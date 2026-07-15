Por qué es tan fácil confundirse con el día y cuándo es una señal de alarma

Los ritmos circadianos cumplen un papel fundamental en la organización del sueño, la vigilia, la memoria y el estado de ánimo cada 24 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desorientación con los días de la semana aparece con frecuencia en épocas de mucho trabajo, durante cambios de rutina o después de noches de mal descanso. Esa sensación de no recordar qué día es suele corregirse en segundos al mirar el calendario o el celular y, en la mayoría de los casos, responde a un desajuste transitorio de la atención y del ritmo de vida más que a una enfermedad neurológica. Aun así, cuando la confusión se vuelve reiterada o se combina con otros signos, puede encender una alerta sobre el estado del cerebro y del sueño.

El punto de partida para entender este fenómeno es el papel de los ritmos circadianos, el sistema interno de “relojes” que organiza sueño, vigilia, memoria y estado de ánimo en ciclos de alrededor de 24 horas.

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Una revisión sobre regulación circadiana de la cognición publicada en Neuroscience & Biobehavioral Reviews describe cómo estos ritmos modulan la capacidad de aprender y recordar información a lo largo del día y cómo la desalineación por cambios horarios, trabajo nocturno o jet lag afecta de forma directa el rendimiento cognitivo.

La investigación reciente se concentra en un aspecto clave para el bienestar: hasta qué punto esa confusión ocasional forma parte de lo esperable y en qué momento la desorientación temporal pasa a señalar un trastorno del sueño, un desajuste de los ritmos circadianos, un problema de salud mental o un deterioro cognitivo inicial.

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Los ritmos circadianos cumplen un papel fundamental en la organización del sueño, la vigilia, la memoria y el estado de ánimo cada 24 horas.

Los estudios apuntan a que la calidad y la estabilidad de los ritmos de actividad y descanso, más que solo la cantidad de horas dormidas, se vinculan con la preservación del volumen cerebral y con un menor riesgo de cambios estructurales asociados con enfermedades neurodegenerativas.

Por qué es tan fácil confundirse de día

Los ritmos circadianos son ciclos internos que regulan sueño, vigilia, temperatura corporal, liberación hormonal y rendimiento cognitivo. Según la revisión de Neuroscience & Biobehavioral Reviews, la memoria y la atención varían con la hora del día en función de la fase del reloj interno.

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Cuando ese reloj se desajusta por cambios bruscos de horario, trabajo nocturno, jet lag o exposición intensa a luz artificial en horarios biológicamente inusuales, aumentan los errores cotidianos, entre ellos la dificultad para ubicar el día o el momento de la semana.

Una revisión sobre ritmos circadianos y salud mental, publicada en Sleep Medicine Reviews, detalla que la desincronización generada por el trabajo por turnos, el jet lag o la luz artificial nocturna se asocia con más síntomas afectivos, alteraciones del sueño y quejas cognitivas.

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Estudios recientes demuestran que la calidad y estabilidad de los ritmos de actividad y descanso están vinculadas con la preservación del volumen cerebral y menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

En ese trabajo se destaca que los cambios en la fase, la amplitud y la estabilidad de los ritmos internos se vinculan con un mayor riesgo de trastornos del ánimo y con problemas como la sensación de “perder la cuenta de los días”.

La revisión de Sleep Medicine Reviews subraya que esos cuadros expresan una discordancia sostenida entre el reloj interno y las demandas sociales, algo que repercute en la organización temporal de la experiencia, incluso en tareas sencillas como ubicar una jornada en el calendario.

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Ritmos de actividad y salud del cerebro

La relación entre cómo se distribuye la actividad a lo largo del día y la salud cerebral empezó a medirse de forma más precisa. Un estudio en personas mayores sin deterioro cognitivo combinó acelerómetros de muñeca, para registrar sus patrones de movimiento y reposo, con resonancias magnéticas, con el objetivo de analizar áreas claves como el hipocampo, el parahipocampo y la amígdala.

Los resultados, divulgados por el sitio de noticias científicas Medical News Today, mostraron que los participantes con ritmos diarios menos fragmentados, con períodos de actividad y descanso más sostenidos, presentaron volúmenes mayores en esas regiones vinculadas con la memoria y la emoción.

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La confusión ocasional sobre el día forma parte de lo esperable, mientras que la desorientación temporal persistente puede ser un signo de trastorno del sueño, desajuste de ritmos circadianos o deterioro cognitivo.

Según explicaron los autores, el indicador central fue la fragmentación del ritmo de actividad-descanso, es decir, la frecuencia con la que una persona alterna entre estar activa e inactiva. Asimismo, la importancia de los ritmos circadianos también se refleja en una propuesta de definición de “salud circadiana” publicada en Sleep Medicine Reviews.

