Día Internacional de la Luna: sus misterios y los desafíos para las futuras misiones

El Día Internacional de la Luna se celebra el 20 de julio para recordar el alunizaje del Apolo 11 y promover la exploración lunar sostenible - EFE/ Miguel Gutiérrez

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha dirigido su mirada hacia la Luna, dejando que su luz plateada inspire sueños, preguntas y leyendas.

Hoy, ese vínculo ancestral recibe un nuevo significado: las Naciones Unidas decidieron que cada 20 de julio el mundo celebre el Día Internacional de la Luna, una invitación a recordar el instante en que la humanidad tocó otro mundo y a renovar el asombro por el único satélite natural de la Tierra.

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No es solo una fecha en el calendario ni un simple homenaje al pasado. Es un puente entre generaciones, una promesa compartida de explorar y proteger un territorio que, aunque lejano, forma parte de nuestra historia y nuestro futuro. La resolución 76/76 de la ONU convirtió a la Luna en símbolo universal de descubrimiento, cooperación y esperanza ante los misterios que aún aguardan en el cielo.

Victor Glover, uno de los cuatro tripulantes de la cápsula Orión de la misión Artemis II a la Luna, habla durante una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, EEUU. 16 de abril de 2026. (REUTERS/Lexi Parra)

Las Naciones Unidas celebran el 20 de julio como Día Internacional de la Luna, un reconocimiento al legado del Apolo 11 y al valor científico y simbólico de nuestro satélite, clave en la historia y el futuro de la humanidad.

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Las Naciones Unidas instituyeron el Día Internacional de la Luna para que cada 20 de julio el mundo recuerde el aniversario del primer aterrizaje humano en la superficie lunar y el impacto de la exploración lunar en la ciencia, la cooperación y el conocimiento global. La resolución 76/76, adoptada en 2021 bajo el título “Cooperación internacional en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”, fijó la fecha para que coincida con el histórico alunizaje del Apolo 11, ocurrido en 1969, y para que la Luna sea celebrada como un territorio de descubrimientos.

La declaración de este nuevo día internacional responde a una doble misión: conmemorar el pasado y proyectar el futuro.

La Luna es el quinto satélite más grande del sistema solar con un radio de 1.738 kilómetros y brilla por su tamaño y cercanía a la Tierra (NASA)

Por un lado, rinde homenaje a la gesta del Apolo 11, que demostró que los seres humanos podían llegar a otro cuerpo celeste. Por otro, impulsa la conciencia pública sobre la exploración lunar como motor para la ciencia, la tecnología y la colaboración internacional. La resolución reconoce que la Luna es “un territorio de conocimiento, no solo de conmemoración histórica”, y busca que su exploración sea vista como un esfuerzo colectivo de toda la humanidad.

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La Luna siempre despertó la curiosidad de civilizaciones y científicos, que durante siglos la observaron para entender su origen y sus misterios.

Las primeras observaciones telescópicas y, más tarde, la llegada de la era espacial abrieron un nuevo capítulo en la relación entre la humanidad y su único satélite natural. Desde entonces, las misiones robóticas y tripuladas fueron cruciales para descifrar los secretos del sistema Tierra-Luna.

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Un símbolo de cooperación internacional y ciencia planetaria

La luna llena se eleva sobre el cohete del programa Artemis II en la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, preparándose para una futura misión a la Luna. (Ben Smegelsky / NASA)

La declaración del Día Internacional de la Luna por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el valor de la cooperación internacional en el espacio ultraterrestre desde los primeros años de la era espacial. La familia de la ONU se propuso, desde 1967 con el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, que la Luna y otros cuerpos celestes fueran patrimonio común, dedicados a fines pacíficos y ajenos a disputas geopolíticas.

La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas (UNOOSA) coordina hoy la cooperación global para el uso pacífico del espacio y la aplicación de la legislación espacial internacional. UNOOSA mantiene el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre y sirve como secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (COPUOS).

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La fecha elegida, el 20 de julio, coincide con la jornada en la que, en 1969, Neil Armstrong y Edwin Aldrin caminaron por primera vez sobre la superficie lunar, mientras Michael Collins permanecía en órbita. Armstrong fue el primero en descender y pisar la Luna, pronunciando la frase inmortal: “Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”. Ese episodio no solo marcó un antes y un después en la historia de la exploración, sino que elevó a la Luna al rango de símbolo universal de lo posible.

La NASA redefine su plan para regresar a la Luna con Artemis III: en 2027, implementa una campaña orbital llena de pruebas y cooperación internacional, clave para validar tecnologías y preparar el alunizaje tripulado de Artemis IV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Internacional de la Luna tiene como objetivo adicional celebrar los logros de todos los países en la investigación lunar y fomentar la conciencia sobre la importancia de estudiar y utilizar de manera sostenible los recursos lunares. El aniversario no solo recuerda el pasado, sino que subraya el valor de la ciencia y la cooperación en el presente y el futuro.

