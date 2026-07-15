Crimen y Justicia

Expulsaron del país a 5 ciudadanos chinos que ingresaron de manera ilegal

Fueron detectados tras un operativo en la provincia de Misiones, sobre la Ruta Nacional Nº 12. Fueron entregados a las autoridades brasileñas a través del Paso Internacional Fronterizo Tancredo Neves

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Dos oficiales de gendarmería, cinco hombres de origen asiático, un coche patrulla con balizas, un edificio de ladrillo, una valla y árboles al fondo
Los cinco ciudadano chinos que fueron expulsados del país

Cinco ciudadanos de nacionalidad china fueron expulsados del país tras detectarse que ingresaron de manera irregular. Los detectaron durante un procedimiento de rutina realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina en la provincia de Misiones.

Según comunicó oficialmente el gobierno nacional, todo ocurrió ayer sobre la Ruta Nacional Nº 12, cuando el personal de la fuerza de seguridad interceptó un ómnibus de larga distancia y constató la falta de documentación legal de los ciudadanos asiáticos, quienes posteriormente fueron entregados a las autoridades brasileñas.

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El operativo fue ejecutado por integrantes del Grupo Seguridad Vial “Urugua-í”, bajo la órbita del Escuadrón 13 “Iguazú”. Los efectivos se encontraban apostados a la altura del kilómetro 1.606 de la ruta y detuvieron el micro que se dirigía hacia la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Durante la inspección de pasajeros, se identificó a los cinco ciudadanos de origen asiático a bordo.

Ante la incertidumbre sobre su estatus migratorio, los efectivos solicitaron el apoyo técnico del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera. El cruzamiento de datos permitió confirmar que los involucrados no registraban ingreso legal al territorio argentino, en infracción a la Ley de Migraciones Nº 25.871, según detalló el comunicado oficial.

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Tras comprobar la infracción, las fuerzas actuantes se comunicaron con la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, que ordenó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a través de su delegación en el Paso Internacional “Tancredo Neves”. Desde ese organismo se dispuso el rechazo definitivo de los extranjeros y la aplicación de la prohibición de reingreso al país.

Un oficial uniformado de espalda, varias personas con equipaje, un autobús verde, una carretera, conos de tráfico y árboles
El operativo se llevó a cabo en una ruta de Misiones

Detalles del operativo

“En medio de esa situación, se recibió la información técnica proporcionada por el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera, en donde el personal de la Fuerza detectó que ninguno de los involucrados registraba un ingreso legal al territorio nacional, configurando una infracción a la Ley de Migraciones”, detalló el comunicado oficial.

“Al tomar contacto telefónico con la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, la misma orientó que, en coordinación con el personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) delegación Paso Internacional ‘Tancredo Neves’, se realice el rechazo definitivo con prohibición de reingreso de los ciudadanos extranjeros”, añadió el gobierno nacional.

“Tras labrarse las actuaciones, se efectivizó la salida formal de los ciudadanos mediante su entrega a las autoridades policiales de la República Federativa de Brasil”, concluyeron las autoridades en el mensaje oficial.

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