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Lionel Scaloni volvió a hablar sobre su futuro en la selección argentina tras la final del Mundial ante España

A la salida del predio de Ezeiza, tras el recibimiento de la gente durante la noche del lunes bajo la lluvia, el DT explicó su postura actual sobre su continuidad

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La derrota en la final del Mundial 2026 ante España abrió una puerta para distintas especulaciones sobre el futuro de la selección argentina con un signo de interrogante puesto principalmente en la continuidad del entrenador Lionel Scaloni. Luego de plantear dudas sobre su permanencia más allá de diciembre, el DT volvió a hablar este martes a la salida del predio de Ezeiza.

“Estoy bien, estoy bien...”, dijo cuando le preguntaron cómo estaba. Ante la consulta por el orgullo de lo mostrado por los jugadores, subrayó: “Eso lo tengo claro, el equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas que eso es lo mejor que nos llevamos”.

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“Lio, ¿Vamos a seguir?“, le propuso un periodista de manera contundente. ”Sí...“, dijo con dudas para referirse a su continuidad hasta fines de este año. ”Desde diciembre...“, lo interrumpió el cronista. ”Yo creo que... Ahora...“, arrancó a contestar antes de ser otra vez consultado: ”Dibu planteó dudas, vos dudas. Se van todos, ¿qué pasa?“. El arquero difundió un posteo poniendo en duda también su estadía en el equipo nacional.

Yo creo que son cosas que después de un torneo así, son cosas normales, son cosas que uno puede decir, se replantea. Y hasta diciembre, como digo, estamos acá. Yo creo que de verdad lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante... Lo más importante es Argentina, la Selección. Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es esta unión, esta conexión. No sé si hemos vuelto a tener, yo creo que nunca lo perdimos”, reflexionó ante los medios que lo frenaron mientras conducía su auto.

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El Mundial 2030 tendrá, al menos, un partido de Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires como recuerdo del Centenario del certamen. “Falta mucho, pero no soñás con dirigir en el Monumental el próximo Mundial?”, la plantearon. “Pero es que ustedes me hacen preguntas muy... Aparte ahora lo importante, de verdad, es otra cosa”, fue su evasiva respuesta.

Los periodistas presentes volvieron sobre su situación más allá de diciembre del 2026 y el oriundo de Pujato no escondió su sorpresa: “¡Otra vez la misma pregunta!“, les devolvió entre risas. Y agregó: ”Les digo en serio: lo importante ahora no es esto. Este es un lugar soñado chicos. Este es un lugar que como dije la otra vez, ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá por primera vez. No había dirigido en ningún lado, es la realidad. Me dieron esa posibilidad. Y después poder haber conseguido todo lo que conseguimos. Es soñado. Y es un lugar que cualquiera quisiera estar".

Antes de continuar uno de los periodistas quiso saber: “¿El sueño terminó?“. Y otra vez el entrenador de 48 años se sorprendió: ”¡Pero otra vez la misma pregunta chicos, de verdad!“.

Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
Lionel Scaloni durante el recibimiento de la gente el lunes a la noche (Foto: AP Photo/Gustavo Garello)

Cuando le preguntaron por las teorías que se generaron en torno a la charla motivacional antes de la final del domingo, Scaloni fue tajante: “No sé, no veo redes yo chicos. No tengo. No tengo idea. No sé, no tengo ni idea de esto. No sé de qué me decís. No tengo ni idea de lo que me decís”. En ese marco, le preguntaron si se podía decir que la “Scaloneta está unida” y que “no hay conflictos internos”. El DT se mostró sorprendido y fue claro: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

En este marco, al ganador de cuatro títulos con la Selección le dijeron que, tras lo sucedido en el partido con Inglaterra, “muchos nenes entendieron que las Malvinas son argentinas”. Scaloni pensó unos segundos ante esa afirmación y evitó hacer referencias frente a la posibilidad de una sanción deportiva: “Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo. Han dado una demostración de carácter, de defender esta camiseta y nos quedemos con eso. Ojalá el día de mañana el que tenga que venir a la Selección como jugador dé lo mismo, porque es una buena señal”.

“¿Lo de la bandera que desplegaron de las Malvinas les trajo problemas?“, le consultaron. ”No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro. No sé, no nos dijeron nada. Ya se enterarán", dijo. “¿Hubo consenso en toda la Selección de mostrarla, de exhibirla?“, le plantearon. ”Es que no sé, me preguntas cosas que yo... La vi como ustedes. No tengo ni idea", sentenció.

El plantel llegó sobre la noche del lunes al país y una multitud los esperó bajo la lluvia para agradecer la actuación en la Copa del Mundo. El DT habló sobre los elogios que recibió por su estilo de conducción y puso el foco en la alegría del pueblo: “Es mi manera de ser. Nuestra manera de ser, del cuerpo técnico. La sensación esa de la grieta, yo creo que con la Selección no sé si alguna vez hubo. La Selección es lo máximo para cualquier futbolista, para cualquier hincha. La vez que logramos tener esa conexión 100% somos difíciles de batir. Se puede perder, sí, pero de esta manera. Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente, para el hincha, para los chicos, para los nenes. Que es lo más importante. Nosotros cuando íbamos en el colectivo, ver a esos nenes de ocho, nueve o diez años que estaban contentos no habiendo ganado, es algo maravilloso. De verdad”.

“Fue impresionante (el recibimiento). Muy lindo. Cuesta, y yo dio que está bien que se festeje, pero cuesta digerir que no ganaste. Eso está claro. Entonces, como llevamos el ADN ganador, también nos viene bien saber que no ganamos y en la derrota somos nobles. Y en la derrota también se pueden sacar cosas positivas. Eso es lo más importante”, reflexionó.

Más allá de que no hay certezas sobre su futuro, Argentina este año tiene la posibilidad de disputar seis partidos. FIFA estableció que habrá chance de afrontar cuatro encuentros del 21 de septiembre al 6 de octubre y otros dos del 9 al 17 de noviembre. En estos tramos podría reprogramarse la Finalísima suspendida contra España, que iba a celebrarse en marzo pasado.

Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA
"Ver a esos nene que estaban contentos no habiendo ganado, es algo maravilloso" (Foto: AP Photo/Gustavo Garello)

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