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Este 2026, el 20 de julio encuentra a la Luna en fase creciente, con el 38,9% del disco lunar iluminado y una edad de 6,33 días dentro de su ciclo, según la plataforma The Sky Live.

El cuarto creciente llegará el 21 y la Luna llena el 29 de julio, por lo que quienes miren el cielo verán un satélite que aún no alcanza la mitad de su ciclo, pero que crece cada noche.

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Claves científicas y curiosidades de un satélite sin igual

Ubicación del hielo, en azul, en el polo sur de la Luna (izquierda) y en el polo norte (derecha), según lo detectado por la sonda Chandrayaan-1. (Crédito: NASA)

La exploración lunar volvió a cobrar prioridad en la agenda internacional por el valor científico y estratégico que representa. La superficie lunar funciona como un registro de impactos, lo que permite a los científicos calibrar la cronología de cráteres y rocas y afinar los modelos sobre la formación de planetas rocosos.

Además, las regiones polares de la Luna albergan depósitos de hielo de agua en sombras perpetuas, un recurso fundamental para comprender el origen del agua en el sistema solar y para sostener futuras misiones humanas y robóticas.

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Las nuevas campañas de exploración buscan también probar tecnologías para energía, hábitats, navegación y minería de regolito en un ambiente cercano pero hostil, antes de dar el salto a Marte. La Luna, por su proximidad y condiciones extremas, permite ensayar soluciones técnicas y logísticas que serán críticas en la expansión de la presencia humana en el espacio.

Las sombras se extienden alrededor del macizo de Malapert, una montaña cercana al polo sur de la Luna. (Crédito: NASA/GSFC/Universidad Estatal de Arizona)

La hipótesis del gran impacto es la explicación más aceptada sobre el origen de la Luna: un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionó con la Tierra primitiva y del material expulsado se formó el satélite.

El debate actual se centra en cómo fue ese impacto y qué proporción de materiales terminó en la Luna, ya que su composición se parece mucho a la de la Tierra. Resolver ese misterio ayuda a entender la evolución de los planetas rocosos tanto en nuestro sistema como en otros.

La Luna mantiene una rotación sincrónica, lo que significa que tarda lo mismo en girar sobre su eje que en orbitar la Tierra, y por eso siempre muestra la misma cara. Este fenómeno, llamado acoplamiento de marea, obedece a la interacción gravitacional entre ambos cuerpos y afecta, entre otros aspectos, la estabilidad del eje terrestre y las mareas, que regulan ecosistemas y costas.

Vista de la Luna tomada por un miembro de la tripulación de Artemis II a través de la ventana de la nave espacial Orión en el quinto día de la misión, el 6 de abril. NASA/Handout vía REUTERS

La Luna no solo es el quinto satélite más grande del sistema solar, con un radio de 1.738 kilómetros, sino que su tamaño y cercanía la vuelven el objeto más brillante del cielo nocturno.

Su relación particular con el Sol permite los eclipses totales, ya que, aunque es 400 veces más pequeña que el Sol, está 400 veces más cerca de la Tierra, logrando cubrirlo casi exactamente en ciertas posiciones.

La superficie lunar está cubierta por regolito, un polvo abrasivo generado por impactos, y presenta sismos conocidos como moonquakes, que pueden durar hasta media hora y se deben a tensiones internas y cambios térmicos.

Foto entregada por la NASA que muestra al astronauta Charles M. Duke Jr. en la superficie de la Luna el 21 de abril de 1972. (John W. Young/NASA via AP)

La Luna también tiene agua, antes considerada exclusiva de los polos, pero hoy se sabe que cantidades variables de hidratación se distribuyen por toda la superficie, liberadas por impactos de meteoroides.

El Día Internacional de la Luna, además de resaltar el valor de los logros pasados, subraya la importancia de expandir el conocimiento sobre el satélite. La misión Apolo 11 cambió para siempre la pregunta central: de “¿podemos llegar?” a “¿qué puede revelar la Luna sobre la Tierra, el sistema solar y la expansión futura de la humanidad?”.

La exploración lunar moderna prioriza tres frentes: reconstruir la historia temprana del sistema Tierra-Luna, buscar agua y otros recursos que faciliten la permanencia humana, y probar tecnologías antes de aplicarlas en destinos más lejanos.

El plan Artemis proyecta construir una base lunar en los próximos años (NASA)

El programa Artemis de la NASA busca volver a llevar astronautas y sostener presencia cerca del polo sur lunar, mientras que otros países y agencias avanzan con misiones robóticas para cartografiar recursos y estudiar el subsuelo.

La Luna influye en la dinámica de nuestro planeta, estabilizando el eje de rotación y modulando las mareas, pero su impacto científico es aún mayor: permite reconstruir la historia temprana de la Tierra, demasiado activa en sus inicios como para conservar huellas de su pasado.

Cada rareza lunar —desde el regolito hasta los sismos y los volátiles atrapados en los polos— es una pista esencial para entender procesos universales.