El artículo plantea que, además de la fase y la amplitud de los ritmos biológicos, deben evaluarse la estabilidad de las conductas diarias, la regularidad de los horarios y las quejas de sueño relacionadas con la desalineación entre el reloj interno y la vida cotidiana.

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Desde ese enfoque, una confusión de día que aparece de forma esporádica y en contextos de estrés o cansancio se interpreta de manera distinta a una desorientación temporal repetitiva acompañada de insomnio o fatiga persistente.

Cuando la desorientación de día se vuelve una señal de alarma

En neurología y geriatría, la desorientación en el tiempo se considera un síntoma porque forma parte de los criterios de varias demencias. En etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer o de otros deterioros cognitivos, algunas personas comienzan a presentar dificultades para ubicar la fecha, el día del mes o el orden de los acontecimientos recientes.

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Mantener ritmos circadianos estables y hábitos regulares en luz, actividad física y alimentación favorece una mayor sincronización interna y una mejor salud física y mental.

Esa situación se diferencia de manera clara de la confusión esporádica de día de la semana después de un cambio de turno o de un viaje largo.

Los artículos de referencia sobre deterioro cognitivo y trastornos neurodegenerativos, como los materiales informativos y clínicos de Mayo Clinic, describen que la desorientación progresiva en tiempo y espacio, el aumento de olvidos que afectan la vida diaria y los cambios persistentes en el comportamiento o el estado de ánimo justifican una evaluación especializada.

En esos contextos, no reconocer el día, el mes o la estación suele combinarse con otras señales, como dificultad para seguir conversaciones, extravío frecuente de objetos o problemas para manejar tareas habituales.

La revisión de Neuroscience & Biobehavioral Reviews detalla que la desalineación crónica entre el reloj interno y el ambiente altera procesos centrales en el hipocampo, entre ellos la generación de nuevas neuronas, la plasticidad sináptica y los mecanismos moleculares que sostienen la memoria a largo plazo.

Las revisiones científicas destacan que mantener ritmos circadianos estables y regular la exposición a la luz, los horarios de comida y la actividad física fortalece la salud cerebral y mental.

Los modelos experimentales de jet lag en animales incluyen fases repetidas de cambio de horario que reducen la capacidad para formar y consolidar recuerdos espaciales, un aspecto que se vincula con la desorientación en el tiempo y el espacio en la vida diaria.

En paralelo, la literatura sobre sueño y salud mental publicada por la American Psychological Association describe que los trastornos del sueño aumentan la probabilidad de dificultades atencionales, fallos de memoria de trabajo y sensación de “mente nublada”. En esos informes se menciona que la fragmentación del descanso nocturno se traduce en errores cotidianos, entre ellos no recordar qué día es o qué actividad corresponde a cada jornada.

El límite entre lo esperable y lo preocupante se ubica en la frecuencia, la progresión y el contexto. La confusión de día que aparece aislada, en períodos de alto estrés o después de cambios de horario, suele encuadrarse dentro de un funcionamiento normal del cerebro sometido a carga.

En cambio, la desorientación temporal que se repite, que se intensifica con el tiempo o que se acompaña de otras dificultades cognitivas —como problemas para organizar la rutina, seguir instrucciones sencillas o ubicarse en lugares conocidos— se considera una señal que amerita consulta con profesionales de la salud.

En patologías como la enfermedad de Alzheimer, la desorientación en el tiempo es un síntoma temprano que suele acompañarse de otros problemas de memoria y organización cotidiana.

Aunque las investigaciones disponibles no permiten afirmar que un hábito particular impida por sí solo el deterioro cerebral, las revisiones científicas coinciden en que los ritmos circadianos estables y coherentes se asocian con mejores indicadores de salud física y mental.

El trabajo de Sleep Medicine Reviews sobre salud circadiana plantea que la regularidad en la exposición a la luz natural, en los horarios de alimentación y en la práctica de actividad física puede favorecer una mejor sincronización entre el reloj central del cerebro y los ritmos periféricos del organismo.

Por su parte, la revisión de Neuroscience & Biobehavioral Reviews muestra que la memoria y el aprendizaje dependen de múltiples “relojes” distribuidos en el hipocampo y otras estructuras, coordinados con el núcleo supraquiasmático y con señales hormonales como el cortisol y la melatonina.

Dentro de ese entramado, la confusión ocasional de día puede verse como un síntoma de carga y desorganización de los ritmos, en tanto que la desorientación temporal frecuente o progresiva configura un motivo claro para una evaluación de salud.