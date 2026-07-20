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Día Mundial del Ajedrez: cómo fortalece la salud mental y previene el deterioro cognitivo

Cada 20 de julio se reconoce el valor de este clásico juego de estrategia, cuya práctica frecuente impulsa el el bienestar emocional y la mejora de habilidades fundamentales en distintas etapas de la vida

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Hombre de cabello gris mueve pieza de ajedrez en tablero de madera. Su cerebro se muestra en color azul brillante. Fondo de cafetería con barra y estantes.
El ajedrez aparece como una herramienta para fortalecer la mente, estimular la memoria y mantener la agilidad intelectual en todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 20 de julio, el Día Mundial del Ajedrez invita a mirar más allá de las piezas y los tableros para descubrir el alcance real de este juego en la vida cotidiana. No es solo una competencia de estrategia, también aparece como una herramienta para fortalecer la mente, estimular la memoria y mantener la agilidad intelectual durante todas las etapas de la vida.

El ajedrez puede favorecer no solo el rendimiento cerebral, sino también la calidad de vida y el bienestar emocional. Sus beneficios alcanzan desde el retraso del deterioro cognitivo hasta la mejora de habilidades como la atención, la toma de decisiones y la capacidad para resolver problemas. De esta manera, el ajedrez se consolida como una de las actividades intelectuales más completas y accesibles.

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1. Promoción de la reserva cognitiva y reducción del riesgo de deterioro cognitivo

El concepto de reserva cognitiva se refiere a la capacidad del cerebro para resistir el deterioro asociado con el envejecimiento o enfermedades neurodegenerativas. Un estudio publicado en la revista científica Geriatric Nursing señala que la práctica regular de ajedrez contribuye a mantener un estado cognitivo saludable en adultos mayores.

Los investigadores diseñaron un protocolo específico de entrenamiento de ajedrez que mejoró el desempeño general en pruebas cognitivas y sugieren que estimular la mente con actividades como el ajedrez ayuda a fortalecer la reserva cognitiva, retrasando el avance de patologías como la demencia.

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Modelo transparente de un cerebro humano con líneas de luz que simulan conexiones neuronales en tonos azules, verdes y naranjas.
Practicar ajedrez favorece el rendimiento cerebral, la calidad de vida y el bienestar emocional según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo de la Universidad de Harvard menciona un estudio australiano con 10.000 adultos mayores, donde la práctica frecuente de juegos de mesa, incluido el ajedrez, se asoció a una menor proporción de casos de demencia tras diez años de seguimiento. Aunque el profesor David Canning advierte que aún no existe evidencia definitiva de causalidad, sí resalta que los ajedrecistas suelen mantener trayectorias cognitivas más favorables que el promedio.

2. Mejora de la atención y la velocidad de procesamiento

La atención y la velocidad de procesamiento son habilidades mentales esenciales para la vida diaria. El mismo estudio encontró que, tras doce semanas de entrenamiento en ajedrez, los participantes del grupo experimental mostraron mejoras notables en pruebas que evalúan estos procesos cognitivos, en comparación con el grupo control.

Estas mejoras permiten a los jugadores procesar información más rápido y mantener la concentración durante periodos prolongados, habilidades útiles tanto dentro como fuera del tablero.

3. Estímulo de las funciones ejecutivas

Tablero de ajedrez con piezas blancas grandes y piezas negras pequeñas en un entorno interior.
El ajedrez estimula funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las funciones ejecutivas comprenden procesos como la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos. Los adultos mayores que participaron en el programa de ajedrez mejoraron su rendimiento en tareas que requieren organización y flexibilidad mental.

Otro trabajo publicado en Frontiers in Psychology refuerza este hallazgo, ya que muestra que las habilidades relacionadas con funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento ocupan un lugar central en la arquitectura cognitiva de los ajedrecistas. En otras palabras, el ajedrez estimula las áreas cerebrales responsables de planificar y ejecutar acciones complejas.

4. Fortalecimiento de la memoria y las habilidades visuoespaciales

El ajedrez exige recordar patrones, jugadas y posiciones, lo que supone un entrenamiento constante para las capacidades de memoria y habilidades visuoespaciales. El estudio de Frontiers in Psychology revela que los ajedrecistas adultos superan a los no jugadores en pruebas de memoria visual y espacial, lo que confirma que la práctica regular del juego favorece estas áreas.

Los jugadores experimentados pueden reconocer patrones y posiciones de manera más eficiente gracias a una reorganización funcional de los módulos cerebrales vinculados a la percepción y la memoria.

5. Impacto positivo en la calidad de vida y el estado de ánimo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ajedrez fomenta la concentración y la resolución de problemas, habilidades clave en el aprendizaje académico y el desarrollo educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de vida y el bienestar psicológico también se ven beneficiados por el ajedrez. En el estudio de Geriatric Nursing, los participantes del programa de ajedrez reportaron mejoras significativas en sus puntuaciones de calidad de vida.

Además, aunque los resultados sobre el estado de ánimo requieren más investigación, se observó una tendencia hacia una menor presencia de síntomas depresivos en el grupo de ajedrez respecto al control. El entorno social y colaborativo de las sesiones de ajedrez potencia estos efectos, lo que facilita la interacción y la creación de redes de apoyo.

6. Potencial educativo y el desarrollo de habilidades académicas

El ajedrez se utiliza en contextos educativos para potenciar habilidades como la matemática y el razonamiento lógico. Según un meta-análisis disponible en PubMed, el ajedrez mostró un efecto positivo en el rendimiento matemático de estudiantes de primaria y secundaria, especialmente con una práctica mínima de 25 a 30 horas durante el año escolar.

Sin embargo, otros estudios advierten que estos beneficios tienden a ser de corto plazo y que se requieren diseños experimentales más rigurosos para descartar efectos placebo y entender los mecanismos de transferencia. Se destaca que el ajedrez fomenta la concentración y la resolución de problemas, habilidades relacionadas con el aprendizaje académico.

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