Cómo será la nueva pick up argentina que se develará el 10 de septiembre: las primeras imágenes

La pickup Renault Niágara fue probada por más de 800.000 km en Latinoamérica y Europa. La marca explicó cómo fueron esos ensayos. (Renault Argentina)

La fecha de develación mundial de la nueva pick up argentina es el 10 de septiembre, pero la fábrica donde se producirá está sacando modelos prototipo y de preserie desde hace más de un año y medio para validar en la casa matriz y para probar en todo tipo de caminos de Sudamérica.

Se trata de la futura Renault Niágara que la marca francesa sumará a la lista camionetas argentinas, que por ahora son seis y que sigue creciendo año tras año. Recién ahora se pueden ver las primeras fotos bajo el clásico camuflaje que esconde los detalles de los nuevos vehículos que se presentarán en el mercado.

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Niagara será una pick up distinta a las otras que se producen en la Argentina porque no pertenece al segmento D, de camionetas medianas con chasis y motores turbodiésel, sino que es un modelo monocasco del segmento C, la única de su tipo de industria argentina que además de no tener chasis, estará equipada por un motor turbonaftero, y en el futuro por una propulsión híbrida también.

Según informó la marca este martes a través de un comunicado de prensa, el desarrollo del vehículo se hizo íntegramente en Latinoamérica, pero las pruebas fueron más allá, ya que se realizaron ensayos de funcionamiento y performance en varios países de la región, pero también en Europa.

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A pesar del camuflaje, el prototipo de la nueva pickup Renault Niágara muestra las líneas laterales de la silueta que tiene el vehículo. (Renault Argentina)

“Renault Niagara está atravesando una de las etapas más importantes de su desarrollo: la validación de ingeniería. Cada kilómetro recorrido y cada hora de ensayo nos permite poner a prueba el vehículo en condiciones reales y extremas, replicando los escenarios más exigentes que encontrarán nuestros clientes en toda Latinoamérica”, declaró Carlos Balián – Director Renault Technology Americas (RTA) - Argentina.

Ensayos en ciudad, montañas y desiertos<b> </b>

Renault informó que se realizaron cerca de 800.000 kilómetros de pruebas en diversas geografías de Latinoamérica que incluyen Argentina, Brasil y Colombia. En total, se computaron más de 50.000 horas de ensayos, que variaron entre geografías de altitud y zonas de condiciones de temperaturas extremas.

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Las principales pruebas que se hicieron en los países de Latinoamérica fueron la calibración de motor para condiciones de uso local, la calibración del ESP (Control Electrónico de Estabilidad), confort acústico, confort térmico en temperaturas extremas, confort y comportamiento dinámico para comprobar robustez de la suspensión, estabilidad y maniobrabilidad a media y alta velocidad, durabilidad y calidad de materiales, ergonomía del habitáculo, estanqueidad ante vadeos, lluvias intensas e ingreso de polvo, capacidad de frenado en ciudad y rutas, reacción en alta velocidad, situaciones de emergencia, condiciones de uso en rutas de montaña, funcionamiento de multimedia y conectividad, regulación de asistencias a la conducción con señalización local, regulación de performance y eficiencia energética.

Una pickup Renault Niágara fue probada intensamente en Argentina, Brasil y Colombia, los tres principales mercados a los que llegará desde la fábrica de Santa Isabel. (Renault Argentina)

En tanto, en las pruebas que se hicieron en los Centros de ensayos de Renault en Europa se realizaron la regulación de asistencias a la conducción (ADAS), ensatos de seguridad pasiva y robustez de los sistemas de seguridad, corrosión, confort térmico en temperaturas bajo cero, durabilidad y calidad de materiales, nivelación del conjunto motor y caja de velocidades, sistema de tracción, distancia al suelo y despejes de terreno, capacidad y confort on y off road, manejo y facilidad de conducción, confort acústico, confort ergonómico, torsión de la carrocería, circulación de aire a través del equipo de climatización y ventilación e iluminación.

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La génesis de la pickup de media tonelada

El proyecto nació en plena pandemia, cuando Luca de Meo estaba desembarcando como CEO del Renault Group y recibió la propuesta de transformar la histórica planta de la provincia de Córdoba, aquella en la que se fabricaba el Torino nada menos, en un hub de vehículos utilitarios livianos.

Un año después, hubo una visita del italiano a Argentina, donde entendió la importancia de las pick ups para el mercado local y regional, luego de lo cual se confirmó el proyecto y la idea empezó a transformarse en un plan industrial que pasó por varios estados hasta ser confirmada en mayo de 2024.

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Entre los objetivos del vehículo, está el de adoptar la propulsión híbrida, aunque las propias autoridades de la marca en Argentina ya descartaron que eso sea desde las primeras versiones, sino “un poco más adelante”. Para eso, incluso hubo hace dos años una presentación del proyecto a las autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria, expresando la intención de entrar al RIGI para la industria automotriz.

El despeje del piso es una de las virtudes de esta camioneta de media tonelada que se develará a nivel mundial desde Argentina el próximo 10 de septiembre. (Renault Argentina)

Pero conforme fueron pasando los meses, y visto que son se pudieron resolver ciertas complejidades que tiene el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones para su aplicación en la industria automotriz, el proyecto continuó avanzando con las versiones con motor a combustión para que el vehículo vea finalmente la luz en los próximos dos meses.

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Renault sigue evaluando el RIGI como potencial para la segunda fase, la de la electrificación de la gama de Niágara, pero al existir la Ley de Promoción de la Industria automotriz y autopartista que admite proyectos hasta 2029 con algunos de los mismos beneficios, y ante la decisión del Gobierno de eliminar durante el próximo año los derechos de importación, la gravitación del RIGI parece haber perdido algo de fuerza para el sector.