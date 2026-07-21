Ola polar: frío, lluvia y un fuerte temporal de nieve azota varias regiones cordilleranas del país

En Tres Quebradas, en la cordillera del Fiambalá, provincia de Catamarca, un grupo de mineros se encuentra varado en un campamento debido al fuerte temporal de nieve que azota la región

Un intenso temporal de nieve se expande por varias provincias del país, sobre todo en el frente cordillerano, acompañados de fuertes lluvias y un brusco descenso de la temperatura debido a una cruda ola polar que azota la región oeste del país.

Uno de los casos más extremos es el vivido en un campamento minero en Catamarca, a 4.500 metros de altura, en donde varios operarios permanecen varados por la tormenta. Es en Tres Quebradas, en la cordillera de Fiambalá, donde el termómetro marcó -27 °C, según informó En Boca de Todos HD.

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Las imágenes enviadas desde el yacimiento muestran camionetas cubiertas por nieve y acumulaciones superiores a un metro. En varios tramos la visibilidad es prácticamente nula, lo que impide circular y obliga al personal a permanecer dentro del campamento hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

En esa zona de operaciones mineras, los trabajadores esperan poder retomar tareas y abandonar el lugar de manera segura. Por su parte, el Paso Internacional San Francisco permanece cerrado e intransitable por el mismo fenómeno, que se extendió sobre la alta cordillera catamarqueña.

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Extremo: ráfagas de viento de 170 km/h y una temperatura de -27°C se registraron en el campamento minero en la región cordillerana catamarqueña

El medio local El Ancasti informó que el grupo de mineros quedó atascado por la nieve en un sector de difícil tránsito durante más de 36 horas y que dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María partieron para asistirlos y evaluar una evacuación.

La Asociación Obrera Minera Argentina de Catamarca presentó denuncias ante el Ministerio de Minería. El secretario general del gremio en la provincia, Gustavo Molina, advirtió: “De acuerdo con la información que pudimos recabar, se habría autorizado la circulación de vehículos en condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve, desconociendo lo establecido por el Protocolo de Invierno. Si eso se confirma, estamos frente a una situación de extrema gravedad”.

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El registro de la nevada en la zona de Las Leñas

El dirigente confirmó que el gremio pidió una investigación interna a la minera, la identificación de los responsables y el apartamiento preventivo de quienes estuvieron a cargo del Departamento de Seguridad Vial hasta que se esclarezcan los hechos. También reclamó que no se habiliten traslados de personal, contratistas, insumos o equipos mientras no estén garantizadas las condiciones de circulación y el cumplimiento estricto del Operativo de Invierno.

Alertas y acumulación de nieve en San Juan, Salta y Mendoza

La situación también afecta a San Juan, donde el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta naranja por nevadas intensas y persistentes para la cordillera de los departamentos Calingasta e Iglesia, de acuerdo con Diario de Cuyo. El organismo prevé acumulaciones de entre 50 y 150 cm durante todo el período de vigencia del aviso, con valores que podrían superarse en algunos sectores.

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El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, una combinación que favorece el viento blanco y reduce de forma marcada la visibilidad en rutas de montaña. Para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda sigue vigente un alerta amarilla.

Una de las nevadas que se registraron en la provincia de San Juan

En esas áreas se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 20 y 50 centímetros en sectores de alta montaña. En las zonas más bajas de la precordillera se pronostican entre cinco y 20 centímetros, con precipitaciones que pueden presentarse como lluvia y nieve o lluvia, según la altura y la temperatura.

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La recomendación oficial es evitar desplazamientos hacia la cordillera mientras persistan las nevadas, consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular solo con vehículos equipados para nieve. Protección Civil de San Juan también informó alerta amarilla para la madrugada, la mañana y la tarde de este martes en la precordillera provincial.

En localidades como Barreal, perteneciente a Calingasta, varios vecinos informaron a Diario La Provincia SJ que nieva desde hace tres días consecutivos y que el peso acumulado provocó daños en viviendas, con techos que no resistieron y filtraciones en el interior de las casas.

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El temporal también tiró ramas, árboles y postes de luz. El medio sanjuanino informó que las complicaciones alcanzan a los servicios y mantienen en alerta a los habitantes de la zona.

La gran acumulación de nieve en la zona de Los Puquios (Puente del Inca), en la provincia de Mendoza

Por recomendación de la Dirección de Protección Civil y ante la alerta meteorológica vigente, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares este 21 de julio en todo el departamento. La medida abarca todos los turnos, niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

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Según el SMN, podrían caer entre 30 y 50 centímetros por jornada en el nivel amarillo, mientras que el nivel naranja advierte acumulaciones superiores durante la vigencia del fenómeno.

En la Puna salteña, organismos que monitorean el estado de los caminos advirtieron este lunes que la nieve acumulada y las fuertes ráfagas con viento blanco reducen la visibilidad y generan complicaciones para transitar. La recomendación fue bajar la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal vial.

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La zona del Departamento de Defensa Civil en Mendoza (SMN)

En Mendoza, durante el fin de semana se acumuló más de un metro y medio de nieve en sectores de la cordillera bajo alertas naranja y amarilla. Los avisos seguirán vigentes hasta hoy y los registros más altos se observaron en Las Leñas y Los Puquios, en la zona de Puente del Inca.