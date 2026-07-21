La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial desató teorías conspirativas en redes sociales sobre el resultado

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial generó una oleada de reacciones en redes sociales. Tras difundirse la arenga de Lionel Messi antes del partido, el mensaje del capitán tomó nuevos sentidos para miles de usuarios. Muchos comenzaron a preguntarse por el verdadero significado de frases como “olvidémonos de todo” y “tranquilidad”, buscando explicaciones alternativas al resultado deportivo.

Las redes sociales registraron un crecimiento exponencial de teorías conspirativas. Versiones sobre supuestas presiones de la FIFA, acciones del FBI en el vestuario e influencias de intereses extranjeros circularon ampliamente. Estas explicaciones alternativas desplazaron el análisis futbolístico y sumaron elementos ajenos al rendimiento del equipo en la cancha.

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La circulación de estas hipótesis no se limitó a foros o cuentas anónimas. Varias teorías aparecieron en plataformas masivas, donde se analizaron con distintos grados de ironía y escepticismo. La tendencia refleja una necesidad de encontrar respuestas que trascienden lo estrictamente deportivo.

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial desató teorías conspirativas en redes sociales sobre el resultado (Captura de video)

Principales teorías conspirativas que circularon tras la final

Entre las versiones más repetidas, una sostiene que la FIFA mantiene un supuesto mandato para impedir que existan bicampeones en los mundiales. Según estas publicaciones, la federación internacional habría intervenido para evitar que Argentina lograra dos títulos consecutivos. Esta hipótesis circuló principalmente en redes sociales.

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Otra teoría difundida atribuyó la derrota a la intervención de organismos internacionales. Varios mensajes señalaron que el FBI habría intentado detener al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en pleno estadio. Según la versión, la presencia de agentes norteamericanos en los pasillos del vestuario generó un clima de tensión entre los jugadores, lo que afectó su desempeño.

Un tercer relato apuntó a la influencia de la liga inglesa sobre los futbolistas que juegan en ese país. De acuerdo a esta teoría, futbolistas como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Enzo Fernández habrían recibido presiones directas para jugar en menor nivel o, incluso, hacerse expulsar durante el partido. Se afirmó que estas supuestas órdenes respondían a intereses de la corona británica y a la necesidad de proteger a los clubes ingleses.

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La arenga de Lionel Messi antes del partido fue reinterpretada en redes sociales tras la derrota de Argentina en la final (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

El papel de las apuestas y las amenazas a familiares

Otras hipótesis vincularon la actuación de los defensores argentinos con intereses de las casas de apuestas deportivas. Según estos postulados, los jugadores habrían simulado lesiones para beneficiar a determinados apostadores. La explicación se apoyó en la coincidencia de lesiones de varios defensores durante el partido y en la magnitud del negocio de las apuestas.

En paralelo, algunas versiones aseguraron que los familiares de los futbolistas recibieron amenazas para que los jugadores disminuyeran su rendimiento. Estas publicaciones indicaron que la ausencia de las familias en el predio donde se alojaba la selección respondía a motivos de seguridad y a advertencias supuestamente recibidas antes del partido decisivo.

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Las teorías sobre amenazas a familiares se repitieron en foros especializados y redes sociales, donde se insistió en que estas circunstancias justificaban la actuación del equipo. Los mensajes subrayaron que la decisión de los familiares de no asistir al estadio formaba parte de un acuerdo para evitar riesgos mayores.

Una de las teorías conspirativas más difundidas sostuvo que la FIFA habría impedido un bicampeonato de Argentina en el Mundial REUTERS/Agustin Marcarian

La bandera de Malvinas y las acusaciones de la FIFA

Otra explicación circulante relacionó la derrota con la exhibición de la bandera de Malvinas. Según esta versión, la FIFA habría advertido a la delegación argentina sobre las consecuencias de realizar alusiones políticas durante el torneo. Se afirmó que los dirigentes y el cuerpo técnico recibieron una advertencia directa: si no cedían el título, la organización tomaría medidas severas.

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La hipótesis sostiene que la bandera de Malvinas expuesta en la final provocó la intervención de altos funcionarios de la FIFA, quienes amenazaron con sancionar a la selección. El argumento complementa el relato sobre supuestas presiones externas y encadena los intereses deportivos con factores políticos y económicos.

En este contexto, se mencionó que el negocio alrededor de la final, los derechos televisivos y la imagen de Lionel Messi en el partido decisivo representaban intereses demasiado grandes para la organización. Varios mensajes aseguraron que la dirigencia de la FIFA priorizó los ingresos económicos y presionó para que la definición favoreciera a España.

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La viralización de las teorías conspirativas sobre Argentina, la FIFA y el Mundial fue amplificada por redes sociales, algoritmos y streamers EFE/EPA/WILL OLIVER

La viralización de las teorías y el papel de las redes sociales

Las teorías conspirativas se replicaron, principalmente, a través de las redes sociales y plataformas de streaming. Los algoritmos de recomendación y la intervención de streamers con gran cantidad de seguidores amplificaron el fenómeno.

La tendencia a buscar explicaciones fuera del ámbito deportivo no es nueva en los mundiales de fútbol. En ediciones anteriores, otros países también protagonizaron relatos similares. A lo largo de la historia, existieron casos en los que se acusó a entrenadores de manipular resultados o de administrar sustancias a jugadores rivales.

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En el ciclo actual, la facilidad para difundir mensajes y la velocidad de las redes sociales potenciaron la expansión de teorías alternativas. El fenómeno incluyó relatos sobre la actuación arbitral, supuestos arreglos de partidos y acusaciones de corrupción en las instancias decisivas del torneo.

Durante el torneo, Argentina también fue señalada como beneficiaria de supuestas maniobras arbitrales y arreglos para favorecer su llegada a la final. Al finalizar el campeonato, los mismos mecanismos de generación de sospechas se replicaron en sentido inverso, con el propio país como protagonista de las teorías sobre conspiraciones internacionales.

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La circulación de estas explicaciones expresa una tendencia a buscar respuestas cuando el resultado deportivo no satisface las expectativas. El fenómeno muestra cómo el dolor de una derrota puede impulsar la necesidad de encontrar causas externas y argumentar que factores ajenos al juego definieron el desenlace.

Las redes sociales, los algoritmos y la búsqueda de sentido en la derrota impulsan la producción y difusión de teorías conspirativas, que se instalan rápidamente en la conversación pública.

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