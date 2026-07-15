Alemania devolverá a una familia una escultura de Picasso expoliada por los nazis hace 90 años: podría estar valorada en más de 20 millones de euros

El pintor y escultor español Pablo Picasso. (George Stroud)

La reciente decisión del Gobierno de Baviera de devolver el busto de bronce Fernande de Pablo Picasso a los descendientes del marchante de arte judío Alfred Flechtheim ha sorprendido al mundo del arte tras varios años de controversia y revisiones políticas sobre el arte expoliado por el nazismo. Sin embargo, la devolución de la escultura ya es oficial, tal y como han informado el Ministerio de Ciencia y Arte alemán y el ministro bávaro de Cultura, Markus Blume.

La escultura representa a Fernande Olivier (nacida Amélie Lang), una artista y modelo francesa que se convirtió en la primera gran musa y compañera sentimental de Pablo Picasso desde 1904, cuando se conocieron en París, hasta 1912. Aunque el busto conserva formas más bien suaves, clásicas y realistas (propias del periodo rosa), ya se empieza a vislumbrar el interés de Picasso por la simplificación y la geometría volumétrica de las facciones, influenciado por la escultura ibérica antigua.

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Fue poco después que Alfred Flechteim, promotor clave del cubismo francés en Alemania y gran valedor de Picasso, adquiriría la obra. Sin embargo, al ser judío, sufrió la persecución nazi a partir de 1933, con un régimen que consideraba las vanguardias, además, “arte degenerado”. El marchante tuvo que huir de Alemania salvando su vida, pero dejando atrás su galería y su colección. Sus bienes fueron liquidados a la fuerza por colaboradores nazis en subastas fraudulentas y Flechteim acabó muriendo en la pobreza en 1937. Tras la Segunda Guerra Mundial, el busto de Picasso pasó por varias manos privadas hasta que fue adquirido por el Estado de Baviera en 1964 para la Pinacoteca Nueva de Múnich.

Busto de Picasso 'Fernande/Beatrice'. (Colecciones Estatales de Pintura de Baviera)

Una larga batalla judicial

Más de medio siglo más tarde, la pieza sería reclamada por los descendientes sin éxito tanto en 2022 como en 2024, pero sus peticiones no fructificaron dados los antiguos criterios. Ahora, será finalmente restituida gracias a la entrada en vigor del nuevo marco de evaluación del Tribunal de Arbitraje sobre bienes expoliados. “Con el inicio de este sistema de arbitraje ha comenzado una nueva era en la restitución del arte expoliado por el nazismo, que va mucho más allá de la vía judicial”, expresaba Blume tras dar la noticia.

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El gobierno ha explicado que la clave para la reversión de la decisión original ha sido la actualización de los criterios legales. El nuevo sistema, según Blume, “crea las bases jurídicas para la devolución” y permite abordar situaciones antes ignoradas, como la entrega de obras como garantía de deudas. En el caso de Fernande, las autoridades consideran probable que Flechtheim la hubiese cedido a un banco tras el ascenso del nazismo en Alemania y, obligado al exilio por la persecución que sufrieron todas las familias judías en la década de los 30, perdió la posibilidad de recuperarla.

“En el presente caso, cabe suponer que Alfred Flechtheim debe considerarse propietario de la escultura incluso después del 30 de enero de 1933”, puntualiza el Gobierno bávaro. La revisión de este caso responde también al contexto de críticas recibidas por Baviera el último año respecto a la gestión del arte saqueado. El propio Blume ha reconocido que las colecciones estatales habían estado bajo presión por las acusaciones de falta de transparencia y lentitud en la investigación de la procedencia de las obras.

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Una escultura similar se vendió por unos 28 millones de euros

El abogado de la familia, Markus Stötzel, ha definido la decisión como “una justicia largamente esperada para Alfred Flechtheim, víctima judía del nazismo”. Para Stötzel, este caso es solo el comienzo, ya que muchas más obras del marchante siguen en las colecciones públicas alemanas, entre ellas dos cuadros de Paul Klee. En Baviera se espera que, con los cambios recientes, las reclamaciones pendientes se resuelvan con mayor agilidad. Hasta ahora, el proceso se había visto afectado por demoras y falta de claridad en las prioridades. La nueva comisión, según lo anunciado, definirá criterios, elaborará directrices y priorizará los casos a tratar, emitiendo además recomendaciones de restitución.

La revisión estructural del sistema busca que museos y colecciones estatales en Baviera y en el resto de Alemania puedan reexaminar casos de expolio en condiciones jurídicas “más amplias y sólidas”, como ha expresado Blume. El objetivo es establecer un enfoque “único y ejemplar en Alemania” para la investigación y restitución del arte robado por el nazismo. La restitución del busto de Picasso a los herederos de Flechtheim es, en este contexto, la primera consecuencia tangible de este nuevo marco legal y de la presión social y académica para reparar el daño histórico a los coleccionistas judíos perseguidos por el régimen nazi.

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Se desconoce la valoración económica de la escultura, aunque existen algunas referencias que sirven para dar una idea aproximada de su valor. En mayo de 2022, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vendió en subasta otra de las esculturas de la serie de la misma musa (la famosa versión cubista Tête de femme (Fernande) de 1909 por un precio de 30 millones de dólares (unos 28 millones de euros). Por lo tanto, la obra que la familia acaba de recuperar podría venderse por un precio similar.