Bolivia: el dólar sigue al alza y registra un incremento de casi el 10% a dos semanas de la nueva política cambiaria

Fotografía de archivo del 1 de julio de 2024 de una persona que cuenta dólares en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Luego de dos semanas de haberse flexibilizado el tipo de cambio en Bolivia, el precio del dólar subió casi un 10%. Este miércoles, el dólar se cotiza en 10,70 bolivianos, lo que equivale a 97 centavos más que los 9,73 bolivianos que había fijado inicialmente el Banco Central de Bolivia (BCB).

La nueva política cambiaria, que entró en vigencia el 29 de junio después de 15 años de un tipo de cambio fijo, se basa en la oferta y demanda de la divisa estadounidense en el sistema bancario “a efectos de fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos”, según la resolución ministerial que dispuso el nuevo régimen.

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Desde la puesta en marcha de la nueva política monetaria, el BCB publica cada noche la cotización del dólar que regirá al día siguiente. “El dólar se está estabilizando”, afirmó el presidente Rodrigo Paz durante un evento religioso en la ciudad de El Alto. “Hay que pedirle a la Virgencita que nos permita trabajar, ordenarnos, porque nos dejaron un país muy dañado”, afirmó en un contacto con los medios locales.

El presidente Rodrigo Paz (c) junto a los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza (d) y de la Presidencia, José Luis Lupo (i); en una imagen de archivo.

Si bien muchos analistas creen que la medida era necesaria en el contexto económico boliviano, sostienen que necesita un respaldo financiero para evitar la presión inflacionaria.

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Bolivia atraviesa desde inicios de 2023 una aguda falta de dólares, principalmente a raíz de la caída sostenida de las reservas internacionales y la debacle de la industria de los hidrocarburos, que era su principal fuente de ingresos.

Desde entonces surgió un mercado paralelo de divisas donde el dólar llegó a cotizarse en mayo de 2024 hasta en 20 bolivianos, casi tres veces el valor oficial que estaba fijo en 6,96 bolivianos desde el 2011, como uno de los principales pilares de la política económica impulsada por los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) con el objetivo de “bolivianizar” la economía, contener la inflación y brindar previsibilidad en las transacciones.

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Una persona sostiene un cartel durante una marcha de protesta contra la crisis económica y la falta de divisas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Imagen de archivo. EFE/Juan Carlos Torrejón

Con la crisis económica, el sistema financiero restringió progresivamente las transacciones en dólares, limitó a montos mínimos el retiro de ahorros bancarios en en esa moneda y disminuyó el monto disponible para el uso de tarjetas de crédito y débito en el exterior a menos de 100 dólares mensuales. Las consecuencias también se percibieron en los niveles de inflación, que llegaron al 20% en 2025, y en la escasez prolongada de combustible ante las dificultades de importación que atravesaba el país.

El cambio de política monetaria se produce en medio de negociaciones que Bolivia mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un programa de financiamiento de cerca de 2.500 millones de dólares. El organismo había recomendado previamente abandonar el régimen de tipo de cambio fijo como parte de un conjunto de medidas destinadas a corregir los desequilibrios externos y fortalecer las reservas internacionales.

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En mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del organismo sostuvo que la paridad fija con el dólar se había vuelto “insostenible” debido al agotamiento de las reservas internacionales e instó a las autoridades a avanzar hacia un esquema de mayor flexibilidad cambiaria. El informe técnico que acompañó esa evaluación señaló además que el tipo de cambio fijo “debería ser reemplazado” por un nuevo régimen alineado con las condiciones del mercado.