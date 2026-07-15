Camila Morrone llevó el fanatismo por la Scaloneta a sus vacaciones en Italia: “Azul por todos lados”

Camila Morrone, lejos del Mundial 2026, expresó su apoyo por la Selección Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de mostrar su costado más futbolero en Dallas, Camila Morrone volvió a sorprender a sus seguidores con un cambio de escenario. Apenas terminó su estadía, la actriz argentino-estadounidense armó las valijas y voló rumbo a Italia. Sin embargo, ni el destino paradisíaco ni los planes de descanso lograron apartarla de una pasión que traspasa fronteras: la Selección Argentina y la cuenta regresiva para la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026 siguen ocupando un lugar central en su ánimo.

Desde Italia, Camila compartió su entusiasmo con un mensaje que resumió su ánimo y su permanente vínculo con el país: “Matices de azul en todos lados, ¡vamos Argentina! Suerte”. La frase fue mucho más que un posteo, y se transformó en el hilo conductor de una serie de imágenes donde la actriz buscó guiños a sus raíces en cada rincón, como si la nostalgia por la camiseta y los colores de la Selección la acompañara a cada paso.

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El álbum de viaje abrió en un jardín mediterráneo, donde Camila posó con una camiseta corta de la Selección Argentina, falda blanca con detalles de encaje y una cartera de mimbre. La camiseta celeste y blanca, lejos de pasar desapercibida, marca el ritmo de todas las fotos y videos compartidos. Más tarde, el recorrido visual se trasladó a una terraza con vista privilegiada al mar: el azul intenso, casi turquesa, se extendió hasta perderse en el horizonte, mientras una pequeña plataforma de madera invita a imaginar un chapuzón entre las piedras. En aquella postal, el paisaje fue protagonista, pero el color del agua refuerza ese “matiz” argentino que Camila eligió como idea central.

Camila Morrone sonríe mientras posa con la camiseta de la Selección Argentina durante sus vacaciones en Italia

Lejos del Mundial 2026, la actriz demostró su apoyo por el conjunto albiceleste

Morrone fotografió la costa italiana, siendo el azul del agua uno de los "guiños" al conjunto albiceleste

Al caer la tarde, la actriz repitió la camiseta nacional durante una cena al aire libre. Sentada en una silla de mimbre, con la falda blanca y el cabello suelto, miró a cámara con serenidad, rodeada de mesas y comensales. También sumó una imagen de su postre decorado con la bandera albiceleste, volviendo a destacar los “guiños” encontrados en cada momento de la previa del partido de este miércoles.

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La travesía por Italia sumó imágenes de playas de aguas transparentes, rodeadas de vegetación y sombrillas. El mar, en sus diversos tonos de azul, pareció responder al “matiz” que Camila mencionó, como si cada detalle del entorno le devolviera un pedacito de Argentina. En una de las fotos, su pareja, Cole Bennett, apareció caminando por un sendero de piedra, camisa azul y pantalón claro, distraído con su teléfono, en una escena que reforzó el perfil bajo y relajado de la pareja durante sus vacaciones.

El ocio también se hizo presente en la forma de un tablero de backgammon sobre una mesa de madera, rodeado de vasos de vidrio y posavasos celestes. El detalle suma a la atmósfera de descanso y juegos tranquilos que eligieron para desconectar del ritmo habitual y disfrutar el verano europeo.

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El postre de la actriz también fue sumado al álbum de fotos

Durante su recorrido por las calles italianas, Camila lució con orgullo la camiseta de la albiceleste

La pareja de la actriz, Cole Brennet, se sumó al álbum

El tablero de backgammon fue fotografiado por Morrone como parte de los "guiños" argentinos

El mar volvió a robarse el foco cuando Camila posó con un conjunto negro y un sombrero azul con la palabra “Argentina” bordada en blanco. La baranda de madera, el agua cristalina y las rocas completaron una escena donde la actriz reafirmó, una vez más, su identificación con los colores nacionales, incluso en un entorno tan lejano como la costa italiana. A su vez, otra de las postales del álbum reveló a Cole de espaldas, apenas vestido con un short celeste, preparándose para zambullirse desde una roca al mar, bajo una hilera de boyas naranjas y con un yate al fondo. Y, como broche final, Morrone capturó un auto descapotable azul pastel, con asientos de mimbre y un baúl de picnic en la parte trasera, en una postal digna de película.

Cabe recordar que, mucho antes de convertirse en una figura internacional y compartir su fanatismo por el conjunto albiceleste, Morrone fue noticia por su relación con Leonardo Di Caprio, vínculo que mantuvo entre 2017 y 2021. Sin embargo, la hija de Lucila Polak y Máximo Morrone forjó una trayectoria propia en el cine y la televisión, con trabajos reconocidos en títulos como Daisy Jones & The Six y Algo terrible está a punto de suceder.

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Camila le sumó un gorro con la palabra "Argentina" a su look en Italia

La pareja de la actriz se prepara para un chapuzón en el mar de Italia, donde disfruta de sus vacaciones

Como broche de oro, Camila fotografió automóvil descapotable de color azul claro en alusión al color del equipo y la bandera nacional (Instagram)

A pesar de la distancia y el éxito internacional, Camila mantiene intacto su lazo con la Argentina, su familia y el fútbol, una conexión que se refleja en cada entrevista y cada publicación. Durante estas vacaciones, el Mediterráneo fue testigo de una certeza: la camiseta celeste y blanca, el mar azul y el orgullo nacional siempre viajan con ella.