El Supremo de Brasil archivó la causa por espionaje ilegal contra Jair Bolsonaro

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano)

La Corte Suprema de Brasil ordenó el archivo de la investigación contra el ex presidente Jair Bolsonaro por el uso ilegal de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) durante su gestión, según comunicó la Agencia Brasil.

El magistrado Alexandre de Moraes aceptó el planteo de la Procuraduría General de la República, que argumentó que los hechos atribuidos a Bolsonaro (2019-2022) ya habían sido evaluados y empleados como fundamento en el proceso penal sobre la trama golpista. Este proceso derivó en septiembre en una condena de 27 años de prisión contra el ex mandatario.

PUBLICIDAD

Moraes también dispuso el cierre de la investigación contra Alexandre Ramagem, ex director de la Abin durante el gobierno de Bolsonaro, por la misma razón. Ramagem recibió una condena del Supremo a 16 años de prisión en la causa por intento de golpe de Estado y permanece prófugo.

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)

En la misma resolución, Moraes dispuso que las acusaciones de la investigación conocida como “Abin paralela” contra otros implicados, como el concejal Carlos Bolsonaro, hijo del ex presidente, sigan su curso en la Justicia Federal.

PUBLICIDAD

En la acusación presentada en junio del año pasado, la Policía Federal señaló que Carlos Bolsonaro coordinó campañas digitales de desinformación y ataques al sistema electoral, al Supremo y a opositores políticos.

Por otra parte, Moraes concluyó las pesquisas sobre la cúpula de la Abin designada durante el actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

PUBLICIDAD

La causa judicial se inició para investigar el uso ilegal del organismo oficial de inteligencia, que habría sido empleado por una estructura clandestina durante la presidencia de Bolsonaro para espiar a figuras públicas, adversarios políticos y miembros de la propia Corte Suprema, mediante la intervención de teléfonos móviles y ordenadores.