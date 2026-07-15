Estos son los estados bajo alerta por la calidad del aire mientras el humo de Canadá afecta a millones de personas

La EPA y el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron alertas activas en Michigan, Minnesota, Wisconsin y Nueva York por el avance del humo canadiense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una masiva nube de humo proveniente de los incendios forestales en Canadá generó alertas de calidad del aire en numerosos estados del centro-norte y noreste de Estados Unidos el 15 de julio, afectando a millones de habitantes debido a la alta concentración de partículas contaminantes, según autoridades federales y estatales. Las advertencias, fundamentadas en datos ambientales oficiales, buscan reducir los riesgos sanitarios en poblaciones vulnerables y mitigar los efectos de la contaminación atmosférica.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), los estados de Michigan, Minnesota, Wisconsin y Nueva York se encuentran bajo alertas activas por la presencia de partículas PM2.5 derivadas del humo canadiense. De acuerdo con el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC), las proyecciones para el 15 de julio señalaban “niveles de contaminación capaces de superar el índice 100 en la escala de calidad del aire”, lo que implica un riesgo para la salud de la población sensible. Instituciones como Medio Ambiente y Cambio Climático Canadá y el Centro Canadiense Interinstitucional de Incendios Forestales (CIFFC) mantienen la situación bajo monitoreo constante.

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La actual emergencia se desarrolla en el contexto de una temporada de incendios particularmente activa en Canadá, con cientos de focos detectados en regiones del noroeste, Ontario y Quebec. Según cifras oficiales, los pronósticos para el verano anticipan temperaturas por encima del promedio y un incremento en el peligro de incendios, especialmente en el norte del país. En años recientes, el humo generado por incendios en Canadá ha cruzado la frontera y provocado episodios de mala calidad del aire en Estados Unidos, de acuerdo con registros de la Agencia Reuters.

¿Por qué hay alertas de calidad del aire en Estados Unidos por incendios en Canadá?

Las alertas de calidad del aire activadas en Estados Unidos se deben a la llegada de una extensa masa de humo generada por cientos de incendios forestales en Canadá. El fenómeno, confirmado por la EPA y el NWS, se atribuye a la propagación de partículas PM2.5 —material particulado fino capaz de penetrar profundamente en el sistema respiratorio—. De acuerdo con el Centro Canadiense Interinstitucional de Incendios Forestales, el 14 de julio se registraban 836 incendios activos en Canadá, de los cuales 194 estaban “fuera de control”, afectando principalmente a los territorios del noroeste, Ontario y Quebec.

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Las condiciones meteorológicas, caracterizadas por altas temperaturas, sequía, viento intenso y baja humedad, han favorecido la propagación de los incendios y el desplazamiento del humo hacia el sur. El NWS informó que “los vientos del noroeste transportan el humo desde Canadá hacia los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos, afectando la calidad del aire en zonas urbanas y rurales”.

Los incendios forestales en Canadá generaron alertas de calidad del aire en el centro-norte y noreste de Estados Unidos por la presencia de humo y partículas PM2.5. (BC Wildfire/Handout via REUTERS)

¿Cuáles son los estados más afectados por el humo de los incendios en Canadá?

Los estados más impactados por las alertas de calidad del aire son Michigan, Minnesota, Wisconsin y Nueva York, según la EPA y los departamentos ambientales estatales. El 15 de julio, el Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía (EGLE) de Michigan declaró una alerta estatal por contaminación atribuida al humo de incendios canadienses, recomendando evitar actividades físicas al aire libre y mantener cerradas puertas y ventanas.

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En Minnesota, el NWS emitió una advertencia para el noreste del estado, incluyendo el área metropolitana de Minneapolis–Saint Paul, con “niveles peligrosos para todos los grupos demográficos”, según declaraciones a AP News. Wisconsin también reportó condiciones de riesgo, especialmente para menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La ciudad de Nueva York y regiones de Eastern Lake Ontario, Central y Western New York estuvieron bajo advertencia durante todo el miércoles 15 de julio. El DEC explicó que “la principal preocupación es el material particulado fino, que afecta la salud respiratoria”, según un comunicado.

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Otras áreas como Massachusetts, Illinois, Ohio, Maryland, Virginia y West Virginia podrían experimentar impactos menores, dependiendo de la evolución de la columna de humo, de acuerdo con el pronóstico del NWS.

¿Qué riesgos para la salud implica el humo de incendios forestales?

