Ciencia

Los edulcorantes artificiales bajo la lupa: un estudio asocia su consumo con riesgos cardiometabólicos

Nutricionistas y cardiólogos advierten que quienes consumen frecuentemente compuestos no nutritivos presentan alteraciones en el control de la glucosa y mayor riesgo de complicaciones metabólicas

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Una mano con guante toma un sobre de edulcorante, junto a tarros de polvo blanco, sobres, patatas fritas y un bollo, con material de laboratorio difuso al fondo.
Un metaanálisis de ensayos clínicos publicado en Current Atherosclerosis Reports encontró asociaciones entre estos sustitutos del azúcar y cambios desfavorables en la regulación de la glucemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad científica internacional analiza los resultados de un estudio que vincula el consumo de edulcorantes artificiales con un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. El ensayo publicado en la revista científica Current Atherosclerosis Reports expone los posibles efectos de estos compuestos presentes en una amplia variedad de bebidas y alimentos.

El análisis, basado en 21 ensayos controlados aleatorios y 27 comparaciones adicionales, identificó una relación entre el uso de edulcorantes no nutritivos y alteraciones tanto en el control de la glucosa como en la salud metabólica a largo plazo.

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Según informó la revista especializada en salud Prevention, quienes incorporan regularmente estos sustitutos del azúcar experimentan efectos negativos a corto plazo en los niveles de azúcar en sangre y un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas con el paso del tiempo.

Además, el estudio explora una posible conexión entre estas sustancias y la microbiota intestinal, lo que podría contribuir a explicar los resultados observados.

Debate renovado: ¿qué tan seguros son los edulcorantes artificiales?

La discusión sobre los riesgos de los compuestos no nutritivos no resulta novedosa, pero la reciente publicación reactivó el interés. Keri Gans, nutricionista estadounidense, señaló en declaraciones citadas por Prevention que “estos hallazgos son importantes porque contribuyen al debate actual sobre si los edulcorantes no nutritivos pueden tener efectos más allá de la simple reducción de azúcar y calorías”.

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La asociación entre endulzantes alternativos y enfermedades cardiometabólicas genera inquietud. El cardiólogo intervencionista Cheng-Han Chen, director médico del Programa de Cardiología Estructural en el MemorialCare Saddleback Medical Center de California, remarcó que “las enfermedades cardíacas y las afecciones metabólicas como la diabetes figuran entre las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo”.

Microbiota intestinal y salud: una conexión emergente

Uno de los aportes más novedosos del estudio apunta a la relación entre la alteración de la microbiota intestinal y los efectos adversos de las sustancias endulzantes.

El propio Chen sostuvo que “una posibilidad particularmente interesante es que estos efectos puedan relacionarse con cambios en la microbiota intestinal, que ocupa un rol cada vez más importante en nuestra comprensión de la salud”.

El artículo indica que los mecanismos detrás de esta relación todavía no se comprenden del todo, pero la investigación sugiere que el uso continuado de estos productos podría modificar el equilibrio bacteriano en el intestino, afectando la regulación metabólica.

El metaanálisis coincide con trabajos previos que describen la complejidad de los efectos de estos compuestos en el organismo. Algunos estudios reportan impactos negativos en la regulación del azúcar en sangre, mientras que otros mencionan resultados neutros o incluso beneficiosos, sobre todo cuando los sustitutos del azúcar reemplazan grandes cantidades de azúcar añadido.

¿Qué recomiendan los expertos para la dieta diaria?

A partir de la evidencia, surge la pregunta de cómo deben actuar los consumidores. Chen remarcó que el exceso de azúcar añadido perjudica la salud cardiovascular, pero sustituirlo por sustancias endulzantes no siempre garantiza protección.

El especialista recomienda preferir alternativas más naturales y de origen vegetal, como la stevia o el fruto del monje, y priorizar una alimentación equilibrada basada en alimentos integrales.

Gans aportó que no resulta indispensable eliminar por completo los endulzantes alternativos, ya que pueden servir para quienes buscan reducir el consumo de azúcar. Además, sugiere moderar la ingesta y realizar cambios graduales en la preferencia por el sabor dulce, utilizando también opciones naturales como frutas, canela o vainilla.

El trabajo publicado en Current Atherosclerosis Reports incrementa el conocimiento sobre los posibles riesgos de los compuestos no nutritivos, pero deja abierta la necesidad de nuevas investigaciones que permitan comprender mejor sus efectos a largo plazo.

Entre las recomendaciones reiteradas por los expertos figura la importancia de mantener una dieta equilibrada y evaluar el consumo de estos productos dentro de un enfoque integral de la salud.

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