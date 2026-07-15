Economía

Cómo será la nueva pick up argentina que se develará el 10 de septiembre: las primeras imágenes

Se hicieron más de 800.000 kilómetros de caminos latinoamericanos y europeos. Será la primera vez que un vehículo se produce solo en Argentina para toda una región. Es la sexta camioneta de producción nacional que sigue oferta

Guardar
Google icon
Vehículo camuflado con matrícula argentina AG 156 OE atraviesa un vado, generando salpicaduras de agua, en un camino de tierra rodeado de vegetación
La pickup Renault Niágara fue probada por más de 800.000 km en Latinoamérica y Europa. La marca explicó cómo fueron esos ensayos. (Renault Argentina)

La fecha de develación mundial de la nueva pick up argentina es el 10 de septiembre, pero la fábrica donde se producirá está sacando modelos prototipo y de preserie desde hace más de un año y medio para validar en la casa matriz y para probar en todo tipo de caminos de Sudamérica.

Se trata de la futura Renault Niágara que la marca francesa sumará a la lista camionetas argentinas, que por ahora son seis y que sigue creciendo año tras año. Recién ahora se pueden ver las primeras fotos bajo el clásico camuflaje que esconde los detalles de los nuevos vehículos que se presentarán en el mercado.

PUBLICIDAD

Niagara será una pick up distinta a las otras que se producen en la Argentina porque no pertenece al segmento D, de camionetas medianas con chasis y motores turbodiésel, sino que es un modelo monocasco del segmento C, la única de su tipo de industria argentina que además de no tener chasis, estará equipada por un motor turbonaftero, y en el futuro por una propulsión híbrida también.

Según informó la marca este martes a través de un comunicado de prensa, el desarrollo del vehículo se hizo íntegramente en Latinoamérica, pero las pruebas fueron más allá, ya que se realizaron ensayos de funcionamiento y performance en varios países de la región, pero también en Europa.

PUBLICIDAD

Un prototipo de pickup camuflado con un patrón blanco y negro avanza por un camino de tierra, rodeado de vegetación verde y árboles bajo un cielo soleado
A pesar del camuflaje, el prototipo de la nueva pickup Renault Niágara muestra las líneas laterales de la silueta que tiene el vehículo. (Renault Argentina)

“Renault Niagara está atravesando una de las etapas más importantes de su desarrollo: la validación de ingeniería. Cada kilómetro recorrido y cada hora de ensayo nos permite poner a prueba el vehículo en condiciones reales y extremas, replicando los escenarios más exigentes que encontrarán nuestros clientes en toda Latinoamérica”, declaró Carlos Balián – Director Renault Technology Americas (RTA) - Argentina.

Ensayos en ciudad, montañas y desiertos<b> </b>

Renault informó que se realizaron cerca de 800.000 kilómetros de pruebas en diversas geografías de Latinoamérica que incluyen Argentina, Brasil y Colombia. En total, se computaron más de 50.000 horas de ensayos, que variaron entre geografías de altitud y zonas de condiciones de temperaturas extremas.

Las principales pruebas que se hicieron en los países de Latinoamérica fueron la calibración de motor para condiciones de uso local, la calibración del ESP (Control Electrónico de Estabilidad), confort acústico, confort térmico en temperaturas extremas, confort y comportamiento dinámico para comprobar robustez de la suspensión, estabilidad y maniobrabilidad a media y alta velocidad, durabilidad y calidad de materiales, ergonomía del habitáculo, estanqueidad ante vadeos, lluvias intensas e ingreso de polvo, capacidad de frenado en ciudad y rutas, reacción en alta velocidad, situaciones de emergencia, condiciones de uso en rutas de montaña, funcionamiento de multimedia y conectividad, regulación de asistencias a la conducción con señalización local, regulación de performance y eficiencia energética.

Una camioneta camuflada con matrícula argentina circula por un camino de tierra, salpicando barro en el lado derecho. Hay una pared rocosa rojiza a la derecha
Una pickup Renault Niágara fue probada intensamente en Argentina, Brasil y Colombia, los tres principales mercados a los que llegará desde la fábrica de Santa Isabel. (Renault Argentina)

En tanto, en las pruebas que se hicieron en los Centros de ensayos de Renault en Europa se realizaron la regulación de asistencias a la conducción (ADAS), ensatos de seguridad pasiva y robustez de los sistemas de seguridad, corrosión, confort térmico en temperaturas bajo cero, durabilidad y calidad de materiales, nivelación del conjunto motor y caja de velocidades, sistema de tracción, distancia al suelo y despejes de terreno, capacidad y confort on y off road, manejo y facilidad de conducción, confort acústico, confort ergonómico, torsión de la carrocería, circulación de aire a través del equipo de climatización y ventilación e iluminación.

La génesis de la pickup de media tonelada

El proyecto nació en plena pandemia, cuando Luca de Meo estaba desembarcando como CEO del Renault Group y recibió la propuesta de transformar la histórica planta de la provincia de Córdoba, aquella en la que se fabricaba el Torino nada menos, en un hub de vehículos utilitarios livianos.

