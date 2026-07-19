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“Este grupo escribió historia”: el emotivo mensaje de Messi a horas de jugar la final del Mundial contra España

Ante la posibilidad de coronarse con su segunda Copa del Mundo, el capitán de la albiceleste dedicó unas palabras a todo el plantel nacional. Junto a una foto grupal, el diez aseguró que ya son una “familia”

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El capitán de la albiceleste compartió una imagen con todo el plantel que formó parte del Mundial 2026 (Instagram)
El capitán de la albiceleste compartió una imagen con todo el plantel que formó parte del Mundial 2026 (Instagram)

Mientras la selección argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026 ante España, con la expectativa puesta en lo que podría ser el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, el capitán publicó un mensaje dedicado a todo el plantel. “Este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar”, aseveró junto a una foto grupal con los jugadores, el cuerpo técnico y el staff.

A menos de un día de que suene el silbato de inicio, el diez sorprendió a todo el país con una sentida publicación en redes sociales, donde habló de su paso por la competencia, pero también hizo referencia a los 20 años que lleva siendo parte del seleccionado nacional.

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“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso“, se sinceró Messi, a la vez que hizo un guiño a las dos Copas Américas (2021 y 2024) y el Mundial de Qatar 2022 que supieron conseguir en los últimos años.

En la antesala a jugar una segunda final consecutiva, “La Pulga” expresó: “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia“.

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La selección argentina durante los festejos por el pase a la final, tras haber vencido a Inglaterra por 3 a 1 (AP)
La selección argentina durante los festejos por el pase a la final, tras haber vencido a Inglaterra por 3 a 1 (AP)

De la misma manera, buscó restarle importancia al resultado, tras manifestar que “pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar". Ya con todo dicho, el capitán se despidió con su clásica arenga: “Vamos Argentina”.

A lo largo del Mundial, el capitán argentino no solo estuvo en boca de todos por su brillante desempeño en la cancha, debido a que también se mantuvo latente la discusión sobre su edad y su futuro en el equipo nacional. Fiel a su estilo, el diez rosarino prefirió optar por el silencio.

En el caso de que el también coronado como máximo goleador en la historia de los mundiales decidiera colgar los botines, agridulcemente su salida de la selección se daría 20 años después de que fuera convocado a jugar su primera Copa del Mundo. Así, el delantero de 39 años cerraría una de las carreras más longevas y exitosas en la historia del fútbol de selecciones.

Oficialmente, Messi debutó en la selección mayor el 17 de agosto de 2005 en un amistoso ante Hungría en Budapest, pero su primer partido en un Mundial ocurrió el 16 de junio de 2006, cuando Argentina obtuvo una histórica victoria por 6 a 0 frente a Serbia y Montenegro en Alemania. Ese mismo día, el rosarino anotó su primer gol al minuto 88. Tenía tan solo 18 años.

Messi disputará su segunda final consecutiva a sus 39 años (EFE)
Messi disputará su segunda final consecutiva a sus 39 años (EFE)

Nota en desarrollo.

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