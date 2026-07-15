América Latina

Bolivia: el dólar sigue al alza y registra un incremento de casi el 10% a dos semanas de la nueva política cambiaria

El 29 de junio entró en vigencia la nueva política cambiaria con un tipo de cambio de 9,73 bolivianos. Este miércoles se cotiza en 10,70

Guardar
Google icon
Fotografía de archivo del 1 de julio de 2024 de una persona que cuenta dólares en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
Fotografía de archivo del 1 de julio de 2024 de una persona que cuenta dólares en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Luego de dos semanas de haberse flexibilizado el tipo de cambio en Bolivia, el precio del dólar subió casi un 10%. Este miércoles, el dólar se cotiza en 10,70 bolivianos, lo que equivale a 97 centavos más que los 9,73 bolivianos que había fijado inicialmente el Banco Central de Bolivia (BCB).

La nueva política cambiaria, que entró en vigencia el 29 de junio después de 15 años de un tipo de cambio fijo, se basa en la oferta y demanda de la divisa estadounidense en el sistema bancario “a efectos de fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos”, según la resolución ministerial que dispuso el nuevo régimen.

PUBLICIDAD

Desde la puesta en marcha de la nueva política monetaria, el BCB publica cada noche la cotización del dólar que regirá al día siguiente. “El dólar se está estabilizando”, afirmó el presidente Rodrigo Paz durante un evento religioso en la ciudad de El Alto. “Hay que pedirle a la Virgencita que nos permita trabajar, ordenarnos, porque nos dejaron un país muy dañado”, afirmó en un contacto con los medios locales.

Lupo, Paz y Espinoza Rodrigo Paz flanqueado por José Luis Lupo (i) y José Gabriel Espinoza (d), dos de sus asesores económicos
El presidente Rodrigo Paz (c) junto a los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza (d) y de la Presidencia, José Luis Lupo (i); en una imagen de archivo.

Si bien muchos analistas creen que la medida era necesaria en el contexto económico boliviano, sostienen que necesita un respaldo financiero para evitar la presión inflacionaria.

PUBLICIDAD

Bolivia atraviesa desde inicios de 2023 una aguda falta de dólares, principalmente a raíz de la caída sostenida de las reservas internacionales y la debacle de la industria de los hidrocarburos, que era su principal fuente de ingresos.

Desde entonces surgió un mercado paralelo de divisas donde el dólar llegó a cotizarse en mayo de 2024 hasta en 20 bolivianos, casi tres veces el valor oficial que estaba fijo en 6,96 bolivianos desde el 2011, como uno de los principales pilares de la política económica impulsada por los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) con el objetivo de “bolivianizar” la economía, contener la inflación y brindar previsibilidad en las transacciones.

Una persona sostiene un cartel durante una marcha de protesta contra la crisis económica y la falta de divisas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Imagen de archivo. EFE/Juan Carlos Torrejón
Una persona sostiene un cartel durante una marcha de protesta contra la crisis económica y la falta de divisas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Imagen de archivo. EFE/Juan Carlos Torrejón

Con la crisis económica, el sistema financiero restringió progresivamente las transacciones en dólares, limitó a montos mínimos el retiro de ahorros bancarios en en esa moneda y disminuyó el monto disponible para el uso de tarjetas de crédito y débito en el exterior a menos de 100 dólares mensuales. Las consecuencias también se percibieron en los niveles de inflación, que llegaron al 20% en 2025, y en la escasez prolongada de combustible ante las dificultades de importación que atravesaba el país.

El cambio de política monetaria se produce en medio de negociaciones que Bolivia mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un programa de financiamiento de cerca de 2.500 millones de dólares. El organismo había recomendado previamente abandonar el régimen de tipo de cambio fijo como parte de un conjunto de medidas destinadas a corregir los desequilibrios externos y fortalecer las reservas internacionales.

En mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del organismo sostuvo que la paridad fija con el dólar se había vuelto “insostenible” debido al agotamiento de las reservas internacionales e instó a las autoridades a avanzar hacia un esquema de mayor flexibilidad cambiaria. El informe técnico que acompañó esa evaluación señaló además que el tipo de cambio fijo “debería ser reemplazado” por un nuevo régimen alineado con las condiciones del mercado.

Temas Relacionados

BoliviadólaresRodrigo PazBanco Central de Boliviatipo de cambio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

El ministro de Economía aseguró que la relación de precios advirtió que la diferencia con el mercado brasileño condiciona las medidas para la frontera

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

Cancillería de Bolivia pidió información a Rusia sobre bolivianos reclutados para combatir contra Ucrania

Luego de recibir denuncias sobre dos personas que habrían sido reclutadas para participar en la invasión, el gobierno de Paz activó un protocolo de asistencia y la Embajada solicitó información oficial

Cancillería de Bolivia pidió información a Rusia sobre bolivianos reclutados para combatir contra Ucrania

El papa León XIV ya tiene agenda preliminar para su primera parada en la gira por América Latina: Uruguay

La Iglesia Católica uruguaya estima que la máxima autoridad del Vaticano estará en la región entre el 5 y el 15 de noviembre. En el país visitará obras sociales, celebrará una misa en Florida y se reunirá con el presidente Yamandú Orsi

El papa León XIV ya tiene agenda preliminar para su primera parada en la gira por América Latina: Uruguay

ASJ advierte que Honduras recurre a nuevos préstamos para pagar parte de su deuda pública

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó que el Estado hondureño financia una parte importante del pago de su deuda pública mediante nuevos préstamos.

ASJ advierte que Honduras recurre a nuevos préstamos para pagar parte de su deuda pública

La Cámara de Diputados prevé votar esta semana los cambios al nuevo Código Penal dominicano

La comisión bicameral pretende entregar el informe el jueves por la mañana y llevarlo al hemiciclo ese día, con una posible segunda sesión el viernes para completar el trámite

La Cámara de Diputados prevé votar esta semana los cambios al nuevo Código Penal dominicano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 15

Alemania devolverá a una familia una escultura de Picasso expoliada por los nazis hace 90 años: podría estar valorada en más de 20 millones de euros

Iván Duque se refirió a los rumores de que será embajador de Abelardo de la Espriella en Estados Unidos: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

La banda escolar de Huaycán que se hizo viral se prepara para las celebraciones de Fiestas Patrias 2026

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

Cancillería de Bolivia pidió información a Rusia sobre bolivianos reclutados para combatir contra Ucrania

Estos son los estados bajo alerta por la calidad del aire mientras el humo de Canadá afecta a millones de personas

El papa León XIV ya tiene agenda preliminar para su primera parada en la gira por América Latina: Uruguay

Muchas expectativas por ‘La Odisea’ de Nolan, pero ¿qué opinan los griegos?

ENTRETENIMIENTO

Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Robert De Niro interpreta a un exdetective obligado a enfrentar el caso que marcó su vida

Jacob Elordi protagoniza el nuevo mundo postapocalíptico de Ridley Scott

Sorpresa entre el reparto de la serie sobre ‘Far Cry’: esta es el secundario estrella del cine que se une a su reparto

De los estudios de grabación a las tribunas del mundo: la historia detrás de Seven Nation Army