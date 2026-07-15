El estremecedor dato que arrojó la autopsia al niño de 8 años asesinado en Misiones: su madre quedó detenida

La acusada está a la espera de ser llamada a declarar

La investigación por la muerte de Ilan Mareco Vázquez, el niño de 8 años hallado sin vida en una vivienda de Santa Ana, Misiones, sumó un dato determinante en las últimas horas: la autopsia confirmó que el menor falleció a raíz de una herida punzocortante en el cuello. El informe forense fue incorporado al expediente judicial y se convirtió en la prueba principal contra su madre, María Marco, quien permanece detenida tras recibir el alta médica por las heridas que se habría autoinfligido.

El hecho sucedió el lunes por la mañana, cuando efectivos de la Policía de Misiones acudieron a la vivienda ubicada en el barrio Nueva Ciudad del Este tras un llamado al 911. Dentro de la casa, los agentes hallaron al menor sin vida sobre una cama y a su madre, María Marco, de 30 años, semidesvanecida y con heridas cortantes en el cuello.

PUBLICIDAD

Según reconstruyó Infobae, la mujer fue asistida por personal de salud local y luego trasladada al Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, en Posadas, donde permaneció bajo custodia policial hasta que recibió el alta.

El resultado de la autopsia implicó un cambio en la calificación judicial: la causa pasó de ser investigada como homicidio seguido de intento de suicidio a homicidio agravado por el vínculo. La jueza Marina Karabin dispuso la detención de la madre y ordenó que sea sometida a pericias psiquiátricas y reciba tratamiento psicofarmacológico, de acuerdo con la evaluación médica realizada en el Hospital Ramón Carrillo.

PUBLICIDAD

Durante el procedimiento policial, los investigadores secuestraron un cuchillo y una maza en la escena del crimen, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados en el ataque. Además, se encontró una carta que habría sido escrita por la acusada y que fue incorporada como prueba relevante en la causa, según detallaron los medios citados.

La familia convivía en el domicilio junto a dos hermanas de la víctima, de 12 y 15 años. El padre del niño, Manuel Vázquez, declaró ante los investigadores que la separación de la pareja era reciente tras episodios de violencia.

PUBLICIDAD

El hombre relató que la madre lo había agredido y que, por ese motivo, abandonó la vivienda y realizó una exposición policial. “Ella me atacó, me levantó a las trompadas en la cama. Agarré mis cosas y me fui. Fui a la comisaría e hice la exposición para sacar mis cosas”, dijo Vázquez. También se presentaron testimonios de familiares que aportaron antecedentes de maltrato físico y psicológico por parte de la mujer hacia sus hijos, así como episodios previos de violencia y problemas de salud mental.

Desde el inicio de la investigación, la Policía Científica y el médico policial intervinieron para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes, con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho.

PUBLICIDAD