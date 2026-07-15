Ciencia

El humo de segunda mano se asocia con peor sueño infantil y más despertares nocturnos, alerta un estudio

La investigación de la Universidad Ben-Gurión del Néguev midió los niveles de nicotina y vinculó la exposición pasiva al tabaco con menos horas de descanso, sin mostrar síntomas respiratorios

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Niño durmiendo en cama. Cerebro luminoso con ondas sobre su cabeza. Hombre vapeando en el fondo. Partículas dispersas en el aire.
Un estudio asoció el humo de tabaco ajeno con peor sueño infantil, más despertares nocturnos y menos horas de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien no es solo “descansar”: en la infancia, el sueño funciona como una recarga diaria para el cerebro y el cuerpo. Por eso, cualquier factor que lo interrumpa —aunque parezca menor o “solo un poco de humo”— puede tener efectos concretos. Un nuevo estudio puso el foco en un hábito frecuente dentro y fuera del hogar: el cigarrillo encendido cerca de los niños.

La exposición al humo de tabaco ajeno perjudicó de manera marcada el sueño de los niños, según un estudio de la Universidad Ben-Gurión del Néguev publicado en Scientific Reports. La investigación detectó peor calidad de descanso, más interrupciones nocturnas y menos horas dormidas, sin que ese efecto dependiera de la gravedad de sus trastornos respiratorios del sueño.

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Para medir el contacto con el tabaco, el equipo analizó cotinina urinaria, un marcador biológico de nicotina. En términos simples, funciona como una “huella” química en la orina que revela exposición al humo de cigarrillo, aunque el niño no fume.

Niño durmiendo en cama con humo. Infografía con título, porcentaje 67%, iconos de reloj, cama, cerebro, pulmones, personas, casa y el logo Infobae.
La Universidad Ben-Gurión del Néguev publicó en Scientific Reports una investigación sobre el impacto del cigarrillo encendido cerca de los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores sostuvieron que el humo de tabaco ajeno “destruye de forma directa la calidad del sueño pediátrico incluso cuando no empeora el índice físico subyacente de apnea”. La conclusión se basó en un ensayo clínico prospectivo con menores derivados a una evaluación nocturna por sospecha de trastornos respiratorios del sueño, un grupo en el que ya existía preocupación por el descanso.

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El trabajo se desarrolló en Beer-Sheva, Israel, con 30 niños de entre uno y 12 años, todos con desarrollo típico. A todos se los derivó a un laboratorio del sueño para monitorear su descanso durante una noche completa y evaluar posibles alteraciones relacionadas con la respiración.

Cómo se midió la exposición al tabaco y qué se registró en el sueño

La investigación fue codirigida por el profesor Ariel Tarasiuk, de la Unidad de Trastornos del Sueño-Vigilia del Centro Médico Universitario Soroka y del Departamento de Fisiología de la universidad, y por el profesor Aviv D. Goldbart, del Centro Médico Pediátrico Saban de Soroka. También participaron Noga Arwas, Iris Etzion y Sari Greenberg Dotan.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los niños expuestos al humo de tabaco ajeno registraron un índice de despertares 67% más alto que los no expuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo midió cotinina, en una muestra de orina de la mañana. Ese dato biológico se combinó con registros objetivos obtenidos en el laboratorio del sueño. Según la universidad, el diseño buscó superar un problema frecuente en estudios anteriores: depender solo de lo que declaran los padres en cuestionarios o de mediciones domiciliarias, que pueden ser menos precisas.

Qué hallaron: más despertares y menos descanso reparador

Los resultados mostraron que los niños expuestos tuvieron un índice de despertares 67% más alto que los no expuestos. En la práctica, esto significa que el sueño se “corta” más seguido: como si alguien intentara dormir, pero lo interrumpieran pequeñas alarmas a lo largo de la noche, sin llegar a descansar de forma continua.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio se realizó en Beer-Sheva, Israel, con 30 niños de entre uno y 12 años evaluados durante una noche completa en un laboratorio del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también observaron una relación directa entre los niveles de cotinina y la caída de la eficiencia del sueño. Cuanto más altos eran los marcadores químicos de nicotina, más difícil resultaba sostener un descanso estable, con menos tiempo real dormido dentro del tiempo total en la cama.

Además, una mayor exposición biológica al humo se asoció de forma lineal con una disminución del tiempo total de sueño. El estudio ubicó este patrón como un efecto medible sobre la “arquitectura” del sueño infantil, es decir, cómo se organiza y se mantiene el descanso durante la noche.

Por qué el daño no depende de la apnea ni de otros indicadores respiratorios

El trabajo no encontró correlación entre la exposición al humo y métricas respiratorias estándar, como el índice de apnea-hipopnea o las caídas de desaturación de oxígeno en sangre. Dicho de modo sencillo, aunque el humo no pareció empeorar esos parámetros respiratorios, el sueño igualmente se deterioró.

Esa falta de asociación llevó a los autores a plantear que el perjuicio observado no depende de un mayor bloqueo físico de las vías respiratorias. El trabajo indica que el humo podría actuar como un disruptor directo del sistema nervioso central: los autores apuntaron que activaría sustancias cerebrales vinculadas con el estado de alerta y alteraría los ciclos circadianos naturales del sueño.

Un niño duerme plácidamente en la cama con una visualización 3D translúcida del cerebro flotando sobre su cabeza, mostrando conexiones neuronales brillantes.
La exposición al humo no mostró correlación con el índice de apnea-hipopnea ni con la desaturación de oxígeno, aunque el sueño infantil se deterioró (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matiz es relevante porque el consenso médico ya había identificado al humo ambiental de tabaco como un contaminante de riesgo, asociado a inflamación de las vías respiratorias y ronquidos en niños pequeños. Lo que estaba menos claro era si, además, podía afectar de manera directa y objetiva el sueño medido en laboratorio, sin que necesariamente se reflejara en los índices respiratorios más usados.

Qué implica para la prevención en el hogar

La investigación también detectó una brecha entre la exposición confirmada y lo que declararon algunas familias. Las pruebas biológicas indicaron que 46% de los niños tenía al menos un progenitor fumador, pero 60% de esos padres negó exponer al hijo al humo de tabaco ajeno.

Para los autores, esa diferencia refuerza la necesidad de aplicar cribado clínico universal y de revisar qué distancia puede considerarse segura para fumar cerca de una familia. También abre la posibilidad de mejorar el consejo médico en pediatría con base en evidencia objetiva, y no solo en lo que se reporta en entrevistas.

cigarrillo
Las pruebas biológicas detectaron que 46% de los niños tenía al menos un progenitor fumador y que 60% de esos padres negó la exposición al humo de tabaco ajeno (Freepik)

“Reconocer que la exposición al humo impulsa una fragmentación importante del sueño nos permite ofrecer orientación y asesoramiento dirigidos a las familias”, señalaron los autores. En su planteamiento, el humo aparece como un factor modificable: un riesgo sobre el que sí se puede intervenir con medidas concretas.

Eliminar el humo de tabaco del entorno cotidiano de un niño surge en este estudio como una decisión inmediata de prevención. Según el trabajo, esa medida podría traducirse en un descanso más estable, una mejor recuperación cerebral y beneficios para la salud pediátrica.

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