Economía

Nueva paritaria ferroviaria: cuánto cobra un maquinista en agosto 2026

El reciente acuerdo entre sindicatos y empresas establece subas progresivas, bonos y pagos extraordinarios para quienes conducen locomotoras en el país

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Trabajadores ferroviarios argentinos recibieron sumas fijas y mejoras en conceptos como presentismo y retroactivos (Reuters)
Trabajadores ferroviarios argentinos recibieron sumas fijas y mejoras en conceptos como presentismo y retroactivos (Reuters)

El sector ferroviario en Argentina registró una nueva actualización salarial para los maquinistas que trabajan bajo convenio con las principales empresas del país, luego de intensas negociaciones paritarias entre los gremios y las compañías del sector. El acuerdo, que afectará los haberes entre abril y agosto de 2026, incorpora aumentos acumulativos, sumas no remunerativas, pagos retroactivos y mejoras en el adicional por presentismo. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el convenio impacta directamente sobre los trabajadores representados por La Fraternidad y abarca a empleados de Trenes Argentinos Operaciones, Trenes Argentinos Infraestructura, Belgrano Cargas y Logística y Ferrocarriles Argentinos.

Estructura del acuerdo y alcance gremial

El entendimiento alcanzado involucra a los principales sindicatos del sector: La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) y la Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA). Todos los trabajadores incluidos en estos gremios recibirán mejoras salariales y extraordinarias durante el período negociado.

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El acuerdo impacta sobre quienes se desempeñan en diversas empresas ferroviarias estatales y abarca desde conductores de tren hasta personal técnico e instructores. El convenio se extiende entre el 1° de abril de 2026 y el 30 de agosto de 2026, y prevé una revisión posterior en función de la evolución inflacionaria, a partir de la publicación del Índice de Precios al Consumidor de agosto.

Evolución del salario básico para maquinistas

Uno de los datos centrales del acuerdo es la evolución del salario básico de los maquinistas representados por La Fraternidad. Según la escala informada por el sindicato, la remuneración básica de un conductor ferroviario en marzo de 2026 se ubicó en $1.611.790. A partir de allí, los incrementos pactados actualizan el haber todos los meses con carácter acumulativo. Así, los porcentajes y cifras acordadas para cada mes son los siguientes:

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  • Abril: aumento del 1,7% sobre el salario de marzo, que lleva el básico a $1.639.190
  • Mayo: suba del 1,5%, que eleva el básico a $1.663.778
  • Junio: incremento del 2,4%, con un nuevo básico de $1.703.709
  • Julio: ajuste del 2,2%, con un salario básico de $1.741.191
  • Agosto: mejora del 1,9%, que posiciona el básico en $1.774.273

Esta progresión representa un incremento acumulado de 10,08% respecto del salario de marzo. A estos valores se suman los adicionales previstos en el convenio, como antigüedad, viáticos, bonificaciones y presentismo.

Bonos y pagos extraordinarios

Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo incorpora sumas fijas no remunerativas y pagos extraordinarios para los maquinistas. En mayo, los conductores recibieron $40.000 en concepto de suma no remunerativa. Junto con los haberes de agosto, cobraron además un pago extraordinario de $50.000.

El acuerdo salarial contempla nuevas revisiones a partir de la publicación del índice de inflación de agosto (NA)
El acuerdo salarial contempla nuevas revisiones a partir de la publicación del índice de inflación de agosto (NA)

El bono por presentismo, un adicional clave para el personal ferroviario, aumentó al 45% desde junio para los representados por La Fraternidad. Los retroactivos correspondientes a abril, mayo y junio deben liquidarse antes del 15 de agosto, incluyendo el retroactivo salarial del 5,7%, la suma de $40.000 y la diferencia generada en el medio aguinaldo.

Escalas para instructores técnicos y otros trabajadores

La escala salarial publicada por el sindicato también fijó básicos de hasta $2.083.761 para los instructores técnicos, quienes cuentan con responsabilidades adicionales en la capacitación y supervisión del personal. Para los trabajadores comprendidos por la Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA, se acordó una actualización acumulada del 8,03% desde julio, aplicada sobre el salario bruto total de marzo. Esta actualización incluye sueldo básico, bonificaciones, viáticos y antigüedad.

En agosto, estos empleados reciben un incremento adicional del 1,9% sobre las grillas vigentes en julio. Además, perciben $40.000 antes del 20 de agosto y una segunda suma no remunerativa de $50.000 con los haberes del mismo mes. El bono por presentismo mensual para estos sectores asciende a $65.000 desde junio, y las diferencias correspondientes a junio y julio se depositan mediante una liquidación suplementaria.

Pagos únicos y revisiones futuras

El acuerdo contempla también el pago por única vez de una suma remunerativa equivalente al 10,63% de las grillas salariales de marzo, junto con la diferencia correspondiente al sueldo anual complementario. Tanto los gremios como las empresas acordaron retomar las conversaciones una vez que esté disponible la cifra oficial de inflación de agosto, con el objetivo de revisar la evolución de los ingresos frente al índice de precios.

Resumen de la evolución salarial

A continuación, el detalle de la evolución mensual del salario básico para un maquinista representado por La Fraternidad:

  • Marzo 2026: $1.611.790
  • Abril 2026: $1.639.190
  • Mayo 2026: $1.663.778
  • Junio 2026: $1.703.709
  • Julio 2026: $1.741.191
  • Agosto 2026: $1.774.273

Las cifras no incluyen los adicionales ni los pagos extraordinarios, que deben sumarse para calcular el ingreso total percibido por los trabajadores ferroviarios en este periodo.

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