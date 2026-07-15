El cambio radical de un participante de Cuestión de peso: el abrazo con José María Muscari y un regalo inesperado

Cuestión de peso, la alegría de Diego "Muma" Rinaldi

El participante Diego Muma Rinaldi vivió una jornada inesperada y emotiva al celebrar su alta en Cuestión de peso, casi medio año después de haber iniciado su proceso en el programa. El festejo cobró un tono aun más especial con la llegada de su amigo José María Muscari, quien apareció para acompañarlo pese a no encontrarse con un cuadro gripal. “Me levanté especialmente de la cama”, afirmó al saludarlo.

Las cámaras captaron el momento en el que el director teatral, protagonista de la obra Sex, se fundió en un abrazo con Muma. Muscari no ocultó su entusiasmo por ver el progreso de su amigo: “El otro día cuando vino a casa casi no lo reconozco”, admitió.

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Cuestión de peso, la alegría de Diego "Muma" Rinaldi

El vínculo entre ambos fue uno de los focos del encuentro. Al rememorar por qué alentó a Muma a sumarse al ciclo televisivo, Muscari resaltó: “Es un tratamiento serio y, al mismo tiempo, tiene algo divertido por la exposición que genera”. Estas palabras marcaron la importancia de la contención y el acompañamiento en un proceso tan complejo como el que atraviesan los participantes de Cuestión de peso.

Durante la celebración, el conductor Mario Massaccesi le consultó a Muscari sobre los miedos que había enfrentado Muma antes de ingresar al reality. El director respondió sin rodeos: “Hay más prejuicio alrededor de la obesidad que de participar en un reality”. Su intervención puso sobre la mesa una problemática social que trasciende la pantalla, vinculada a la discriminación y los estigmas ligados a la imagen corporal.

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Diego Muma Rinaldi recibió el alta en Cuestión de peso casi seis meses después de iniciar su tratamiento en el programa

Muscari también compartió una vivencia personal: “Mi papá tenía obesidad, pero nunca se trató. Convivió con eso”. La referencia familiar sirvió para subrayar el valor del paso que dio Muma al buscar ayuda y comprometerse con su salud. El director expresó su confianza en el participante: “Siempre vi en Muma la capacidad de que se iba a comprometer”.

Los festejos por el alta de Diego Rinaldi en el programa reflejaron el cierre de una etapa y el comienzo de nuevos desafíos. Haber alcanzado la meta implica no solo una transformación física, sino también el enfrentamiento de prejuicios y temores que, en muchos casos, acompañan a quienes luchan contra la obesidad.

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En Cuestión de peso, el alta indica que el participante cumplió objetivos médicos y personales acordados con el equipo de profesionales

En el marco de Cuestión de peso, obtener el alta significa que el participante alcanzó objetivos médicos y personales pactados con el equipo de profesionales. Este logro es celebrado tanto por los integrantes del ciclo como por familiares y amigos, que suelen estar presentes en la ceremonia de reconocimiento.

La sorpresa no terminó con la visita: Muscari entregó a Muma un cofre con una carta. El texto, leído en voz alta, proponía al participante continuar vinculado al programa durante un mes más. “Por haber hecho un tratamiento impecable proponemos a Muma acompañarlo durante un mes en su vuelta a la vida habitual”, decía el mensaje.

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José María Muscari le entregó a Muma un cofre con una carta que propuso extender su vínculo con Cuestión de peso durante un mes má

La propuesta es que Muma sea una especie de referente para otros participantes. El texto detallaba: “Invitándolo a tener el seguimiento, pesajes en vivo y siendo la voz de la experiencia, participar activamente en el vivo y para la consulta del grupo”.

La decisión de mantenerlo como referente durante treinta días apunta a reforzar la red de apoyo. El seguimiento en vivo y la participación en consultas grupales buscan evitar recaídas y consolidar los hábitos adquiridos.

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La jornada de celebración en el programa marcó el cierre de un ciclo y el inicio de otro, con Muma como protagonista de su propia transformación y, ahora, referente para quienes siguen transitando el camino. La presencia de Muscari y el reconocimiento público sirvieron como recordatorio de la importancia de la compañía y la resiliencia en los procesos de cambio.