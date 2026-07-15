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Una leyenda de Inglaterra habló de los futbolistas argentinos: “Jugué con Verón, Tévez y Heinze, se hacen los duros pero son unos gatitos”

Paul Scholes dio su opinión en un podcast británico durante la previa al partido por las semifinales del Mundial

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La polémica reflexión de Paul Scholes en la previa al Argentina-Inglaterra

Las horas previas a la segunda semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina se vieron marcadas por declaraciones de fuerte repercusión. El exmediocampista de Manchester United, Paul Scholes, encendió el debate al asegurar en un podcast británico que los futbolistas de la Albiceleste “no son hombres duros”, calificándolos de “gatitos” antes del decisivo encuentro en el Estadio Mercedes-Benz en Atlanta. Estas declaraciones, replicadas por medios británico como The Sun, sumaron tensión a una rivalidad histórica.

La controversia se originó durante una emisión especial del programa The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite. En ese espacio, Scholes, de 51 años, repasó sus experiencias enfrentando a la selección argentina y compartiendo vestuario con compatriotas sudamericanos durante su paso por el club inglés. “Creo que es más importante porque no jugamos contra ellos tan a menudo. Se hacen los duros. En realidad son unos gatitos. Todos se adaptan al público”, expresó el exvolante.

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Scholes profundizó en sus recuerdos junto a figuras argentinas en Old Trafford. “Me senté junto a una pareja en el vestuario. Me senté junto a Tevez, Verón y Heinze… Son unos chicos estupendos, pero no tienen nada de duros”, relató. El exjugador insistió en el contraste entre la fama de temperamento atribuida a los futbolistas argentinos y la percepción que él forjó en su carrera. “Son unos chicos estupendos, pero dan la impresión de ser unos tipos duros. Pero no lo son. Son todo lo contrario”, remarcó durante la emisión.

Argentina e Inglaterra buscan un pase a la final (AP)
Argentina e Inglaterra buscan un pase a la final (AP)

En la misma conversación, Nicky Butt, compañero de Scholes en el Manchester United y en la selección inglesa, aportó su visión sobre la rivalidad. “Hemos jugado varias veces contra Argentina, ¡y nos odian! Esta rivalidad es tan grande como la de Inglaterra contra Alemania”, sostuvo el exmediocampista. Ambos exjugadores coincidieron en el carácter singular de los enfrentamientos entre europeos y sudamericanos, subrayando la carga emocional y la expectativa de los aficionados en ambos países.

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Paul Scholes recordó además su participación directa en tres duelos ante la Albiceleste, incluidos dos cruces mundialistas. Formó parte del equipo inglés que cayó en octavos de final en 1998 y de la formación que se impuso 1-0 en la fase de grupos de 2002, ambos encuentros con amplia repercusión mediática. En su análisis actual, el exjugador reafirmó: “Todos cantando ‘¡Argentina! ¡Argentina!’, pero son unos gatitos realmente. Lo siento”.

Cabe destacar que, recientemente el histórico mediocampista de Inglaterra lanzó un pronóstico que mezcla respeto y advertencia: un partido explosivo en Atlanta, con tarjetas, goles y dramatismo. El exjugador del Manchester United, de 51 años, habló en el programa Midnite y no escatimó en polémicas. Sobre el recorrido de ambas selecciones hasta la semifinal, trazó un paralelo: “Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy similares. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado tan bien, pero han superado los partidos".

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega al duelo tras imponerse a Suiza por 3-1 en el tiempo suplementario, con Lionel Messi como máximo goleador del torneo. El conjunto inglés, bajo la conducción de Thomas Tuchel, accedió invicto a la semifinal, luego de imponerse 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham.

El partido de semifinales, programado para las 16 horas (hora Argentina) en Atlanta con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, definirá el último boleto a la final del domingo en Estados Unidos, donde España ya aguarda rival tras vencer en la primera semifinal a la Francia de Kylian Mbappé.

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