Un año después, hubo una visita del italiano a Argentina, donde entendió la importancia de las pick ups para el mercado local y regional, luego de lo cual se confirmó el proyecto y la idea empezó a transformarse en un plan industrial que pasó por varios estados hasta ser confirmada en mayo de 2024.

Entre los objetivos del vehículo, está el de adoptar la propulsión híbrida, aunque las propias autoridades de la marca en Argentina ya descartaron que eso sea desde las primeras versiones, sino “un poco más adelante”. Para eso, incluso hubo hace dos años una presentación del proyecto a las autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria, expresando la intención de entrar al RIGI para la industria automotriz.

Un vehículo todoterreno camuflado con matrícula argentina circula sobre un camino de tierra. Pastizales secos y un cielo parcialmente nublado de fondo
El despeje del piso es una de las virtudes de esta camioneta de media tonelada que se develará a nivel mundial desde Argentina el próximo 10 de septiembre. (Renault Argentina)

Pero conforme fueron pasando los meses, y visto que son se pudieron resolver ciertas complejidades que tiene el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones para su aplicación en la industria automotriz, el proyecto continuó avanzando con las versiones con motor a combustión para que el vehículo vea finalmente la luz en los próximos dos meses.

Renault sigue evaluando el RIGI como potencial para la segunda fase, la de la electrificación de la gama de Niágara, pero al existir la Ley de Promoción de la Industria automotriz y autopartista que admite proyectos hasta 2029 con algunos de los mismos beneficios, y ante la decisión del Gobierno de eliminar durante el próximo año los derechos de importación, la gravitación del RIGI parece haber perdido algo de fuerza para el sector.

Temas Relacionados

industria automotrizmercado automotorpickups argentinasRenault ArgentinaRenault Niágaraúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El furor por la Selección disparó las ventas de cotillón y revitalizó a un sector clave de la industria

Banderines, maquillaje, bubucelas y globos encabezan la demanda, mientras fabricantes y comercios destacan el impacto del Mundial como uno de los principales motores de la actividad para el sector

El furor por la Selección disparó las ventas de cotillón y revitalizó a un sector clave de la industria

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

El ministro de Economía aseguró que la relación de precios advirtió que la diferencia con el mercado brasileño condiciona las medidas para la frontera

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

La inflación fue de 1,9% en junio: cuál hubiera sido el dato con el índice actualizado que el Gobierno postergó

Según estimaciones privadas, si se hubiera utilizado la canasta actualizada que el equipo económico optó por no implementar, el IPC habría resultado superior al informado ayer por el Indec

La inflación fue de 1,9% en junio: cuál hubiera sido el dato con el índice actualizado que el Gobierno postergó

Desde noviembre de 2023 se perdieron casi 330.000 puestos de trabajo asalariados según datos oficiales

El empleo volvió a caer en abril y los datos adelantados de mayo no muestran una recuperación. Qué pasó en cada sector

Desde noviembre de 2023 se perdieron casi 330.000 puestos de trabajo asalariados según datos oficiales

Histórica caída de un gigante tecnológico en Wall Street: su acción se desplomó un 25%

La volatilidad financiera impactó con fuerza a una de las corporaciones estadounidenses más emblemáticas, que enfrentó inquietudes sobre su desempeño trimestral y la reacción inmediata de los mercados

Histórica caída de un gigante tecnológico en Wall Street: su acción se desplomó un 25%

DEPORTES

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Una leyenda de Inglaterra habló de los futbolistas argentinos: “Jugué con Verón, Tévez y Heinze, se hacen los duros pero son unos gatitos”

Lionel Scaloni habló del mal recuerdo que le dejó su paso por el fútbol inglés: “Me cambió la vida para siempre”

La AFA presentó su estrategia global de expansión en Atlanta, sede del partido entre Argentina e Inglaterra

Video viral: se despertó de la anestesia luego de una operación cantando el hit del Mundial

TELESHOW

Juegos, meriendas y paseos: Zaira Nara disfrutó a pleno sus vacaciones con sus hijos en Madrid

Juegos, meriendas y paseos: Zaira Nara disfrutó a pleno sus vacaciones con sus hijos en Madrid

Valentina Cervantes contó por qué les prohibió a sus hijos cantar contra Inglaterra: “No los dejamos saltar”

La frase de Manuel sobre las mujeres que descolocó a Santiago del Moro en Gran Hermano: “¿Qué dijiste?“

El cambio radical de un participante de Cuestión de peso: el abrazo con José María Muscari y un regalo inesperado

El blooper de Flor Vigna en la televisión mexicana: “Soy muy torpe”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania devolverá a una familia una escultura de Picasso expoliada por los nazis hace 90 años: podría estar valorada en más de 20 millones de euros

Alemania devolverá a una familia una escultura de Picasso expoliada por los nazis hace 90 años: podría estar valorada en más de 20 millones de euros

Bolivia: el dólar sigue al alza y registra un incremento de casi el 10% a dos semanas de la nueva política cambiaria

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

Cancillería de Bolivia pidió información a Rusia sobre bolivianos reclutados para combatir contra Ucrania

Estos son los estados bajo alerta por la calidad del aire mientras el humo de Canadá afecta a millones de personas