Estados Unidos

Estos son los estados bajo alerta por la calidad del aire mientras el humo de Canadá afecta a millones de personas

Las autoridades sanitarias recomendaron limitar las actividades al aire libre debido a la elevada concentración de partículas contaminantes

Guardar
Mapa meteorológico de Estados Unidos y Canadá con la concentración de humo indicada por colores. Incluye la leyenda "Humo cerca de la superficie" y ciudades.
La EPA y el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron alertas activas en Michigan, Minnesota, Wisconsin y Nueva York por el avance del humo canadiense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una masiva nube de humo proveniente de los incendios forestales en Canadá generó alertas de calidad del aire en numerosos estados del centro-norte y noreste de Estados Unidos el 15 de julio, afectando a millones de habitantes debido a la alta concentración de partículas contaminantes, según autoridades federales y estatales. Las advertencias, fundamentadas en datos ambientales oficiales, buscan reducir los riesgos sanitarios en poblaciones vulnerables y mitigar los efectos de la contaminación atmosférica.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), los estados de Michigan, Minnesota, Wisconsin y Nueva York se encuentran bajo alertas activas por la presencia de partículas PM2.5 derivadas del humo canadiense. De acuerdo con el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC), las proyecciones para el 15 de julio señalaban “niveles de contaminación capaces de superar el índice 100 en la escala de calidad del aire”, lo que implica un riesgo para la salud de la población sensible. Instituciones como Medio Ambiente y Cambio Climático Canadá y el Centro Canadiense Interinstitucional de Incendios Forestales (CIFFC) mantienen la situación bajo monitoreo constante.

PUBLICIDAD

La actual emergencia se desarrolla en el contexto de una temporada de incendios particularmente activa en Canadá, con cientos de focos detectados en regiones del noroeste, Ontario y Quebec. Según cifras oficiales, los pronósticos para el verano anticipan temperaturas por encima del promedio y un incremento en el peligro de incendios, especialmente en el norte del país. En años recientes, el humo generado por incendios en Canadá ha cruzado la frontera y provocado episodios de mala calidad del aire en Estados Unidos, de acuerdo con registros de la Agencia Reuters.

¿Por qué hay alertas de calidad del aire en Estados Unidos por incendios en Canadá?

Las alertas de calidad del aire activadas en Estados Unidos se deben a la llegada de una extensa masa de humo generada por cientos de incendios forestales en Canadá. El fenómeno, confirmado por la EPA y el NWS, se atribuye a la propagación de partículas PM2.5 —material particulado fino capaz de penetrar profundamente en el sistema respiratorio—. De acuerdo con el Centro Canadiense Interinstitucional de Incendios Forestales, el 14 de julio se registraban 836 incendios activos en Canadá, de los cuales 194 estaban “fuera de control”, afectando principalmente a los territorios del noroeste, Ontario y Quebec.

PUBLICIDAD

Las condiciones meteorológicas, caracterizadas por altas temperaturas, sequía, viento intenso y baja humedad, han favorecido la propagación de los incendios y el desplazamiento del humo hacia el sur. El NWS informó que “los vientos del noroeste transportan el humo desde Canadá hacia los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos, afectando la calidad del aire en zonas urbanas y rurales”.

Los incendios forestales en Canadá generaron alertas de calidad del aire en el centro-norte y noreste de Estados Unidos por la presencia de humo y partículas PM2.5. (BC Wildfire/Handout via REUTERS)
Los incendios forestales en Canadá generaron alertas de calidad del aire en el centro-norte y noreste de Estados Unidos por la presencia de humo y partículas PM2.5. (BC Wildfire/Handout via REUTERS)

¿Cuáles son los estados más afectados por el humo de los incendios en Canadá?

Los estados más impactados por las alertas de calidad del aire son Michigan, Minnesota, Wisconsin y Nueva York, según la EPA y los departamentos ambientales estatales. El 15 de julio, el Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía (EGLE) de Michigan declaró una alerta estatal por contaminación atribuida al humo de incendios canadienses, recomendando evitar actividades físicas al aire libre y mantener cerradas puertas y ventanas.

En Minnesota, el NWS emitió una advertencia para el noreste del estado, incluyendo el área metropolitana de Minneapolis–Saint Paul, con “niveles peligrosos para todos los grupos demográficos”, según declaraciones a AP News. Wisconsin también reportó condiciones de riesgo, especialmente para menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La ciudad de Nueva York y regiones de Eastern Lake Ontario, Central y Western New York estuvieron bajo advertencia durante todo el miércoles 15 de julio. El DEC explicó que “la principal preocupación es el material particulado fino, que afecta la salud respiratoria”, según un comunicado.

