasta hoy y los registros más altos se observaron en Las Leñas y Los Puquios, en la zona de Puente del Inca.

Temas Relacionados

Tormenta invernalCatamarcaServicio Meteorológico NacionalMendozaSan JuanSaltanevadasTres Quebradasalerta amarillaalerta naranjaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crimen brutal en Loma Hermosa: motochorros asesinaron a tiros a un policía que intentó resistirse a un robo

Cristian Alberto Gerez fue abordado por dos delincuentes mientras circulaba a bordo de su moto. Imágenes sensibles

Crimen brutal en Loma Hermosa: motochorros asesinaron a tiros a un policía que intentó resistirse a un robo

Rosario: policías se hicieron pasar por repartidores antes de un partido del Mundial y desbarataron una banda narco

Los efectivos allanaron un domicilio donde se comercializaba droga y detuvieron a tres hombres. El video del operativo

Rosario: policías se hicieron pasar por repartidores antes de un partido del Mundial y desbarataron una banda narco

Delincuentes a los 50: el nuevo boom de los “ladrones veteranos”

Una serie de casos de alto perfil y nuevas estadísticas evidencia el reciente auge de hampones de edad avanzada y con largos prontuarios que regresan al delito

Delincuentes a los 50: el nuevo boom de los “ladrones veteranos”

Cómo es la fábrica Ferrari por dentro

La experiencia de caminar por las líneas de producción de los autos más deseados del mundo, incluido la última creación, el polémico Luce, palpitando el corazón de Maranello, cuna de las ideas impulsadas por el mítico Enzo Ferrari. Un predio que alberga también al circuito de Fiorano donde duermen los pura sangre y los monoplazas laureados, que algunos tienen el privilegio de probar

Cómo es la fábrica Ferrari por dentro

Horror en Catamarca: mataron a puñaladas a una mujer de 61 años y detuvieron a su hijo

Se trata de Norma Varela Tula. El acusado tiene 22 años y según denunció una familiar, el sospechoso tenía antecedentes de violencia familiar. Qué reveló la autopsia

Horror en Catamarca: mataron a puñaladas a una mujer de 61 años y detuvieron a su hijo

DEPORTES

Lionel Scaloni volvió a hablar sobre su futuro en la selección argentina tras la final del Mundial ante España

Lionel Scaloni volvió a hablar sobre su futuro en la selección argentina tras la final del Mundial ante España

Qué dicen las teorías conspirativas que se viralizaron tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para disputar un GP de Hungría clave para su futuro en la F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El embajador de España en Argentina pidió que se juegue la Finalíssima: “Por qué no hacer una gran despedida a Lionel Messi con ese partido”

Una leyenda del fútbol europeo apuntó contra Argentina y aseguró que Inglaterra debió ser finalista del Mundial

TELESHOW

Nora Colosimo habló por primera vez del robo en la casa de Wanda Nara en Milán: “Ingresaron 4 hombres encapuchados”

Nora Colosimo habló por primera vez del robo en la casa de Wanda Nara en Milán: “Ingresaron 4 hombres encapuchados”

El video viral de Flavio Mendoza en el Obelisco junto a su hijo: “Tenemos que apoyar a Argentina”

La profunda reflexión de Mario Pergolini tras la final del Mundial: “¿Y si nos quedáramos así?”

La romántica foto de la China Suárez con Mauro Icardi: “Amo la familia que estamos formando”

Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética, Malón y figura emblemática del heavy metal argentino

INFOBAE AMÉRICA

Rescatan en Costa Rica un mono ardilla en peligro de extinción que era ofrecido para presunto comercio ilegal

Rescatan en Costa Rica un mono ardilla en peligro de extinción que era ofrecido para presunto comercio ilegal

El Vaticano beatificará al fraile guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monasterio el 7 de noviembre de 2026

La Fórmula 1 mueve casi USD 4.000 millones y se convierte en un imán para nuevas marcas

Costa Rica registró 504 llamadas por violencia intrafamiliar durante la final del Mundial 2026, el máximo anual

Yamandú Orsi recorrió Salto tras el temporal que dejó una muerte y cientos de viviendas dañadas