El humo de incendios forestales contiene partículas finas conocidas como PM2.5, que pueden penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo. Según la EPA, “la exposición puede agravar afecciones respiratorias y cardíacas, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes”. Los efectos reportados incluyen tos, irritación de garganta, dificultad para respirar y presión en el pecho.

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El Departamento de Salud de Nueva York advirtió que “en personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, el impacto puede ser más severo y prolongado”. Las autoridades sanitarias recomiendan:

Limitar la actividad física al aire libre durante periodos de alta contaminación.

Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de partículas.

Utilizar sistemas de aire acondicionado con filtros de alta eficiencia.

Consultar el índice de calidad del aire local antes de planificar actividades externas.

Considerar el uso de mascarillas tipo N95 para quienes deban permanecer en exteriores durante periodos prolongados.

El humo de incendios forestales contiene partículas PM2.5 que pueden agravar afecciones respiratorias y cardíacas, con efectos como tos, irritación de garganta y dificultad para respirar. (BC Wildfire Service/Handout via REUTERS)

¿Cuánto tiempo se prevé que duren las alertas ambientales por el humo?

El Servicio Meteorológico Nacional y la Oficina de Medio Ambiente y Cambio Climático Canadá prevén que los vientos del noroeste mantendrán el flujo de humo desde Canadá hacia Estados Unidos al menos hasta el jueves. Parte del humo permanecerá en capas altas, causando cielos brumosos y reducción de la visibilidad, mientras que otros núcleos descenderán a nivel superficial, incrementando los riesgos para la salud.

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La duración de las alertas dependerá de las condiciones meteorológicas, la evolución de los incendios y la dirección del viento. De acuerdo con el NWS, “los cambios en el patrón atmosférico podrían extender la presencia de humo en áreas urbanas y rurales a lo largo de la semana”.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades frente a la contaminación por humo?

Las autoridades federales y estatales, como la EPA y los departamentos ambientales estatales, han implementado sistemas de monitoreo en tiempo real y emisión de alertas a la población. Plataformas digitales como FireSmoke.ca en Canadá y AirNow en Estados Unidos permiten consultar mapas interactivos, pronósticos de calidad del aire y la ubicación de incendios activos.

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El EGLE de Michigan recomendó evitar encender fuego al aire libre y reducir el uso de dispositivos que generen contaminación. El DEC de Nueva York mantiene la vigilancia sobre la evolución de la columna de humo y ajusta las recomendaciones según las condiciones meteorológicas.

Las recomendaciones generales incluyen:

Evitar actividades al aire libre durante las horas de máxima contaminación.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Seguir las indicaciones de autoridades sanitarias y meteorológicas.

Utilizar filtros de aire en interiores y sistemas de ventilación adecuados.

Las autoridades recomendaron limitar la actividad al aire libre, cerrar puertas y ventanas y usar filtros de aire o mascarillas N95 ante la mala calidad del aire. (BC Wildfire/Handout via REUTERS)

¿Cómo monitorear la calidad del aire en tiempo real?

La calidad del aire puede consultarse en plataformas oficiales que ofrecen datos actualizados e información relevante. Algunas opciones recomendadas por las autoridades son:

AirNow (https://www.airnow.gov) de la EPA , con mapas y alertas en tiempo real para todo Estados Unidos.

FireSmoke.ca (https://firesmoke.ca/forecasts/current/), que proporciona pronósticos y mapas interactivos sobre el desplazamiento del humo en Canadá y el norte de Estados Unidos.

Departamentos de Medio Ambiente estatales, que publican alertas y recomendaciones específicas según la región.

El índice de calidad del aire (AQI) se actualiza cada hora y clasifica los riesgos en categorías que van desde “buena” hasta “peligrosa”, según la concentración de PM2.5 y otros contaminantes.

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¿Qué impacto tienen los incendios forestales canadienses en la calidad del aire estadounidense?

Según la EPA, los incendios forestales ocurridos en Canadá durante 2026 han generado “uno de los episodios de contaminación transfronteriza más extensos de los últimos años”, afectando a millones de personas en el centro-norte y noreste de Estados Unidos. El fenómeno pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en materia de monitoreo ambiental y respuesta a emergencias.

La Oficina de Conservación Ambiental de Nueva York subrayó que “la situación es dinámica y requiere atención constante por parte de autoridades y ciudadanos”. El seguimiento de los pronósticos y la adaptación de actividades cotidianas resultan esenciales para minimizar los riesgos sanitarios asociados a la mala calidad del aire.