Otras áreas como Massachusetts, Illinois, Ohio, Maryland, Virginia y West Virginia podrían experimentar impactos menores, dependiendo de la evolución de la columna de humo, de acuerdo con el pronóstico del NWS.

¿Qué riesgos para la salud implica el humo de incendios forestales?

El humo de incendios forestales contiene partículas finas conocidas como PM2.5, que pueden penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo. Según la EPA, “la exposición puede agravar afecciones respiratorias y cardíacas, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes”. Los efectos reportados incluyen tos, irritación de garganta, dificultad para respirar y presión en el pecho.

El Departamento de Salud de Nueva York advirtió que “en personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, el impacto puede ser más severo y prolongado”. Las autoridades sanitarias recomiendan:

  • Limitar la actividad física al aire libre durante periodos de alta contaminación.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de partículas.
  • Utilizar sistemas de aire acondicionado con filtros de alta eficiencia.
  • Consultar el índice de calidad del aire local antes de planificar actividades externas.
  • Considerar el uso de mascarillas tipo N95 para quienes deban permanecer en exteriores durante periodos prolongados.
El humo de incendios forestales contiene partículas PM2.5 que pueden agravar afecciones respiratorias y cardíacas, con efectos como tos, irritación de garganta y dificultad para respirar. (BC Wildfire Service/Handout via REUTERS)
El humo de incendios forestales contiene partículas PM2.5 que pueden agravar afecciones respiratorias y cardíacas, con efectos como tos, irritación de garganta y dificultad para respirar. (BC Wildfire Service/Handout via REUTERS)

¿Cuánto tiempo se prevé que duren las alertas ambientales por el humo?

El Servicio Meteorológico Nacional y la Oficina de Medio Ambiente y Cambio Climático Canadá prevén que los vientos del noroeste mantendrán el flujo de humo desde Canadá hacia Estados Unidos al menos hasta el jueves. Parte del humo permanecerá en capas altas, causando cielos brumosos y reducción de la visibilidad, mientras que otros núcleos descenderán a nivel superficial, incrementando los riesgos para la salud.

La duración de las alertas dependerá de las condiciones meteorológicas, la evolución de los incendios y la dirección del viento. De acuerdo con el NWS, “los cambios en el patrón atmosférico podrían extender la presencia de humo en áreas urbanas y rurales a lo largo de la semana”.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades frente a la contaminación por humo?

Las autoridades federales y estatales, como la EPA y los departamentos ambientales estatales, han implementado sistemas de monitoreo en tiempo real y emisión de alertas a la población. Plataformas digitales como FireSmoke.ca en Canadá y AirNow en Estados Unidos permiten consultar mapas interactivos, pronósticos de calidad del aire y la ubicación de incendios activos.

El EGLE de Michigan recomendó evitar encender fuego al aire libre y reducir el uso de dispositivos que generen contaminación. El DEC de Nueva York mantiene la vigilancia sobre la evolución de la columna de humo y ajusta las recomendaciones según las condiciones meteorológicas.

Las recomendaciones generales incluyen:

  • Evitar actividades al aire libre durante las horas de máxima contaminación.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales.
  • Seguir las indicaciones de autoridades sanitarias y meteorológicas.
  • Utilizar filtros de aire en interiores y sistemas de ventilación adecuados.
Las autoridades recomendaron limitar la actividad al aire libre, cerrar puertas y ventanas y usar filtros de aire o mascarillas N95 ante la mala calidad del aire. (BC Wildfire/Handout via REUTERS)
Las autoridades recomendaron limitar la actividad al aire libre, cerrar puertas y ventanas y usar filtros de aire o mascarillas N95 ante la mala calidad del aire. (BC Wildfire/Handout via REUTERS)

¿Cómo monitorear la calidad del aire en tiempo real?

La calidad del aire puede consultarse en plataformas oficiales que ofrecen datos actualizados e información relevante. Algunas opciones recomendadas por las autoridades son:

  • AirNow (https://www.airnow.gov) de la EPA, con mapas y alertas en tiempo real para todo Estados Unidos.
  • FireSmoke.ca (https://firesmoke.ca/forecasts/current/), que proporciona pronósticos y mapas interactivos sobre el desplazamiento del humo en Canadá y el norte de Estados Unidos.
  • Departamentos de Medio Ambiente estatales, que publican alertas y recomendaciones específicas según la región.

El índice de calidad del aire (AQI) se actualiza cada hora y clasifica los riesgos en categorías que van desde “buena” hasta “peligrosa”, según la concentración de PM2.5 y otros contaminantes.

