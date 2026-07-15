La inesperada promesa de Tom Holland, el actor de Spider-Man, si Inglaterra gana el Mundial 2026 en la previa al choque con Argentina

La promesa del actor de SpiderMan si Inglaterra es campeón mundial

El actor británico Tom Holland sorprendió al público de Estados Unidos durante su paso por el popular programa de televisión The Tonight Show, conducido por el comediante Jimmy Fallon. Consultado sobre la posibilidad de que la selección de Inglaterra conquiste el título en el Mundial 2026, el intérprete de Spider-Man lanzó una promesa que rápidamente se viralizó en redes sociales: se comprometió a dejar para siempre su mayor pasatiempo, el golf, si los Tres Leones se coronan campeones del mundo.

La entrevista, transmitida por la señal de NBC, giró en torno a la pasión deportiva del actor y la expectativa que despierta el torneo, que actualmente se disputa en territorio estadounidense. En medio de la conversación, Fallon preguntó a Holland si estaría dispuesto a asumir algún desafío o sacrificio en caso de que la selección inglesa logre el ansiado trofeo. Ante la consulta, el actor respondió de manera directa: “El golf es lo que más me gusta hacer en el mundo, y si eso significara que pudiera traerle el título a Inglaterra, ¿estás bromeando? Nunca volvería a jugar golf”, lanzó el actor.

PUBLICIDAD

La reacción del público en el estudio fue inmediata ante la magnitud del compromiso asumido por el intérprete británico. El actor, reconocido por su papel en la franquicia de Marvel, remarcó que su pasión por el golf ha sido una constante en su tiempo libre, lo que sumó peso a sus palabras.

El entusiasmo de Holland reflejó el clima de ilusión que rodea a Inglaterra en esta edición de la Copa del Mundo, donde la selección dirigida por Tomas Tuchel busca romper una sequía de más de medio siglo sin títulos mundiales. Los Tres Leones comenzaron de buena manera al quedarse con el primer puesto de su grupo tras superar 4-2 a Croacia, empatar 0-0 ante Ghana y vencer 2-0 a Panamá.

PUBLICIDAD

En 16avos doblegó 2-1 a la República Democrática del Congo, en octavos eliminó a México tras vencerlo por 3-2 y en cuartos triunfó 2-1 contra Noruega. Ahora, en semifinales, se medirá contra Argentina, vigente campeona del mundo.

Vale destacar que esta no fue la única mención que realizó el actor del Hombre Araña en los últimos días sobre la Copa del Mundo. Antes del debut de la selección dirigida por Lionel Scaloni, el actor envió un mensaje especial a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, que generó repercusión en la prensa y entre los aficionados. “¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó Holland al ser consultado por el atacante argentino en una entrevista con DAZN.

PUBLICIDAD

La conexión entre Holland y Álvarez se explica por el apodo “La Araña”, que acompaña al futbolista desde sus primeros pasos en River Plate y se consolidó con sus festejos imitando el gesto de lanzar telarañas. El propio actor contó que incluyó al delantero en su equipo de Fantasy y lo describió como un candidato ideal para interpretar al superhéroe en la pantalla. “Lo tengo en mi equipo Fantasy. Él sería un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte, así que espero que hagas un buen Mundial”, remató.

😂🤟 LA IMPERDIBLE ANÉCDOTA DE HOLLAND CON HAALAND.



El delantero 🇳🇴 se da hasta el lujo de ignorar al propio Spider-Man. 🕸



(vía fallontonight) pic.twitter.com/5FYpuMgjdb — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 14, 2026

Durante su visita al programa, Tom Holland también compartió una anécdota personal con el futbolista noruego Erling Haaland. Según relató el actor, intentó contactar al delantero del Manchester City mediante un mensaje directo en redes sociales tras coincidir con él en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, sin obtener respuesta. “Piensas ‘Le escribiré, lo invitaré a cenar’, y ni siquiera recibes una respuesta, ni una excusa, ni un ‘Estoy ocupado esta noche, estoy jugando al fútbol’, nada”, comentó Holland, quien definió la situación como una experiencia “humillante”.

PUBLICIDAD

La relación entre ambos adquirió un matiz deportivo luego del triunfo de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial, resultado que dejó fuera al equipo de Haaland. Consultado por Fallon sobre la posibilidad de compartir una cena con el futbolista, Holland respondió: “No creo que quiera cenar conmigo después del otro día”, en referencia a la eliminación de Noruega. Pese al desaire, el actor elogió al delantero y expresó su admiración por su carrera.