¿Qué impacto tienen los incendios forestales canadienses en la calidad del aire estadounidense?

Según la EPA, los incendios forestales ocurridos en Canadá durante 2026 han generado “uno de los episodios de contaminación transfronteriza más extensos de los últimos años”, afectando a millones de personas en el centro-norte y noreste de Estados Unidos. El fenómeno pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en materia de monitoreo ambiental y respuesta a emergencias.

La Oficina de Conservación Ambiental de Nueva York subrayó que “la situación es dinámica y requiere atención constante por parte de autoridades y ciudadanos”. El seguimiento de los pronósticos y la adaptación de actividades cotidianas resultan esenciales para minimizar los riesgos sanitarios asociados a la mala calidad del aire.

Temas Relacionados

Incendios forestalesCalidad del aireContaminación del aireSaludEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arrestan a tres adolescentes por arrojar ácido sulfúrico a seis mujeres en Nueva Jersey

El ataque ocurrió en el vecindario de Greenville, cuando dos sospechosos pasaron en un ciclomotor y lanzaron la sustancia. Una joven de 21 años sufrió quemaduras de segundo grado

Arrestan a tres adolescentes por arrojar ácido sulfúrico a seis mujeres en Nueva Jersey

Los incendios forestales fuerzan evacuaciones en Minnesota por el avance del fuego y el humo

La emergencia se concentra en el Bosque Nacional Superior, cerca de la frontera con Canadá, con 17 focos activos y un saldo de más de 13.355 hectáreas afectadas en el noreste

Los incendios forestales fuerzan evacuaciones en Minnesota por el avance del fuego y el humo

United Airlines elimina el asiento del medio en sus nuevos aviones: el cambio radical para viajar más cómodo

La compañía aérea estadounidense transformará por completo la experiencia a bordo. Esta novedosa fila de los Airbus A321XLR incluirá una modificación de diseño pensada para dar mayor holgura a los pasajeros

United Airlines elimina el asiento del medio en sus nuevos aviones: el cambio radical para viajar más cómodo

Condenan a un camionero indocumentado por un choque múltiple en California que dejó tres muertos y cuatro heridos

Jashanpreet Singh recibió cuatro años y ocho meses de prisión por la colisión que involucró a ocho vehículos, registrada en octubre de 2025 en la Interestatal 10, cerca del enlace con la autopista 15, en Ontario

Condenan a un camionero indocumentado por un choque múltiple en California que dejó tres muertos y cuatro heridos

Tragedia en Alcatraz: un muerto y 3 desaparecidos tras el hundimiento de un barco con 20 personas a bordo

Un servicio memorial en la bahía de San Francisco terminó en catástrofe cuando la embarcación volcó repentinamente tras ser golpeada por una ola. Los equipos de rescate lograron poner a salvo a 16 personas

Tragedia en Alcatraz: un muerto y 3 desaparecidos tras el hundimiento de un barco con 20 personas a bordo

TECNO

Por qué no dejar el cargador enchufado después de cargar el celular, tablet y otros dispositivos

Por qué no dejar el cargador enchufado después de cargar el celular, tablet y otros dispositivos

Así logra un híbrido deportivo pasar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos: la tecnología del Audi A5 híbrido

20 de los influencers más importantes del mundo, según revista TIME: ganan millones de dólares en redes

El celular, las llaves y el pasaporte: los 10 objetos que más olvidan los argentinos en un Uber y cómo recuperarlos

Cuándo sale La Odisea 2026, de qué trata, dónde verla y más búsquedas en Google

ENTRETENIMIENTO

Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Robert De Niro interpreta a un exdetective obligado a enfrentar el caso que marcó su vida

Jacob Elordi protagoniza el nuevo mundo postapocalíptico de Ridley Scott

Sorpresa entre el reparto de la serie sobre ‘Far Cry’: esta es el secundario estrella del cine que se une a su reparto

De los estudios de grabación a las tribunas del mundo: la historia detrás de Seven Nation Army

MUNDO

El régimen de Irán elevó a 12 años la condena a del británico Craig Foreman, acusado de espionaje

El régimen de Irán elevó a 12 años la condena a del británico Craig Foreman, acusado de espionaje

Irán volvió a atacar objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, pero casi todos sus misiles fueron interceptados

Estados Unidos realizó operaciones diurnas contra Irán para evitar nuevos ataques a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra edificios residenciales en Odesa: al menos seis muertos

Rusia fue acusada de difundir desinformación a favor de la extrema derecha alemana antes de las elecciones